Bybule, un double ventilateur de poêle à 10 pales pour amplifier la diffusion de la chaleur dans la maison

Dans un mois, nous serons au printemps, mais les Saints de Glace, bien connus des jardiniers, ont lieu les 11,12 et 13 mai. Même le plus piètre jardinier sait que jusqu’au 14 mai, les risques de gels matinaux sont présents, et qu’il ne faut donc rien planter avant cette date. Et, cela veut aussi dire, que nous n’en avons peut-être pas terminé avec le froid et le feu de cheminée. Avec la dernière hausse d’électricité, les poêles à bois vont probablement tourner plus qu’à l’accoutumée. Saviez-vous que les petits ventilateurs de poêles (à bois, ou à pellets) pouvaient vous faire économiser de l’argent ? Et, permettre à la chaleur d’être redirigé vers le centre de la pièce plutôt que vers le plafond ? En promotion actuellement, le ventilateur de poêle à bois BYBULE 2023 est au prix de 36,99 € au lieu de 39,99 € (- 8 %). De plus, en cochant la case avant de le mettre dans votre panier, vous bénéficiez d’une remise de 10 % jusqu’au 27 avril 2024 inclus. C’est le moment d’en profiter pour cet hiver, ou pour le prochain. Découverte.

Présentation du ventilateur de poêle à bois BYBULE 2023

Ce ventilateur de poêle à bois est équipé de deux moteurs et de 10 pales, permettant une circulation de 80 % d’air chaud en plus par rapport aux ventilateurs conventionnels à quatre pales. Il constitue ainsi le moyen le plus efficace et performant pour chauffer votre espace à partir de votre poêle. Aucune batterie ni électricité n’est nécessaire ! Conçu pour être auto-alimenté, ce ventilateur de poêle à bois permet de faire circuler l’air chaud généré par un poêle à bois, à charbon, ou à granulés, fonctionnant à des températures de surface normales allant de 50 à 345 °C. Un minithermomètre est inclus pour surveiller la température en temps réel.

Que faut-il savoir de plus ?

Lorsque la température du foyer atteint 50 °C, le ventilateur démarre automatiquement sa rotation. À mesure que la température augmente, la vitesse de rotation du ventilateur s’accélère, et diffuse la chaleur en continu. Avec un niveau sonore inférieur à 25 décibels, il saura se faire très discret lors de son fonctionnement. De plus, ce ventilateur de poêle est pourvu d’une puce résistante aux hautes températures. En général, le ventilateur fonctionne efficacement dans une plage de températures allant de 50 °C à 300 °C. En cas de dépassement de la température de surface de 350 °C, un dispositif de sécurité bimétallique situé à la base du ventilateur s’active, soulevant l’avant du ventilateur pour protéger le moteur contre la surchauffe.

Comment fonctionne un ventilateur de poêle à bois ?

Le fonctionnement d’un ventilateur de poêle à bois repose sur des principes physiques simples, exploitant principalement l’effet Seebeck et la convection de l’air. Cet effet se produit lorsqu’il y a une différence de température entre deux matériaux conducteurs électriques. Le module thermoélectrique du ventilateur est composé de deux plaques de matériaux différents. L’une de ces plaques est placée près de la source de chaleur (sur le dessus du poêle), tandis que l’autre est à l’extérieur du poêle, exposée à l’air ambiant plus frais.

Lorsque le module est chauffé d'un côté, il crée un courant électrique en raison de la différence de température entre les deux plaques.

