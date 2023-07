Deux hubs USB et un chargeur rapide UGREEN à prix cassés pour le Prime Day (- 30 %)

Aujourd’hui, nous disposons tous, ou presque, d’un ordinateur et d’un Smartphone à la maison. Mais nos ordinateurs ont un gros défaut : celui de disposer de quelques ports USB, bien insuffisants pour le nombre d’appareils que nous devons brancher. Imprimantes, souris, Smartphone, casque audio, carte SD, amplificateur de Wi-Fi, tous ces appareils nécessitent d’être branchés sur un port USB pour fonctionner. Pour les Smartphones et autres appareils à recharger, c’est pareil, nous n’avons jamais suffisamment de ports disponibles pour nos appareils. À l’heure de notre époque ultra-connectée, investir dans ce que l’on appelle un Hub, ou un chargeur disposant de plusieurs prises, est devenu essentiel. Si vous ne savez pas quels modèles choisir, UGREEN lance quelques promotions sur Amazon et cela pourrait vous aider ! Découverte.

Présentation de l’UGREEN Adaptateur Hub USB C vers HDMI 4 K

Le hub USB C 7 en 1 est une solution pratique qui offre une multitude de fonctionnalités. Il est équipé d’un port HDMI 4 K pour connecter un second écran et profiter d’une résolution allant jusqu’à 4K@30Hz, avec la possibilité de dupliquer ou d’étendre l’affichage. C’est idéal pour diffuser des vidéos 4K sur un écran plus grand ou pour faire des présentations avec un projecteur au bureau. Le hub comprend également un port USB C de charge compatible avec Power Delivery 100 W, vous permettant de recharger rapidement votre ordinateur hôte jusqu’à 95 W, tandis que le hub lui-même consomme seulement 5 W de puissance.

Attention, le port USB C de charge ne permet pas la transmission des données, seul le port USB C data l’autorise. De plus, ce hub est doté de deux ports USB 3.0 pour connecter des périphériques externes tels que des claviers, des souris ou des disques durs. Il dispose aussi de deux fentes pour cartes SD et microSD, prenant en charge une large gamme de formats allant jusqu’à 2 To, avec une vitesse de transfert de données rapide allant jusqu’à 104 Mo/s. L’adaptateur USB C est compatible avec une large gamme d’appareils. La liste est longue et non exhaustive, c’est le cas, par exemple, des MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, iMac, Dell XPS, Surface Pro, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, Galaxy Tab, Galaxy S, Note, Steam Deck. Notez que pour profiter de la fonctionnalité HDMI, votre ordinateur hôte doit prendre en charge le protocole DisplayPort Alt mode via son port USB C. Veuillez vérifier la compatibilité de votre appareil avant utilisation. L’UGREEN Adaptateur Hub USB C vers HDMI 4K est au prix de 27,99 €* au lieu de 39,99 € (30 % de remise) en cochant le coupon de réduction avant la mise au panier.

Présentation de l’UGREEN Hub USB C vers 4 Ports USB 3.0

La solution d’extension du port USB offerte par ce hub USB C est idéale pour remédier à la connectique limitée de votre MacBook. En transformant instantanément un seul port USB C en 4 ports USB 3.0, ce hub vous permet de connecter facilement des claviers, des souris, des disques durs, des clés USB, des manettes de jeu et bien d’autres périphériques. Il évite également d’avoir à brancher et à débrancher continuellement vos appareils. Grâce à ce hub, vous obtenez une vitesse deux fois plus rapide pour le transfert de vos données, en comparaison avec un hub disposant de ports USB 2.0. Sur cet appareil, on retrouve par ailleurs une compatibilité avec de nombreux appareils et systèmes d’exploitation. Ainsi, il est compatible avec les modèles suivants : Steam Deck, MacBook Pro, MacBook Air, Dell XPS, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, Galaxy Tab, Surface Pro, Galaxy S, Note et bien d’autres encore. Pour les systèmes d’exploitation, vous pouvez l’utiliser avec Windows, Linux, MacOS, iPadOS et Android. Comme la plupart des appareils UGREEN, aucune installation de pilotes n’est nécessaire !

Vous branchez, il s’installe tout seul : vous profitez ! Lui aussi se dote d’une puce intelligente qui détecte les courts-circuits, les surintensités et les températures caniculaires. Une manière de vous assurer une transmission stable et rapide, quels que soient les facteurs extérieurs. Notez cependant qu’il n’est pas compatible avec TV Stick et Chromecast, et il ne peut pas les charger. Le port d’alimentation situé à la base du hub sert uniquement à l’alimentation du hub lui-même et ne peut pas alimenter votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone ou Steam Deck, ni transférer des données. Enfin, avec une puissance maximale de 12 W, ce hub peut prendre en charge simultanément deux disques durs externes de 2,5 pouces (sans limitation quant au nombre de disques durs de 3,5 pouces qui disposent de leurs propres alimentations externes). L’UGREEN Hub USB C vers 4 Ports USB 3.0 est au prix de 11,89 €* au lieu de 16,99 € (30 % de remise) en cochant le coupon de réduction avant la mise au panier. Vous pouvez bénéficier de 5 % de réduction supplémentaire en achetant un ou plusieurs articles éligibles proposés par UGREEN GROUP LIMITED UK.

Présentation de l’UGREEN Nexode Chargeur 65 W

Le chargeur Nexode USB C 65 W avec ses 3 ports propose une compatibilité étendue et prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide tels que PD 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0 et SCP. Vous pourrez donc recharger simultanément un Smartphone, une tablette et un ordinateur portable par exemple. Une solution plutôt pratique, notamment lorsque l’on est en camping et que les prises électriques se font rares ! Avec 65 W de puissance, il sera même capable de recharger votre MacBook Pro 13 pouces à pleine vitesse. La puissance est distribuée entre les trois ports pour assurer une meilleure charge lorsque vous connectez simultanément plusieurs appareils. Ce chargeur utilise la technologie GaN II. Ce qui le rend plus compact et plus petit, tout en garantissant une puissance accrue.

Il peut alimenter jusqu’à trois appareils simultanément, le tout dans un chargeur USB C de la taille approximative d’un boîtier AirPods Pro. La compatibilité de cet adaptateur secteur USB C 65W est universelle. Il est compatible avec de nombreux appareils tels que les iPhones, les MacBook Pro, MacBook Air M1/ M2, iPad Pro/ Air/ mini, Galaxy Tab, Steam Deck, Galaxy S, Note, etc. Comme la plupart des appareils UGREEN, il s’équipe aussi de la puce intelligente qui prévient les hausses de températures, les courts-circuits, etc. Notez que ce chargeur n’est pas compatible avec la série iWatch, en raison du système de protection de charge spécifique de ces montres. L’UGREEN Nexode Chargeur 65W est au prix de 34,99 €* au lieu de 48,99 € (29 % de remise) en cochant le coupon de réduction avant la mise au panier. Vous pouvez bénéficier de 5 % de réduction supplémentaire en achetant un ou plusieurs articles éligibles proposés par UGREEN GROUP LIMITED UK. Toutes les offres de UGREEN sont disponibles sur la boutique.

* Les prix ont été relevés le 4 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.