Idée cadeau : une affiche personnalisée pour la fête des pères

Le 18 juin prochain, nous fêterons les 83 ans du fameux « Appel du 18 juin » prononcé en 1940 par le général de Gaulle, à la radio de Londres. Mais, ce 18 juin 2023 coïncide aussi avec la fête des Pères, l’occasion pour ceux qui le souhaitent, d’offrir un petit présent à son père. Lorsque vous étiez petits, vous confectionniez chaque année, avec soins, de petits cadeaux faits main, et souvent avec les moyens du bord, il faut tout de même le reconnaître ! Trouver un cadeau pour son papa n’est pas une mince affaire, surtout lorsqu’il possède déjà à peu près tout. Avez-vous pensé à lui offrir un cadeau personnalisé, qu’il pourrait emporter au bureau, ou accrocher sur le mur du salon ?

Depuis quand fête-t-on les papas ?

La fête des Pères en France est célébrée le troisième dimanche de juin chaque année. Elle a été officiellement instaurée en France en 1952 par décret ministériel, mais sa popularité a commencé à croître dans les années 1960. La date exacte peut varier d’une année à l’autre, mais elle reste généralement fixée au troisième dimanche de juin. C’est l’occasion pour les enfants et les familles de rendre hommage et d’exprimer leur amour et leur gratitude envers leur père et les figures paternelles dans leur vie. Cette année, vous pourriez donc faire preuve d’originalité avec un cadeau personnalisé, suivez le guide.

Qu’appelle-t-on un cadeau personnalisé ?

Lorsque l’on pense cadeau personnalisé, on pense à un mug avec le prénom, ou éventuellement, à un briquet gravé. La personnalisation d’un cadeau peut être aussi réalisée par l’intermédiaire d’affiches personnalisées, que vous pourrez choisir classiques, humoristiques, ou sous forme de tableau encadré. Ces affiches consistent à reproduire une famille ou un couple sous forme de dessins apparentés à une bande dessinée. Ce ne sont donc pas des photos qui sont incrustées dans un décor, mais des personnages qui représentent les membres d’une famille.

Prenons un exemple concret avec Monsieur Tshirt ?

Sur le site Monsieur Tshirt, vous trouverez de nombreux exemples d’affiches à personnaliser. Nos deux coups de cœur iront au portrait pop art minimaliste qui mettra un peu d’Andy Warhol dans votre vie… Le second coup de cœur étant l’affiche Famille Van, qui représente une famille de dos, assis sur le toit d’un van. Une affiche parfaite pour les fans d’évasion, de camping, et d’aventures. Pour d’autres, vous pourrez aussi transformer la famille en superhéros masqués, voire inclure les animaux de la famille. Pour ceux qui n’aiment pas forcément se voir en photo, ou dévoiler leur famille aux yeux de leurs collègues, c’est le cadeau parfait. Il a un sens pour celui qui le reçoit, pour celui qui l’offre, mais ne représente rien pour ceux qui le perçoivent !

Des formats et des matières à choisir

Outre le modèle de l’affiche, vous aurez aussi le choix du format et du cadre. Pour les formats, le choix se fera parmi A4, A3, ou A2. Quant aux cadres, vous pourrez les adapter à votre style de décoration, en choisissant parmi les cadres en bois, rustique ou classique. Pour les intérieurs plus modernes, il existe aussi des cadres noirs, sobres et élégants, ou encore des cadres blancs pour un style plus épuré, ou pour trancher avec un mur coloré. L’affiche, qui est, au départ, un objet de promotion publicitaire, devient donc un élément de décoration à part entière grâce à ce cadeau original.

La petite histoire de l’affiche

Si aujourd’hui, elle se fait objet de décoration, ce n’était pas réellement le cas lorsqu’elle a été inventée. En effet, celle-ci a été inventée par Jules Chéret né le 31 mai 1836 à Paris, peintre, lithographe et affichiste français. Il est considéré comme l’un des pionniers de l’affiche moderne et a joué un rôle crucial dans l’évolution de cet art visuel. Il a été l’un des premiers à comprendre son potentiel publicitaire et artistique. Les affiches de Chéret se distinguaient par leur utilisation de couleurs vives, de formes stylisées et de compositions harmonieuses. Il était également connu pour représenter des femmes élégantes et joyeuses dans ses affiches, ce qui lui a valu le surnom de « père de la femme moderne ». Les affiches, lorsqu’elles sont parfaitement réalisées, déclenchent toujours une réaction chez celui ou celle qui les regardent. Aujourd’hui, cet objet chargé d’histoire est devenu une décoration murale originale qui fait fureur.

Une affiche personnalisée pour toutes les occasions

Certes, nous approchons à grands pas de la fête des Pères, mais les affiches personnalisées s’offrent aussi pour toutes les occasions. Une naissance peut être une bonne occasion d’offrir une affiche avec le nouveau venu. Ainsi, elle vous permettra d’immortaliser cet événement unique en représentant le nouveau-né et en y inscrivant son prénom, sa date de naissance et son poids. Vous pouvez aussi immortaliser un moment avec vos amis, des vacances, ou une fête mémorable en choisissant l’affiche « Bande de pots ». Et, pourquoi, dans ce cas, ne pas réaliser plusieurs affiches semblables afin que tous les potes présents puissent se remémorer cet instant inoubliable ?