La couverture chauffante Beurer est actuellement en promotion (- 25 %) sur cette boutique

C’est le pays joyeux des factures d’énergies qui explosent, des pellets de bois introuvables et de l’inflation garantie ! Bienvenue dans la saison fraîche qui va vous inciter à un combat sans merci avec votre thermostat, vos radiateurs et votre couette ! À moins que vous ne dégainiez une arme secrète pour lutter contre tous ces ennemis : la couverture chauffante électrique Beurer Cosy Nordic. Cette marque allemande, connue et reconnue, va vous faire gagner la lutte contre les dépenses d’énergie inconsidérées en vous lovant dans la douceur et la volupté. Préparez-vous à être chaleureusement surpris, car la seule chose plus douillette que cette couverture, c’est le sentiment de faire des économies tout en vous câlinant. Actuellement en promotion à 59,99 € au lieu 79,99 € (-25 %), c’est le moment de vous équiper ! Découverte.

Cosy Nordic, la couverture qui vous veut du bien !

La couverture chauffante Beurer HD 75 Cosy Nordic, c’est comme une caresse de chaleur qui vous enveloppe. Cette couverture électrique offre une sensation de douceur grâce à son tissu supérieur doux et non pelucheux. Avec des dimensions de 180 × 130 cm, elle peut se partager, mais en solo, ce n’est pas mal non plus ! Elle est réglable sur six niveaux de température, grâce à l’interrupteur manuel que vous pouvez ôter lorsque vous avez trouvé votre chaleur idéale. La couverture est lavable en machine à 30 °C, mais ne doit pas être mise au sèche-linge. Côté sécurité, vous pourrez compter sur un arrêt automatique après trois heures d’utilisation. Ce qui veut donc dire que vous pourrez vous endormir avec sans craindre la surchauffe corporelle ni le court-circuit, ni encore moins l’incendie. Enfin, pour ce qui est de ses qualités textiles, elles répondent aux normes écologiques Oeko-Tex 100.

Mais au fait, une couverture chauffante, cela sert à quoi ?

Qu’on se le dise, la couverture chauffante n’est pas un radiateur d’appoint et ne vous permettra pas de chauffer la pièce. De plus, elle consomme tout de même de l’énergie, et l’idée est de vous faire économiser de l’argent, mais non pas de vous en faire perdre. Concrètement, une couverture chauffante sert, par exemple, à réchauffer votre lit avant de vous coucher, vous évitant ainsi de monter le thermostat du radiateur. C’est aussi un super plan pour regarder un film, installé dans votre canapé. Bien sûr, vous pourrez la laisser chauffer toute la nuit et l’utiliser comme une couette, mais cela n’est pas recommandé. Avec une bonne couette classique, nous n’avons pas froid la nuit et la couverture chauffante devient superflue.

Est-ce vraiment plus économique que le chauffage ?

Lorsque l’on parle de couverture chauffante, on se dit évidemment qu’il faut la brancher, donc nécessairement consommer du courant. En réalité, elle va vous permettre d’économiser sur votre facture pour plusieurs raisons. La couverture chauffante est munie d’un système ingénieux qui génère de la chaleur grâce à une résistance électrique. En d’autres termes, cette couverture est équipée d’un dispositif convertissant le courant électrique en une chaleur enveloppante.

Son fonctionnement nécessite d’être connecté à une source électrique, mais vous évite d’augmenter la température de votre radiateur. De plus, en moins de cinq minutes, elle atteint la température souhaitée, vous pouvez même vous passer complètement du chauffage dans votre chambre. Qui plus est, la puissance d’une couverture électrique reste bien moins élevée que celle d’un radiateur électrique.

Beurer HD 75 Cosy Nordic Couverture chauffante, couverture électrique confortable en apparence de fourrure, 6 réglages de température, lavable en machine, avec arrêt automatique, beige / marron Doux et confortable : la couverture d'un tissu supérieur doux et non pelucheux en apparence de fourrure. Grâce à ses dimensions de 180 x 130 cm, la couverture s’adapte parfaitement à votre... PromoMeilleure Vente n° 1