Cyberghost VPN : profitez de la meilleure offre du Black Friday pour vous procurer le meilleur VPN

Qu'est-ce qu'un VPN ?

Qu’est-ce qu’un VPN ?

Le sigle VPN, pour Virtual Private Network, se traduit en français par réseau privé virtuel. En réalité, c’est un logiciel à installer sur votre ordinateur qui va rediriger votre trafic vers un serveur dédié. Grâce à un VPN, vous surfez cachés derrière le serveur sans crainte que vos connexions et navigations soient épiées par quelques hackers en recherche de victimes ! Mais, il protégera aussi vos activités en ligne qui deviendront également inaccessibles pour votre fournisseur d’accès internet puisqu’il redirige votre trafic vers un serveur VPN distant. Et, ceci se fait simplement en établissant une connexion virtuelle entre votre ordinateur et internet avant que vos données en ligne soient envoyées via un tunnel encodé.

Quelles sont les avantages d’un VPN ?

Comme nous vous l’avons expliqué, le VPN protège votre navigation de toute vision extérieure. Mais, ce n’est pas tout puisqu’il permet aussi de :

Masquer votre IP, un numéro de chaîne numérique attribué à votre appareil quand vous vous connectez. Il a déjà été vérifié que certains fournisseurs d’accès traquent votre navigation et c’est tout à fait légal.

Votre confidentialité reste préservée, et grâce à un VPN, vous n’êtes plus suivi, et ne recevez plus de publicités intempestives liées à vos navigations par exemple. Le but du suivi de vos fournisseurs d’accès étant bien entendu de revendre vos données pour gagner de l’argent !

Le VPN c’est aussi la sécurité et c’est peut-être l’un des points les plus importants qui doit vous inciter à investir dans ce genre de garde-fou. Que vous soyez chez vous, derrière un réseau privé, ou sur un Wifi public, les cybercriminels peuvent intercepter vos données lors d’une transaction par exemple. Le VPN protège vos données en les cryptant, les rendant inaccessibles aux éventuelles attaques ! Évidemment, c’est encore plus nécessaire lorsque vous vous connectez d’un café, d’une gare ou d’un camping notamment !

Le VPN vous propose un accès aux contenus du monde entier et aux sites internet étrangers… Dans certains pays, il vous sera, par exemple, impossible d’accéder à votre banque ou à certains sites de vente en ligne. Le VPN vous permet un accès à tous les sites internet depuis n’importe quel pays dans le monde.

Enfin le VPN efface vos traces de navigation. Quand vous fermez votre connexion classique, vous laissez des traces (photos, interactions sur les réseaux sociaux etc.) Avec un VPN, toutes ses traces seront effacées instantanément.

Comment ça marche un VPN ?

Nous n’entrerons pas dans la technicité du fonctionnement, mais le principe d’un VPN est assez simple à comprendre. Le VPN crée une espèce de tunnel entre votre ordinateur ou tablette et le serveur VPN, sécurisant ainsi toutes vos données. Votre adresse IP est alors remplacée par une adresse qui provient de la base de données du VPN et votre trafic est donc redirigé vers le serveur VPN, vos données sont donc cryptées et passent dans ce tunnel sécurisé.

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

Avec CyberGhost, vous ne prenez plus aucun risque pour vos données. Que ce soit sur les réseaux privés ou publics, aucun espion ne pourra avoir accès à vos données, ou à votre navigation. Le VPN CyberGhost sera également votre parfait compagnon de voyage, vous permettant d'accéder à tous vos sites préférés même à l'autre bout du monde. Mais CyberGhost VPN c'est aussi le compagnon des gamers, il assure partout, une connexion haut débit et aucune restriction pour vos jeux en ligne, tout en vous protégeant des DDoS Distributed Denial of Service, ou attaques malveillantes. Pour les fans de séries en streaming ou films TV, CyberGhost vous assure d'assister à tous vos événements préférés en directe et en illimité ! Bien entendu, vos données seront entièrement masquées puisque chaque jour, vous devrez vous connecter sur le VPN avec un mot de passe avant de pouvoir rédiger vos mails professionnels ou d'accéder à vos comptes bancaires. Un autre avantage du VPN est de pouvoir télécharger des contenus en P2P avec une simplicité enfantine… Les fichiers torrents sont alors téléchargés en toute confidentialité. Enfin, CyberGhost se charge de trouver le serveur adapté à votre besoin du moment… Vitesse, téléchargement, confidentialité, il y aura toujours un serveur CyberGhost qui vous apportera une solution rapide et efficace !

Quels sont les protocoles VPN utilisés par CyberGhost ?

Les protocoles VPN sont un ensemble d’instruction ou de règles qui vont guider le serveur. Le protocole va envoyer des instructions au serveur afin qu’ils chiffrent les données en ligne à travers le tunnel décrit plus haut. Ces protocoles définissent les niveaux de performance et de protection lors de vos navigations ou communications. En fonction de vos besoins, CyberGhost vous permet de choisir le protocole le plus adapté parmi :

OpenVPN, l’un des plus fiables et sécurisés, idéal pour les transactions bancaires en ligne et vous protégez sur les réseaux Wifi publics.

IKEv2, qui le protocole recommandé pour les appareils mobiles, il propose une connexion stable et rapide aux utilisateurs.

WireGuard® qui se veut être la dernière tendance pour les jeux en ligne, mais également pour le partage de fichiers ou le streaming par sa rapidité d’exécution.

L2TP/IPSec idéal pour une navigation quotidienne avec une connexion plus lente, mais permet, par exemple, d’effectuer des achats simples en ligne.

Comment ne pas être convaincu que le VPN est le moyen le plus sûr pour tous ceux qui passent leur temps derrière un ordinateur à travailler notamment.

