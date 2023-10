Castodays : dernier jour pour profiter des promos exceptionnelles de Castorama sur l’isolation et le chauffage

Si vous avez besoin d’améliorer votre isolation, d’acheter un nouveau poêle à bois ou de lutter contre le froid, c’est sur Castorama.fr, qu’il va falloir vous rendre ce weekend. Du 13 au 16 octobre, ce sont les « Castodays », une opération promotionnelle menée par l’enseigne plusieurs fois par an, sur des thèmes différents. En ce mois d’octobre, l’isolation et le chauffage sont au cœur de cette promotion. Castodays, ce sont des promos sur de nombreux produits, mais également l’occasion de récupérer un bon d’achat de 50 € par tranche de 500 € d’achat. Nous avons choisi de vous présenter deux poêles à bois, et les granulés de bois 100 % résineux Powerstixx, à 6,90 € le sac de 15 kilos. La promotion dure uniquement quatre jours, après, il sera trop tard. Découverte.

Le poêle à bois Invicta Fifty sur pied Noir 10 kW 120 m²

Le poêle à bois Invicta Fifty sur pied en Noir offre une combinaison harmonieuse de style rétro et de performances énergétiques. Adapté aux bûches de 60 cm maximum, ce poêle est conçu pour chauffer efficacement des pièces spacieuses allant jusqu’à 120 m². Fabriqué en fonte, il assure une excellente rétention de la chaleur, libérant doucement une chaleur enveloppante pendant plusieurs heures. Grâce à son rendement de 76 % et à sa classification Flamme Verte avec 7 étoiles, ce poêle garantit une combustion optimale du bois tout en réduisant les émissions de monoxyde de carbone et de polluants. Le système de double combustion, facilitant une meilleure combustion du bois, contribue à un rendement énergétique supérieur à 75 %. Le système de vitre propre évite la formation de suie pendant la combustion, simplifiant ainsi l’entretien. Le poêle à bois Invicta Fifty est proposé au prix de 1 490 € au lieu de 1 790 €. En ajoutant, par exemple, quelques allume-feux écologiques, vous passez la barre des 1 500 € et récupérez donc 150 € en bon achat.

Le poêle à bois Aduro 9.6

Le poêle à bois Aduro 9.6 en acier offre un design sobre et intemporel, combiné à des performances énergétiques exceptionnelles. Avec ses trois faces vitrées, ce poêle permet une vue optimale du feu dansant à l’intérieur, créant une atmosphère chaleureuse dans votre espace de vie. Le système efficace “vitre propre” maintient les trois vitres du poêle parfaitement propres, assurant une visibilité optimale des flammes. Doté d’une réserve à bois pratique, il offre un espace idéal pour entreposer vos bûches à portée de main. Ce poêle puissant a une puissance de chauffe de 6 kW, adapté à chauffer des espaces allant jusqu’à 140 m². Avec un rendement impressionnant de 81,3 %, il offre une efficacité énergétique élevée. Le poêle à bois en acier Aduro est proposé au prix de 1 129 € au lieu de 1 249 € soit un bon d’achat de 100 €. En cumulant avec l’achat de deux palettes de buches Minucci à 189 € pièce, vous gagnez donc 150 € en bons d’achat. Et, vous pourrez vous chauffer dès l’installation.

Les pellets de bois 100 % résineux Powerstixx 15 kg

Les granulés de bois Powerstixx offrent une solution de chauffage hautement performante et respectueuse de l’environnement pour les poêles à pellets. Ce produit de qualité est spécialement conçu pour assurer une combustion optimale et une libération de chaleur efficace. Composés à 100 % de résineux, ces granulés de bois garantissent une source de chaleur durable et stable. Avec un diamètre de 6 mm et une longueur de 4 cm, ils sont adaptés aux poêles à pellets standards. Leur taux d’humidité moyen est maintenu à un faible niveau de 8.5 %, assurant une combustion propre et efficace. Prêts à l’emploi, ces granulés sont séchés au four pour garantir une qualité constante. Chaque sac de 15 kg offre un pouvoir calorifique de 4.6 MJ/kg, assurant une chaleur fiable et constante pour votre espace de vie. Optez pour les granulés de bois Powerstixx pour une solution de chauffage pratique, performante et respectueuse de l’environnement. Passons à un petit calcul… Le sac de pellets Powerstixx est vendu au prix de 6,90 € pour 15 kilos. Pour bénéficier des 50 € de bons d’achat, il faut acheter 500 € de pellets, soit 73 sacs de 15 kilos, soit environ une tonne de pellet. Nous savons qu’il faut approximativement 3 tonnes de pellets pour l’hiver, donc 219 sacs, soit 1511,90 €. Avec cette somme, vous gagnez 150 € en bons d’achat, et l’occasion d’obtenir 22 sacs supplémentaires, soit 330 kilos de pellets gratuits… Elle n’est pas belle la vie ?

