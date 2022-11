“Le meilleur rapport qualité/prix”, le vélo électrique Easy de Vélobecane est à moitié prix pendant le Black Friday

Vous envisagez de vous offrir un vélo électrique pour vos trajets de travail ou simplement pour faire de longues balades quand le printemps reviendra. Si c’est le cas, il va falloir être réactif pour faire une bonne affaire. Ce ne sera peut-être pas l’« affaire du siècle », mais cela y ressemble presque. Le Black Friday continue chez Cdiscount avec une réduction hallucinante sur le vélo électrique Vélobecane. Proposé en ce moment à 599 € au lieu 1 199 €, il pourrait vous coûter moins de 200 € avec les différentes aides proposées par l’État, les régions, les départements ou communautés de commune. Présentation.

Présentation du Vélobecane électrique

Le Vélobecane est un vélo électrique qui se destine à une utilisation citadine. Toutefois, cela n’empêche pas les longues balades, si vous oubliez les terrains escarpés. Comme tous les vélos électriques homologués en France, il peut monter à la vitesse maximale de 25 km/h en assistance électrique. Dotée d’une Lithium-ION de 15 Ah, sa batterie lui procure une belle autonomie de 75 km, soit l’équivalent de 500 et 700 cycles de charge. Au niveau de la sécurité, le Vélobecane assure également. En effet, il est pourvu d’un système de freins à disques non seulement à l’avant, mais à l’arrière aussi. Cela permet un freinage progressif et en douceur, même sur sol glissant. Niveau moteur, c’est un brushless qui équipe le Vélobecane, avec une durée de vie très longue et ne nécessitant quasiment aucun entretien. Il dispose par ailleurs de cinq niveaux d’assistance électrique incluant une aide au démarrage en côte ! Enfin, côté éclairage, il se dote d’un éclairage à LED à l’avant et à l’arrière, autre gage de sécurité. Un petit plus supplémentaire ? Ce vélo est assemblé et fabriqué en France !

Les caractéristiques techniques du Vélobecane

Nom du produit : Vélo électrique 26′ VELOBECANE-7 vitesses-

Certifications et normes : EN15194

Poids maximal : 140 kg

Taille maximale du cycliste : 200 cm

Indicateur niveau de la batterie sur guidon

Port USB sur la batterie.

Frein(s) A disque mécanique

Système de transmission : Shimano arrière TY300 7 vitesses

Pneu 26 x 1.75 – chambre à air linéaire à gros volume d’air – moins de vibrations – plus confortables

Nombre de vitesses 7 vitesses

Avertisseur sonore électrique

Batterie : Lithium-ION 36V8AH FST – Chargeur Compact – temps de chargement 6 h

Quelles aides à l’achat possibles pour ce vélo électrique ?

Ce vélo électrique affiché au prix de 599 € pourrait vous revenir encore moins cher, une fois les primes à l’achat déduites. Ainsi, depuis le 15 août dernier, vous pouvez profiter du bonus écologique mis en place par le gouvernement, et qui vous permet de bénéficier d’un remboursement pouvant aller jusqu’à 400 € jusqu’au 31 décembre 2022. Rappelons que pour obtenir l’aide maximale de 400 €, il faut avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 6 300 €. Vous pourrez aussi cumuler le bonus écologique avec d’autres aides régionales. Par exemple, à Paris, trois aides sont disponibles :

Aide fixée à 33 % de prix hors taxe et plafonnée à 400 € (Ville de Paris)

Aide de 500 € maximum (Métropole du Grand Paris)

Aide fixée à 50 % du prix d’achat et plafonnée à 500 € (Région Île-de-France)

À Lyon, vous pouvez bénéficier d’une prime de 500 € maximum (ou 50% de prix d’achat de votre vélo), prime valable dans les 59 communes de la Métropole de Lyon. Nice, Nantes, Bordeaux, Caen, La Rochelle, Blois, Arcachon. La plupart des grandes et moyennes villes de France encourage l’achat de vélos électriques par le biais d’aides financières. Et ce serait dommage de passer à côté !

