Le froid semble vouloir enfin s’installer, pourrions-nous dire. Les températures, que nous avons connues jusqu’au 15 octobre, étaient certes très agréables, mais anormales pour cette saison automnale. À priori, l’automne prend désormais sa place et vous avez peut-être même déjà rallumé le chauffage ou le poêle à bois ou à pellets ! Le saviez-vous que vous pourriez économiser sur vos stocks de pellets ou de bois de chauffage, avec un petit accessoire qui coûte moins de 50 € ? Cet accessoire dont on parle beaucoup en ce moment, c’est le ventilateur de poêle double, à 10 pales, inventé pour rediriger 80 % de la chaleur perdue vers le centre de la pièce. Jusqu’au 18 janvier 2024 inclus, le ventilateur de cheminée Bybule à 10 pales bénéficie d’une réduction de 5 %. Découvrez son fonctionnement et le bénéfice que vous pourrez en tirer.

Présentation du ventilateur double Bybule

Le ventilateur de cheminée à double tête avec 10 pales offre une amélioration significative de la circulation de l’air chaud par rapport aux ventilateurs conventionnels à 4 pales, augmentant ainsi de 80 % la capacité de chauffage de votre pièce à partir de votre poêle. Il représente le moyen le plus efficace et performant de diffuser la chaleur générée par un poêle à bois, à charbon ou à granulés, fonctionnant à des températures de surface normales allant de 50 à 345 °C. De plus, ce ventilateur est conçu pour fonctionner de manière autonome, sans nécessiter de batteries ni d’électricité. Il démarre automatiquement à une température de foyer de 50 °C, augmentant sa vitesse de rotation à mesure que la température s’amplifie, favorisant ainsi une distribution de chaleur plus efficace. Vous ne serez pas non plus ennuyé par le bruit qu’il produit lorsqu’il tourne, et ce, même s’il fonctionne la nuit. En effet, il affiche un niveau sonore de moins de 25 décibels. Ce qui correspond à un chuchotement la nuit dans une chambre, selon l’étude réalisée par airandme.fr.

Que faut-il savoir de plus sur le ventilateur double Bybule ?

Le ventilateur pour poêle est doté d’une puce résistante aux températures élevées, qui permet généralement son fonctionnement de 50 à 300 °C. En cas de dépassement de la température de surface, au-delà de 350 °C, un dispositif de sécurité bimétallique, situé à la base du ventilateur, entre en action en soulevant l’avant du ventilateur pour protéger son moteur. De plus, il est fabriqué dans un matériau durable, l’aluminium anodisé. Cette conception garantit une grande résistance à l’usure, aux températures élevées et à la corrosion. Quant à son installation, elle est la plus simple possible, puisqu’il vous suffit de placer le ventilateur sur une surface plane et lisse de votre poêle, à proximité du côté ou de l’arrière du conduit.

Pourquoi l’air chaud monte-t-il vers le plafond ?

Si vous montez sur un escabeau ou sur une chaise et que vous vous installez au plus près de votre plafond, vous constaterez qu’il y fait plus chaud qu’au niveau du sol. En réalité, ceci est dû à un principe physique qui s’explique par le fait que la densité de l’air chaud est plus faible que la densité de l’air froid. En d’autres termes, il contient moins de molécules d’air pour le même volume. Il est donc moins dense et monte plus facilement vers le plafond, dans le cas du chauffage d’une pièce. C’est ce que l’on appelle le principe de convection. Et mis à part trouver des astuces comme celle du ventilateur, il n’y a pas grand-chose à faire pour éviter ce type de déperdition de chaleur.

