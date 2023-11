Le drone KYF 6K HD est à seulement 145 € chez Brico Dépôt jusqu’au 7/12/2023 (déjà en rupture dans certains dépôts)

Alors que Noël approche, vous êtes peut-être à la recherche d’un cadeau original, qui pourrait convenir à un adolescent, comme à un adulte. Que penseriez-vous d’un drone pour visiter votre région autrement, et peut-être découvrir des trésors cachés, des sites d’Urbex, ou de nouveaux endroits pour de longues balades à vélo ? Étonnamment, c’est chez Brico Dépôt que vous trouverez probablement votre bonheur ! En effet, jusqu’au 7 décembre, l’enseigne de bricolage propose un drone KYF équipé de deux caméras 6K HD, au prix de 145 € seulement. Attention, l’offre n’est pas éternelle, et les stocks sont limités. Si ce bon plan, vous intéresse, c’est maintenant qu’il faut passer commande, et vous faire livrer à domicile. Découverte.

Présentation du drone KYF

Le drone d’inspection, doté de deux caméras 6K HD, propose une connectivité Wifi, et est compatible avec les réseaux 4G et 5G. Il intègre aussi une fonction GPS pour une navigation précise. Avec une portée maximale de contrôle et de transmission d’image atteignant jusqu’à 1000 mètres en espace dégagé, il demeure essentiel de respecter les régulations qui limitent son altitude à 150 mètres et exigent un maintien visuel constant. La durée de vol du drone varie de 25 à 28 minutes, et il s’équipe de deux caméras enregistreuses, garantissant des résolutions allant de Full HD à 6K pour des vidéos et des photos de qualité exceptionnelle.

Les pièces détachées, comme les hélices et les batteries, sont disponibles sur le site de la marque KYF. Le drone est livré avec une mallette de transport, deux batteries et un jeu d’hélices de rechange. Nous avons d’ailleurs commandé ce drone au prix de 145 € seulement, un test sera prochainement réalisé. L’offre Brico Dépôt est valable jusqu’au 7 décembre 2023, dans la limite des stocks disponibles, il se peut donc que votre magasin ne dispose plus du produit.

Que dit la réglementation française en matière d’utilisation de drone ?

La réglementation française concerne tous les drones qu’elle classe en cinq catégories en fonction de leur poids. Ainsi, un drone C0 comme celui que nous vous avons présenté, pèse moins de 250 g. Un drone de catégorie C4, pèse, lui, de 4 à 25 kg et est équipé d’une fonction d’identification directe à distance. Mais, parlons de la catégorie qui nous intéresse pour le drone vendu chez Brico Dépôt. Classé en C0, il est considéré par la loi comme « un jouet » et donc accessible à partir de 14 ans. Il ne nécessite pas de brevet de pilotage, cependant un adolescent de 14 ans devra être accompagné d’une autre personne d’au moins 16 ans, l’âge requis pour piloter un drone en France.

Quelles sont les autres règles à connaître ?

Quelle que soit la catégorie de votre drone, vous devez obligatoirement l’enregistrer auprès de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), par le biais de ce formulaire s’il fait moins de 250 g et qu’il est équipé d’une caméra, ce qui est notre cas. La limite de hauteur maximale de vol est fixée à 120 mètres, une valeur réduite dans les environs des aérodromes et dans certaines zones d’entraînement de l’aviation militaire. Lorsque ces zones sont activées, la hauteur autorisée est encore plus restreinte, ne dépassant pas 50 mètres.

Il est impératif de vérifier préalablement la hauteur maximale de vol autorisée à l’emplacement choisi. Ces vérifications peuvent être effectuées sur le Géoportail dédié en ligne. Enfin, le site du service public précise ceci : « En cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, vous risquez de 1 à 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € à 75 000 € d’amende et vous faire confisquer votre drone ». Vous êtes donc avertis ! Que pensez-vous de ce bon plan ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez