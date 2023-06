Geekbuying casse les prix sur la toute dernière centrale électrique portable FOSSiBOT F3600

Cet été, vous opterez peut-être pour le camping sauvage, ou pour un emplacement sans électricité. Si vous choisissez plutôt les vacances en van aménagé, ou en camping-car, c’est probablement le moment d’aller faire un petit tour sur le site Geekbuying. En ce mois de juin, le site, spécialisé dans les appareils tels centrales électriques solaires, graveurs laser, ou encore vélos électriques, fête son 11ᵉ anniversaire. Et, pour cet anniversaire, c’est Geekbuying qui vous couvre de cadeaux, ou plutôt de folles promotions.

Les promotions liées à l’anniversaire

Sans distinction de produit, de marques, ou encore de modèles, le site Geekbuying propose différentes promotions pour cet 11ᵉ anniversaire :

50 $ de réduction pour tout achat supérieur à 550 $ avec le code réduction : GKB11ANNI1

25 $ de réduction pour tout achat supérieur à 300 $ avec le code réduction : GKB11ANNI2

10 $ de réduction pour tout achat supérieur à 100 $ avec le code réduction : GKB11ANNI3

5 $ de réduction pour tout achat supérieur à 50 $ avec le code réduction : GKB11ANNI4

Présentation de la centrale électrique FOSSiBOT F3600

La centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 est un concentré de puissance et de polyvalence. Grâce à ses multiples options de recharge, vous pouvez la brancher sur une prise secteur, utiliser l’énergie solaire, un générateur ou même une voiture. Avec une capacité de charge simultanée de 2 200 W en AC et de 2 000 W en énergie solaire, cette station d’alimentation portable peut entièrement être rechargée en seulement 1,5 heure. Elle se dote d’une capacité exceptionnelle de 3 840 Wh, qui en fait un allié de poids pour le camping en plein air, les voyages en voiture, les caravanes et les situations d’urgence à domicile. Elle est prête à alimenter jusqu’à 99 % des appareils électriques, que ce soient les véhicules électriques, la télévision, le réfrigérateur, la cafetière, etc. Côté ports de sortie, elle peut alimenter jusqu’à 13 appareils simultanément.

Parmi eux, vous trouverez 4 ports PD, un port allume-cigare, 2 ports QC 3.0, 2 ports DC5521, un port XT60, 3 ports de sortie AC, un port d’entrée AC et un port d’entrée XT90. Côté batterie, elle se dote d’une LiFePO4 de 3 840 Wh, protégée par l’UPS et le BMS, offrant une sécurité et une durabilité exceptionnelles avec plus de 6 500 cycles de charge, permettant une utilisation prolongée pendant plus de 10 ans. Elle fournit une alimentation sinusoïdale pure, stable, sans risque pour vos appareils électriques, et avec une protection UPS, elle garantit une alimentation ininterrompue. Enfin, la FOSSiBOT F3600 est respectueuse de l’environnement grâce à son système de charge solaire, qui vous permet de la recharger de manière écologique et économique. Avec une puissance solaire maximale de 2000 W, elle peut entièrement être rechargée en seulement deux heures. Il est possible d’ajouter jusqu’à quatre panneaux solaires SP420 pour obtenir une plus grande puissance, et une plus grande autonomie. Uniquement 500 pièces sont disponibles, au prix de 1 799,99 € au lieu de 2 999,99 € avec le code FOF3600 en cliquant ici.

Les autres promotions en cours sur la FOSSiBOT F3600 :

Centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 + 4 panneaux solaires FOSSiBOT SP420 420 W : 3 958,48 $ au lieu de 5 799 $ avec le code : FOF3600S4

Centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 + 3 panneaux solaires FOSSiBOT SP420 420 W : 3 466,34 $ au lieu de 5 099,99 $ avec le code : FOF3600S3

Centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 + 2 panneaux solaires FOSSiBOT SP420 420 W : 2 952,81 $ au lieu de 4 399,99 $ avec le code : FOF3600S2

Centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 + panneau solaire FOSSiBOT : 2 460,67 $ au lieu de 3 799,99 $ avec le code : FOF3600S1

Quels sont les avantages d’une centrale électrique portable ?

Les centrales électriques portables sont des systèmes autonomes compacts qui permettent de produire de l’électricité dans des environnements où l’accès à un réseau électrique traditionnel est limité ou inexistant. Elles sont conçues pour être facilement transportables et sont généralement légères et équipées de poignées ou de roues. Ces petites centrales sont équipées de batteries intégrées qui stockent l’énergie produite. Cela permet d’alimenter divers appareils et équipements même en l’absence d’une source d’électricité externe. Elles peuvent être utilisées pour charger des téléphones portables, des ordinateurs portables, des lampes, des outils électriques et d’autres appareils électroniques.

De plus, de nombreuses centrales électriques portables intègrent des sources d’énergie renouvelable, telles que des panneaux solaires ou des éoliennes, qui permettent de générer de l’électricité de manière propre et durable. Cela réduit la dépendance aux combustibles fossiles et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles peuvent être utilisées pour alimenter des appareils à faible consommation d’énergie tels que les téléphones portables, les tablettes, les ventilateurs, les réfrigérateurs, les systèmes d’éclairage, les radios, les appareils médicaux et bien plus encore. Enfin, en cas de panne de courant ou de catastrophe naturelle, une centrale électrique portable peut être une source d’énergie essentielle pour fournir de l’électricité aux appareils nécessaires tels que les téléphones, les radios de secours, les équipements médicaux et les outils de survie.