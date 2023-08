Earnmore : cet évier de cuisine futuriste (cascade et lave-verre) est en promotion sur ce marketplace (135 €)

À la rentrée, nous avons souvent envie de changement, pour repartir pour une année de travail sous les meilleurs auspices. Cette année, vous aurez peut-être l’intention de changer l’évier de votre cuisine, devenu obsolète ou ne « collant » plus avec vos envies du moment. Les éviers cascades ont le vent en poupe en ce moment et ils sont financièrement très accessibles. Le design d’une maison passe aussi par la cuisine qui, si elle se doit être fonctionnelle, peut aussi être dans l’air du temps. Nous vous proposons de découvrir l’évier cascade Earnmore actuellement en promotion. Sur Amazon, l’évier de cuisine Earnmore est au prix de 135 €* (+ frais de port :16,99 €) soit une réduction de 10 % par rapport à l’ancien prix de 150 € hors frais de port.

Présentation de l’évier de cuisine Earnmore

L’évier de cuisine Earnmore, un choix moderne et pratique pour votre espace de travail culinaire. Cet évier à « cascade volante » allie fonctionnalité et esthétique avec son design élégant en acier inoxydable de couleur Gun Grey. Doté d’un robinet coulissant, d’une planche à découper et d’un lave-tasses, il offre une expérience de cuisine des plus agréables. La taille généreuse de 80 × 45 × 20 cm vous procurent un espace de lavage et de préparation spacieux. Le style moderne de cet évier s’intègre parfaitement à toute cuisine contemporaine, et son installation sur le comptoir en fait un choix pratique. La finition brossée lui confère une touche de sophistication supplémentaire, tandis que sa forme rectangulaire et son drain de type grille facilitent l’écoulement de l’eau et des déchets.

Que faut-il savoir de plus sur cet évier de cuisine ?

Cet évier Nano est doté d’un ensemble de drainage de contrôle de comptoir, d’un robinet à tirette Flying Rain, d’un lavabo Nano intégré, d’une planche à découper commode, d’un panier d’égouttage triangulaire, d’un robinet de purification de l’eau, d’une rondelle de gobelet booster, ainsi que d’une vanne d’angle chaude et froide et d’un tuyau d’arrivée d’eau chaude et froide.

Grâce à sa résistance à l’usure, à la décoloration et à l’huile, ainsi qu’à sa facilité de nettoyage, cet évier en acier inoxydable est à la fois pratique et durable. Le tampon insonorisant et le revêtement anti-condensation assurent une cuisine plus ordonnée et agréable. Ce produit polyvalent est idéal pour une utilisation dans un bar, un balcon, un appartement, une table à manger ou une cuisine. Il peut aussi également être utilisé pour les éviers de bar, les éviers de caravane, etc.

Que contient le colis dans sa totalité ?

Lors de la réception de votre colis, outre les éléments principaux, vous disposerez par ailleurs d’une rondelle de coupe, d’un bac amovible inclus vous permettra de nettoyer vos légumes en toute simplicité. Ajoutons encore quelques accessoires, comme une planche à découper en bois massif, un panier d’égouttage triangulaire est idéal pour y déposer la vaisselle. Et, ce n’est pas tout, vous disposerez de plus d’un laveur de tasses, des vannes d’angle chaudes et froides ainsi que le tuyau d’arrivée d’eau chaude et froide pour vous permettre d’installer et d’utiliser votre évier de cuisine de manière optimale.

*Les prix ont été relevés le 2 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation.