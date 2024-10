Kelda Showers, l’invention d’une douche à air comprimé qui réduit la consommation d’eau de 50 %

Si vous êtes à la recherche d’idées de salle de bains moderne, le système Kelda pourrait vous séduire. Ce produit de la jeune entreprise britannique Kelda Technology promet de réduire la consommation d’eau de la douche de 50 %. Fruit de nombreuses années de recherche et de développement d’une technologie dérivée de l’aérospatiale, il promet une efficacité élevée. En bref, il s’agit d’un appareil idéal pour ceux qui désirent économiser de l’argent et diminuer leur empreinte carbone. Le système de douche Kelda convient aussi bien aux douches privatives qu’aux douches familiales. De même, il pourra faire ses preuves dans les maisons résidentielles et les spas.

Transformer l’eau en grosses gouttelettes

La technologie Kelda Showers enrichit l’eau avec de l’air. Le but est de rendre chaque goutte plus pleine et plus douce pour un confort optimal. Qui plus est, la force de l’air permet de réduire la consommation d’eau. En effet, le système de douche innovant atomise l’eau en grosses gouttelettes. Les douches conventionnelles utilisent le principe Venturi pour limiter le débit et mélanger l’air à l’eau à travers un petit orifice dans le pommeau. Le système Kelda, quant à lui, atteint un résultat similaire en générant un flux d’air à grande vitesse. Cette technologie permet ainsi d’optimiser l’utilisation de l’eau tout en maintenant une sensation de douche agréable.

Moins d’énergie pour chauffer l’eau

En plus du plaisir ressenti pendant la douche, l’intérêt de cette technologie réside dans le fait qu’elle réduit le gaspillage énergétique et les besoins en eau pour chaque bain. L’entreprise britannique derrière le concept promet également une baisse de la quantité d’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. En d’autres termes, le système Kelda met l’accent sur l’efficacité énergétique et la préservation de la ressource vitale qu’est l’eau. Après tout, dans un monde confronté en permanence aux effets du réchauffement climatique, cette dernière est devenue un élément précieux qu’il faut à tout prix préserver.

Économiser jusqu’à 1000 € par an

La technologie de Kelda est protégée par un brevet. Selon la start-up britannique, elle peut réduire d’environ la moitié la quantité d’eau nécessaire à chaque douche. Concernant la baisse des émissions de CO2, elle serait de près de 700 kg par an et par famille. Fait intéressant, le système de douche innovant contribuerait à la réduction des risques de contamination de l’eau chaude sanitaire. En termes d’argent, les économies réalisées par les ménages pourraient atteindre 500 euros par an, alors qu’elles pourraient aller jusqu’à 1 000 euros par an pour les utilisateurs commerciaux. Plus d’infos : keldashowers.com / Solar Impulse. Quelles sont vos solutions pour limiter le gaspillage d’eau de votre côté ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .