Bon Plan : un ventilateur de plafond pour mieux diffuser la chaleur de votre poêle à bois

Vous utilisez un poêle à bois, ou à granulés pour réchauffer votre intérieur et aimez profiter d’une douce chaleur enveloppante ? Vous faites donc partie des 7 millions de foyers qui utilisent le bois pour combustible. Les poêles à bois ou à pellets sont des inventions géniales, écologiques et économiques. Cependant, ces appareils ont un petit défaut : celui de conserver une forte de chaleur autour de l’appareil et de provoquer des écarts de température dans la pièce. Et, si le ventilateur de plafond avec télécommande et Wifi EnergySilence Aero 5500, pouvait vous permettre de gagner quelques degrés supplémentaires ? Vendu au prix de 90,99 €* au lieu de 129,90 € sur Amazon, il bénéficie actuellement d’une promotion de 30 %. Découvrons comment il peut vous aider à obtenir une meilleure répartition de la chaleur.

Présentation du ventilateur de plafond avec télécommande et Wifi EnergySilence Aero 5500

À l’extérieur, comme à l’intérieur, son puissant moteur de 40 W vous permettra de réguler la circulation d’air. Doté d’un mode été qui aspire l’air chaud vers le haut, et d’un mode hiver qui repousse l’air chaud concentré au plafond vers le bas, il se distingue par son moteur à courant continu haute performance. En effet, ce type de moteur à courant continu améliore significativement l’efficacité du ventilateur, réduisant ainsi la consommation d’électricité, tout en opérant dans un silence appréciable. Avec un diamètre imposant de 132 cm, il va brasser l’air chaud ou froid de manière impressionnante. De plus, il se dote trois pales innovantes et aérodynamiques qui vont maximiser le flux d’air et garantir une circulation d’air constante.

Que faut-il savoir de plus sur le ventilateur de plafond avec télécommande et Wifi EnergySilence Aero 5500 ?

Pour vous garantir une utilisation simple et intuitive, il se dote d’un contrôle Wi-Fi via votre smartphone. Vous pourrez ainsi choisir parmi différentes configurations, augmenter ou diminuer sa vitesse de fonctionnement ou le déclencher à distance pour un confort optimal dès que vous pénétrez dans la pièce. De plus, vous pourrez choisir le temps de fonctionnement : 1, 2, 4 ou 8 heures ainsi que la vitesse parmi les six proposées. Pour l’utiliser en hiver, il suffira de manière assez logique de le passer en « mode hiver », le sens des rotations des pales étant sélectionnable via l’interrupteur.

Pourquoi le ventilateur de plafond pour gagner de la chaleur ?

Comme vous le savez déjà, on dit que « l’air chaud monte » et qu’il fait toujours plus chaud à l’étage qu’au rez-de-chaussée. Dans une pièce seule, c’est donc vers le plafond que cet air chaud va stagner. Cette réaction est due à la manière dont les molécules d’air réagissent à la chaleur. Lorsque l’air est chauffé, ses molécules gagnent de l’énergie cinétique, c’est-à-dire qu’elles bougent plus rapidement. Cela provoque une expansion de l’air, le rendant moins dense que l’air froid environnant. Installer un ventilateur en mode hiver, donc qui pousse l’air chaud vers le bas, vous permettra en conséquence de capturer un air à 28 °C environ, pour le rediriger vers le bas de votre pièce. Un accessoire intéressant notamment si votre pièce possède une surface de plus de 25 m², qui vous permettra une meilleure diffusion de la chaleur, et, donc, une économie sur votre stock de bois, ou de granulés. Que pensez-vous de ce bon plan ? Utilisez-vous déjà un ventilateur de plafond en mode hiver pour une meilleure répartition de la chaleur de votre poêle ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

