L’aspirateur Redkey W12 est à moitié prix sur AliExpress

On ne va pas se mentir, rares sont ceux pour qui les tâches ménagères sont un plaisir ! Et pourtant nous ne pouvons pas vraiment y couper, à moins d’avoir les moyens de faire intervenir un professionnel du ménage à domicile… Pour rendre agréable le ménage, et notamment le passage de l’aspirateur, découvrez l’aspirateur eau et poussière Redkey W12. Le fabricant du Redkey W12 proposent là un outil qui rend plus facile les tâches quotidiennes. Avec un design simpliste et une utilisation facile, ses performances vous permettront de garder une maison propre et saine en toutes circonstances. Sur cet aspirateur, tout a été pensé pour que la corvée de nettoyage devienne un vrai plaisir. Présentation.

Le Redkey W12, un aspirateur facile à utiliser

Avec un poids brut de 3.8 kilos, cet aspirateur est deux fois plus léger que les aspirateurs de même type. Il faut bien avouer que sur des grandes surfaces, le poids d’un aspirateur joue un rôle prépondérant. Cet aspirateur peut facilement être utilisé même si nos forces sont diminuées et convient aussi aux enfants ou aux personnes âgées. Pour utiliser le Redkey W12, il suffit de l’ôter de sa base puis d’appuyer sur l’interrupteur. Grâce à son système ingénieux de traction, il n’est pas nécessaire de pousser l’aspirateur, mais simplement de le maintenir sur votre parcours. La poignée flexible permet de le diriger là où vous le souhaitez pour traquer la moindre poussière.

Comment fonctionne-t-il ?

Le Redkey W12 est l’un des aspirateurs les plus simples à utiliser. A l’extrémité supérieure de la poignée se trouvent deux boutons : l’un pour alimenter l’aspirateur, l’autre vous permet de contrôler le débit d’eau. Il dispose également d’un écran qui vous indique le débit d’eau, l’autonomie de la batterie, le remplissage du bac à déchets, le manque d’eau et le blocage de la brosse sur le rouleau. Mais le Redkey W12 vous prévient également vocalement s’il faut vider le réservoir, ajouter de l’eau, lancer un autonettoyage ou si le batterie commence à flancher. En cinq minutes chrono, il est facile de maîtriser l’engin.

Un aspirateur très rapide

L’aspirateur eau et poussière Redkey W12 est équipé de deux moteurs à grande vitesse. La grande brosse mesure 58 mm et couvre une importante surface au sol. La brosse étant motorisée de manière indépendante, elle peut frotter efficacement le sol et venir à bout des tâches les plus tenaces. Rapide et efficace, il se transforme en serpillère, mais à la différence d’une serpillère à main, il va aspirer les saletés restantes dans le réservoir. Une serpillère classique laisse parfois des poussières, avec le Redkey W12 ce n’est plus cas, son moteur ans balai de 44 000 tr/min, ne laisse aucun répit à la poussière. En ajoutant un désinfectant à votre eau de lavage, vous gardez une maison propre et saine, dénuée de virus et bactéries.

Un aspirateur 3-en-1 parfait pour votre maison

La quasi-totalité des personnes aiment avoir et garder une maison propre et confortable, mais la corvée de l'aspirateur se transforme parfois en phobie du ménage… Avec le Redkey W12, vous pouvez dire adieu à votre balai (ou votre vieil aspirateur), votre pelle, votre seau et votre serpillère… Il fait tout presque tout seul, vous n'avez qu'à le guider, vider et/ou remplir ses réservoirs quand il vous le demande. De plus, en cas d'accident domestique, par exemple quand vous renversez un liquide, ou une soupe, il va pouvoir vous aspirer tout ce qui a été renversé… Les déchets ne lui font pas peur… Et en plus, il s'autonettoie Attention si vous aspirez du gras, il faudra penser à nettoyer parfaitement votre réservoir pour la suite. Mais pour le reste, il a un petit bouton Brush Clean qui lancera un processus d'autonettoyage… Il nettoiera alors la tête de la brosse et le conduit d'eau. On vous avait prévenu, le Redkey W12 va vous faire apprécier le ménage et c'est plutôt une bonne nouvelle non ?

