ECOLO5 : le dispositif de jardinage pour « produire plus de tomates avec moins d’eau » est en promo !

Lorsque vous passez devant le jardin de votre voisin, vous lui enviez ses belles tomates charnues, rouges à souhait et probablement délicieuses ? Quand vous rentrez chez vous et que vous admirez vos pieds de tomates, vous vous dites que vous ne devez pas être très doué pour les plantations ou que vos pieds n’étaient pas de qualité ! Bref, vos tomates sont si petites qu’il faut toutes les cueillir pour espérer une salade… Il se peut que votre voisin de jardin cache un petit secret pour avoir de si beaux fruits. Son nom : Ecolo5, une invention de Jean-François Poussin qui, lui aussi, a été confronté au ratage de ses plants de tomates autrefois. Découvrez comment cette invention est utile, pratique, écologique et révolutionnaire, actuellement en promotion au prix de 29,70 € au lieu de 49,99 €. C’est parti.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Tout débute par la frustration ressentie par l’inventeur, Jean-François Poussin, quand il doit refaire le « petit pot » autour de ses pieds de tomates pour conserver l’eau, à chaque fois. Le « petit pot », c’est lorsqu’il faut creuser autour du pied, lors de l’arrosage, pour que l’eau reste sur place et irrigue la plante plutôt que le sol autour ! L’inventeur, qui ne le sait pas encore, cherche alors une solution qui allie écologie, économie et bien sûr qualité des récoltes, rendement, etc. Il dessine donc quelques croquis et invente un système de plaque qui protège les plants de légumes, mais non pas seulement les tomates. De plus, ce système Ecolo5 permet d’économiser jusqu’à 40 % d’eau d’arrosage en comparaison avec un arrosage classique. Alors qu’il expérimente son invention dans son propre jardin, les résultats vont au-delà de ses espérances puisqu’il double sa production et ses tomates grossissent beaucoup plus vite qu’avant. Ecolo5 naît de ce besoin personnel de son inventeur et devient incontournable pour tous les jardiniers amateurs ou chevronnés.

Ecolo5, qu’est-ce que c’est ?

Ecolo5 est une plaque protectrice destinée à faciliter la croissance des plantes à tiges tout en simplifiant l’entretien et en préservant l’utilisation de l’eau. Cette solution astucieuse est spécialement conçue pour accueillir les pieds en croissance de tomates, poivrons ou autres, dès l’instant que ces fruits ou légumes poussent sur tiges. La plaque protectrice procure non seulement un support optimal pour les plantes, mais elle agit également comme un récupérateur d’eau de pluie intégré grâce à ses rigoles et quatre trous de drainage. Dotée d’un cône central, elle permet un dosage précis de l’eau, avec une capacité de 80 cl. En pratique, l’installation de la plaque Ecolo5 à l’emplacement choisi pour la plantation élimine la nécessité du désherbage et réduit considérablement les efforts d’arrosage, offrant ainsi une approche plus pratique et durable pour cultiver vos légumes.

Comment planter vos légumes avec Ecolo5 ?

L’installation d’Ecolo5 se fait en sept étapes. Il faut d’abord choisir le bon emplacement pour vos plants de légumes, à savoir, un emplacement ensoleillé, puis emboîter les plaques les unes dans les autres. Ce sera ensuite le moment d’insérer votre tuteur à l’intérieur du cône doseur de votre plaque Ecolo5. Par la suite, il faudra enfoncer votre pied de légume dans le sol et retirer délicatement le tuteur. Entourez, ensuite, le pied de tomate d’un monticule de terre bien frais, puis arrosez pour tasser la terre.

Replacez ensuite l’Ecolo5 en passant la plante à travers le cône, remettez le tuteur en place et ajoutez un peu d’eau dans le cône. Il faudra ensuite retirer Ecolo5 et creuser un trou à proximité du tuteur. Une fois la plantation terminée, assurez-vous de remplir chaque cône d’eau. Lorsque l’eau atteint le bord du cône en haut de la plaque, l’installation est complète. Vous pouvez répéter cette étape une ou plusieurs fois à chaque arrosage, généralement tous les 2-3 jours. Enfin, il ne vous reste plus qu’à attendre la récolte avec la certitude d’avoir mis en place une méthode pratique et efficace pour la croissance de vos tomates grâce à Ecolo5.

Ecolo5, à qui cela s’adresse-t-il ?

Les plaques Ecolo5 sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des jardinières et jardiniers, qu’ils soient amateurs ou confirmés, cherchant à optimiser leurs récoltes tout en économisant du temps, de l’eau, et de l’argent. Inspirée par une expérience personnelle, cette solution ingénieuse dispose d’une conception qui collecte l’eau de pluie grâce à des rigoles et quatre trous qui dirigent l’eau vers le sol. Le cône central sert de doseur avec une capacité de 80 cl, agissant également comme une miniserre pour prévenir l’évaporation de l’eau du sol. De plus, Ecolo5 se dote d’une pellicule anti-U. V, mesure 50 cm de long, 50 cm de large, 11 cm de haut et pèse 500 g, contribuant ainsi à une économie d’eau significative.

Quels sont les autres avantages d’Ecolo5 ?

La situation actuelle du changement climatique aggrave le risque de sécheresse et réduit le volume des précipitations annuelles en France, accentuant la pression sur les ressources en eau. Face à ces étés de plus en plus secs et chauds, il devient crucial de préserver l’eau et de l’utiliser avec parcimonie. Ecolo5 propose une solution idéale à cette problématique. Décrit précédemment, son système prévient l’évaporation de l’eau, permettant une économie d’eau significative de 40 %, tout en assurant aux plants de tomates l’humidité nécessaire à une croissance saine.

De plus, Ecolo5 protège aussi vos plants des maladies et des nuisibles telles que les limaces qui adorent grignoter vos légumes. D’ailleurs, la preuve en est, puisque les plants bénéficiant de ce système ont montré une croissance plus rapide, doublant le nombre de grappes de tomates par plant, passant de 4 à 8. Facile à installer et à utiliser, Ecolo5 peut être disposé en quinconce ou en ligne sur un sol préparé ou non, sans prérequis particulier. Enfin, il vous dispensera, en partie, du désherbage de votre potager. Et pour finir, une fois installé, Ecolo5 ne nécessite plus d’attention, éliminant ainsi la gestion chronophage associée à d’autres méthodes telles que le paillage.

Et c’est un produit 100 % français

En confiant vos légumes à Ecolo5, vous achetez un produit 100 % français fabriqué à Briare, Ecolo5 est respectueux de l’environnement. Fabriqué à partir de plastique PP recyclé et recyclable à l’infini, équipé d’une pellicule anti-UV pour prévenir le vieillissement, Ecolo5 présente une durée de vie allant jusqu’à six ans. En évitant l’utilisation de désherbants, ce système simple et innovant contribue également à la protection de la nature et de l’environnement. Ecolo5 est disponible dès maintenant sur le site officiel au prix de 29,70 € au lieu de 49,99 €. Ne tardez pas trop à passer commande, le printemps reviendra très vite et vos plantations n’attendront pas !