Brico Dépôt casse littéralement les prix sur les récupérateurs d’eau et c’est le dernier jour pour en profiter !

Les températures du mois d’octobre ont été plus clémentes que jamais. L’été indien aura duré très longtemps cette année, mais il semble que l’automne veuille enfin prendre ses quartiers. Et si vous choisissiez ce moment précis pour vous équiper d’un récupérateur d’eau de pluie ? L’automne est relativement propice au remplissage de vos récupérateurs, et c’est peut-être la raison pour laquelle les magasins Brico Dépôt cassent littéralement les prix jusqu’au 26 octobre inclus. Cependant, attention, la plupart des récupérateurs d’eau de pluie craignent le gel, il faudra donc les installer sous abri, à l’intérieur d’une serre pour éviter tout dommage irréversible. Découvrez quatre récupérateurs d’eau de pluie à des prix très intéressants.

Le récupérateur d’eau de pluie 300 l coloris Sable Garantia

Le Récupérateur d’eau “Garantia” de 300 l, disponible dans un élégant coloris sable, constitue une solution pratique pour la collecte d’eau de pluie. Fabriqué en polyéthylène (PE), ce récupérateur est conçu pour s’ajuster facilement aux gouttières de diamètre 80 ou 100 mm. Il est équipé d’un collecteur de gouttière filtrant, assurant une filtration efficace des impuretés. La sortie latérale de 25 mm permet une utilisation flexible, tandis que le robinet de 19 mm en polyéthylène imitation laiton facilite le prélèvement de l’eau stockée. Le récupérateur est vendu complet avec un tuyau, un embout de raccordement, un contre-écrou et un joint, offrant ainsi une solution complète pour la récupération d’eau de pluie. Il est au prix de 89 € jusqu’au 26 octobre inclus, dans la limite des stocks disponibles.

Le récupérateur d’eau 650 l gris anthracite

Le récupérateur d’eau de 650 l en gris anthracite possède une cuve en polyéthylène généreuse avec une grande capacité pour la collecte d’eau de pluie. Sa teinte gris anthracite ajoute une touche moderne à son design et à votre jardin. Comme la plupart des récupérateurs, il craint le gel. Si vous le commandez maintenant, il faudra alors le protéger pour l’hiver. Avec des dimensions de H. 165 × l. 77,5 × P. 57,3 cm, il trouve facilement sa place dans votre espace extérieur sans compromettre son efficacité. De plus, un robinet est fourni, facilitant ainsi l’accès et l’utilisation de l’eau collectée. En ce moment, il est au prix de 149 € jusqu’au 26 octobre inclus, dans la limite des stocks disponibles.

Le récupérateur d’eau aérien “IBC” 1 000 l

Ce vaste récupérateur d’eau aérien IBC de 1 000 l propose une solution économique et écologique pour la collecte et la réutilisation de l’eau de pluie à des fins domestiques. Son design permet non seulement de stocker efficacement l’eau de pluie, mais de limiter également les effets du ruissellement, particulièrement en périodes de fortes pluies. La cuve est dotée d’une vanne de vidange, directement connectable à un tuyau d’arrosage, facilitant ainsi l’utilisation pratique de l’eau collectée. Pour encore plus de polyvalences, une ouverture sur la partie supérieure permet l’installation d’un raccord de cuve. Monté sur une palette en bois, ce récupérateur peut être déplacé aisément avec un transpalette ou un diable. Fabriqué en polyéthylène robuste, il résiste aux chocs et assure une durabilité prolongée. Renforcé par une armature en tubes d’acier galvanisé, il garantit une excellente résistance à la corrosion. Jusqu’au 26 octobre inclus, il est au prix de 179 €, dans la limite des stocks disponibles.

Le récupérateur d’eau rectangulaire 300 l gris avec couvercle et robinet Garantia

Le récupérateur d’eau rectangulaire 300 l gris avec couvercle et robinet de Garantia représente une solution pratique et économique pour la collecte d’eau de pluie. Avec ses dimensions bien pensées, il permet une capacité de stockage généreuse tout en restant compact et fonctionnel. Cet équipement est doté d’un couvercle inclus, assurant la protection de l’eau contre les impuretés et les débris extérieurs.

Le robinet en polyéthylène (PE) blanc facilite le prélèvement de l’eau avec une manipulation simple et efficace. Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés et entièrement recyclable, ce récupérateur d’eau illustre un engagement envers la durabilité environnementale. Le récupérateur mesure 92 cm de hauteur, 80 cm de longueur et 66 cm de largeur, ce qui facilite son intégration dans divers espaces extérieurs. Malgré sa robustesse, il pèse seulement 9,16 kg, simplifiant ainsi son transport et son installation. Jusqu’au 26 octobre inclus, il est au prix de 39,90 € seulement, dans la limite des stocks disponibles. Que pensez-vous de ce bon plan sur les récupérateurs d’eau de pluie ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez