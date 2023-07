La pompe portable Michelin 009528 pour vélo, auto et moto est en promotion (notée 4,4/5 sur 8377 évaluations)

Qui n’a jamais éprouvé des difficultés à gonfler un pneu de vélo, de voiture ou de moto ? Pour les vélos, les pompes manuelles sont pratiques, mais pas toujours très fiables et on ne sait jamais quelle pression se trouve dans chaque pneu. Pour les voitures, il faut souvent se rendre à la station-service ou sortir le lourd compresseur du garage. Le mini compresseur Michelin sans fil est un accessoire incontournable, qui va vous faire gagner du temps et parfois de l’argent. Eh oui, certaines stations-service facturent le gonflage à 2 € ! Inutile de vous présenter le fabricant de cet accessoire, Michelin est le numéro du pneu en France, mais découvrez le mini compresseur sans fil, actuellement en promotion sur Amazon (67,40 €* au lieu de 74,99 €). Il est également disponible au même prix chez Leroy Merlin ou Cdiscount.

Le mini compresseur Michelin 009528, qu’est-ce que c’est ?

La mini pompe de gonflage électrique est un appareil pratique et compact qui offre une grande commodité lorsqu’il s’agit de vérifier et de gonfler la pression des pneus et des accessoires, où que vous soyez. Il se dote d’une batterie lithium qui vous permet de l’emporter partout avec vous. Pour le recharger, il suffit de brancher un câble USB puisqu’il dispose d’une tension de 7,4 V. En camping, vous pourrez ainsi le recharger sur une batterie solaire par exemple. La pression de gonflage programmable est un atout essentiel de cette mini pompe. En effet, vous allez pouvoir sélectionner la pression souhaitée pour chacun de vos pneus. Une fois cette pression atteinte, le gonfleur s’arrêtera automatiquement, ce qui vous évitera le sur-gonflage et l’éclatement du pneu. Vous pouvez d’ailleurs vérifier la pression de vos pneus sur l’écran LCD qui affiche cette dernière en BAR, PSI ou KPA.

Que faut-il savoir de plus sur le mini compresseur Michelin 009528 ?

Pour encore plus de précision, cette mini pompe de gonflage propose quatre modes de pression prédéfinis spécifiquement conçus pour le gonflage des pneus de vélo, de moto, de voiture ou même des ballons. Vous n’avez qu’à sélectionner le mode approprié pour l’usage souhaité et l’appareil fera le reste. Avec un débit d’air de 8 l/min et un courant maximal de 6 A, ce compresseur garantit des performances solides pour un outil de sa taille. Il est équipé d’un tuyau de gonflage de 145 mm (sans l’embout) et de différents embouts de gonflage pour valves Presta/Schrader et ballons, garantissant sa compatibilité avec une variété d’objets gonflables. Enfin, son poids léger de 400 g et ses dimensions compactes de 198 × 51,5 × 45 mm le rendent facile à transporter et à ranger. Il se glisse aisément dans un vide-poche, un sac ou une housse de range incluse dans le kit.

Le mini compresseur sans fil Michelin, pour quelles utilisations ?

Ce mini compresseur sans fil trouve de multiples usages dans la vie quotidienne. Alors, il peut être utilisé comme compresseur d’air portatif pour votre voiture, en cas de crevaison ou de pression faible des pneus. Il s’avère également commode comme compresseur de poche pour moto, pour s’assurer que vos pneus soient toujours bien gonflés. Les passionnés de cyclisme apprécieront son rôle de pompe à vélo électrique, tandis que pour les activités de loisirs et les fêtes, il sert de gonfleur électrique pour ballons, bouées et autres accessoires gonflables. N’hésitez pas à ajouter cette mini pompe de gonflage à votre arsenal d’accessoires pour toujours rester prêt en cas de besoin. La pompe portable Michelin est disponible sur Amazon (67,40 €* au lieu de 74,99 €). Il est aussi disponible au même tarif sur Leroy Merlin ou Cdiscount.

