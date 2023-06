FOSSiBOT dévoile sa nouvelle centrale électrique portable, la FOSSiBOT F3600

Le 13 juin 2023 est la date choisie par FOSSiBOT, non pas pour vous aider à retrouver un objet, mais plutôt pour vous faire gagner de l’argent en économisant sur votre facture d’électricité. Quelques jours seulement avec les soldes d’été, la station portable F3600 est disponible sur trois sites différents, et si vous cherchez une station de secours, pour le camping ou pour pallier une éventuelle coupure de courant chez vous. C’est maintenant qu’il faut en profiter. Découverte.

Présentation du FOSSiBOT F3600

Avec une capacité impressionnante de 3 840 Wh, le F3600 est un compagnon idéal pour le camping en plein air, les voyages en voiture, les camping-cars et les sauvegardes à domicile. Il peut pratiquement alimenter tous les appareils intérieurs et extérieurs, tels que les véhicules électriques, les télévisions, les réfrigérateurs, les cafetières, les climatiseurs, les grille-pains, les fours à micro-ondes, les appareils CPAP, les perceuses, les mixeurs, les presse-agrumes et même les sèche-cheveux, pendant de longues périodes.

Grâce à notre technologie d’onduleur bidirectionnel de pointe, les 3 840 Wh du F3600 peuvent être entièrement rechargés en seulement 3 heures avec une source d’alimentation CA de 1500 W, et en seulement 2,5 heures avec une charge solaire de 2000 W. Si vous utilisez une combinaison de panneaux solaires et d’alimentation CA, le temps de recharge peut être réduit à seulement 1,8 heure. Cette expérience de recharge incroyablement rapide vous permet de recharger votre batterie en un rien de temps, même lorsque vous êtes hors réseau. La F3600 est en vente chez FOSSiBOT au prix de 2 699 €*.

Que faut-il savoir de plus sur la FOSSiBOT F3600 ?

Continuons le descriptif avec d’autres données à connaître sur cette station portable. Le F3600 est équipé d’une batterie LiFePO4 qui offre une durée de vie exceptionnelle de plus de 10 ans, avec plus de 3 500 cycles de charge. En plus de cela, sa conception structurelle résistante aux chocs, ses composants électroniques ultra-durables et ses matériaux de boîtier de haute qualité garantissent une durabilité à long terme. Cette centrale électrique est conçue pour fonctionner de manière fiable pendant plus de 10 ans, même avec une utilisation quotidienne.

Une autre caractéristique essentielle du F3600 est sa fonction UPS (alimentation sans interruption). En cas de panne de courant, l’alimentation est automatiquement commutée de la prise murale vers le F3600, assurant ainsi une alimentation constante pour tous vos appareils. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour protéger vos données importantes sur les PC, les disques durs et les serveurs, garantissant qu’aucune interruption de courant ne compromettra leur fonctionnement. De plus, le F3600 est équipé de 9 modes de protection, procurant une tranquillité d’esprit totale lors de l’utilisation d’un générateur solaire. La F3600 est en vente chez Geekbuying au prix de 1 799,99 €* (jusqu’au 27 juin uniquement).

Et, ce n’est pas tout !

Avec sa longue durée de vie et ses multiples fonctions de protection, le F3600 est un choix fiable pour une alimentation autonome sûre et constante, adaptée à une variété d’applications domestiques et professionnelles. Le F3600 est une centrale électrique puissante capable d’alimenter simultanément jusqu’à 13 appareils différents. Avec ses multiples ports de sortie, il peut fournir une alimentation de 3 600 W pour répondre à tous vos besoins. Il dispose de 3 prises de 220 V/30 A, 3 ports USB-C PD de 20 W, 1 port USB-C PD de 100 W, 2 ports USB-A, 1 prise de 12 V/25 A (pour les véhicules récréatifs), 1 prise de 12 V/10 A (pour allume-cigare) et 2 prises de 12 V/3 A DC5521 (avec prise 5,5 mm). Grâce à cette variété de ports, vous pouvez alimenter presque tous vos appareils simultanément, offrant une grande commodité. La FOSSiBOT F3600 est en vente sur Geekmaxi au prix de 1 799,99 €* (jusqu’au 27 juin uniquement). La page de promotion de Geekmaxi.

