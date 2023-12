Le sac de 15 kg de pellets est à seulement 4,99 € dans cette boutique de bricolage, un prix rarement aussi bas !

En cette fin d’année, la bonne nouvelle sera pour les utilisateurs de pellets de bois ! Alors que le pellet avait connu une hausse sans précédent l’hiver dernier, il semble se stabiliser, voire baisser dans certaines régions. Nous avons déniché un sac de pellet de 15 kilos à 4,99 € seulement chez Castorama dans certains magasins. Dans cette enseigne, le prix varie en fonction des régions et probablement de la distance entre le lieu de production du pellet, et son lieu de vente. Le prix de 4,99 € est en vigueur à Rennes, pour la plupart d’autres magasins de France, il est au prix de 6,90 €. Si vous passez par Rennes, ou que vous avez des proches sur le secteur, c’est le moment de passer commande peut-être. Mais, attention, les stocks sont limités (1382 pièces disponibles au 19 décembre).

Quels sont ces pellets de bois ?

La marque du fabricant n’est pas mentionnée sur la fiche produit proposée par Castorama. Cependant, le descriptif détaillé nous indique que ces pellets sont certifiés DIN +, l’une des normes les plus strictes dans le domaine. Fabriqués à partir de sciures séchées et comprimées, les granulés de bois affichent une densité 1,5 à 2 fois plus élevée que celle des bûches, conférant ainsi une puissance énergétique accrue. Ils émettent une chaleur agréable et douce à l’intérieur des habitations. Ces granulés, entièrement naturels, bénéficient de la certification DINplus, garantissant une qualité constante et rigoureusement contrôlée.

Quelles sont ses caractéristiques détaillées ?

Les granulés de bois présentent des caractéristiques techniques exceptionnelles, répondant aux normes de certification DINplus. Fabriqués à partir de bois vierge, leur Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) sur brut atteint un minimum de 4,6 kWh.kg-1, assurant une performance énergétique remarquable. Le taux de fines est maintenu en dessous de 1 %, et le taux de cendres est limité à 0,7 %, garantissant une combustion propre et efficace. Avec une masse volumique supérieure ou égale à 600 kg/m3, ces granulés affichent une excellente densité. Leur humidité sur brut est inférieure ou égale à 10 %, contribuant à une combustion optimale. La durabilité est également un point fort, avec un indice supérieur ou égal à 97,5 %. En termes de dimensions, les granulés ont une longueur comprise de 3,15 à 40 mm, et un diamètre de 6 ±1 mm, assurant une uniformité idéale pour une utilisation efficace dans les systèmes de chauffage.

L’entretien de votre poêle à pellet

Pour économiser sur votre stock de pellets, le secret réside peut-être dans le nettoyage (et le réglage) de votre poêle à granulés. S’il est recommandé de faire appel à un professionnel pour le ramonage du conduit, et le réglage du poêle, vous pouvez, de votre côté, effectuer les autres nettoyages. Ainsi, il faut absolument vider le bac à cendre très souvent afin de laisser de l’air au foyer. Vous devez aussi nettoyer la vitre du poêle, avec des cendres et de l’eau par exemple. De plus, pour gagner plus de chaleur, vous pouvez l’équiper d’un ventilateur de poêle ou isoler les murs qui l’entourent.

Quant au ramonage, une fois par an est la norme réglementaire par un professionnel. Cependant, il est conseillé de le faire soi-même de temps à autre pour un maximum de sécurité. Le tarif est de 4,99 € dans le Castorama de Rennes,