Toutes les caractéristiques techniques

Batterie :

Type de batterie : LiFePO₄

Durée de vie de la batterie : 6500+ cycles

Capacité : 3840Wh (48 V, 80 Ah)

Tension nominale : 48 V

Protection : BMS, UPS

Entrées :

Entrée AC : 2200W (Max), 220V-240V, 50/60Hz

5 vitesses d’entrée AC : 400W, 800W, 1200W, 1600W, 2200W Entrée

XT-90 : 2000 W (Max), 12 V-160 V, 20 A-25 A

Entrée voiture : 120 W (max.), 12 V, 10 A

Entrée maximale : 4 200 W (2200 W CA + 2000 W solaire)

Sortie :

Type d’onduleur : onde sinusoïdale pure

Sortie AC : 3600 W, 220V-240V, 50/60Hz

Sortie USB-A : QC3.0 18W (5V3A/9V2A/12V1.5A)

Sortie USB-C : 320W, 1100W

Sortie CC : 12V, 3A (2-DC5521)

Sortie allume-cigare : 12V, 10A

Sortie XT-60 : 12V, 25A

Temps de recharge :

AC + Solaire (4200W) : environ 1,5 heure

Adaptateur AC (2200W) : environ 2 heures

Solaire (2000 W) : environ 2 heures

Générateur (1100W) : environ 4 heures

Voiture (120 W) : environ 32 heures

Éclairage :

Type : LED

Puissance : 3 W

Modes : Stable, SOS, Stroboscopique

Lampe de poche :

Type : LED

Caractéristiques : Portable

Modes magnétiques : stable, SOS

Luminosité (mode Stable) : 3 niveaux

Affichage :

Type : Écran LCD

Contenu de l’écran LCD : Puissance d’entrée/sortie, niveau de batterie, temps de recharge/d’utilisation restant, fréquence, etc.

Poids et dimensions :

Poids net : 41 kg

Poids brut : 44 kg

Taille du produit : 609 × 321 × 475 mm

Taille de l’emballage : 694 × 404 × 587 mm

Autre :

Charge et décharge simultanées : Oui

Température de recharge/fonctionnement : 32-104 Fahrenheit (0-40 Celsius)

Température de stockage : -4-104 Fahrenheit (-15-40 Celsius)

Certification : CE, RoHS

Pourquoi est-ce une bonne idée de vous équiper de ce type d’appareil ?

Une station électrique portable présente de nombreux avantages et peut être très utile dans différentes situations. Vous bénéficiez d’une source d’alimentation de secours pour alimenter vos appareils essentiels pendant les pannes de courant, tels que les réfrigérateurs, les appareils médicaux, les éclairages et les chargeurs de téléphone. Idéale pour le camping et les activités en plein air, elle vous procure une source d’énergie pratique pour alimenter des appareils tels que les réfrigérateurs portables, les éclairages, les ventilateurs, les appareils de cuisine et les smartphones, sans besoin d’une prise de courant à proximité.

Équipée de ports USB et USB-C, elle vous permet de recharger facilement vos appareils électroniques comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils photo, même lorsque vous n’avez pas accès à une prise électrique. En cas d’urgence médicale, elle peut alimenter des appareils médicaux vitaux tels que les respirateurs, les moniteurs, les pompes à insuline et les concentrateurs d’oxygène, assurant ainsi le soutien nécessaire pour la santé et le bien-être des personnes concernées. Ajoutons le fait qu’elle peut vous permettre de réaliser quelques économies sur votre facture. Vous obtenez donc toutes les bonnes raisons d’en acheter une sans attendre que les promotions ne soient plus en cours !