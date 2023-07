Le tapis solaire AREBOS pour chauffer l’eau de la piscine (gratuitement) est actuellement en promotion

Vous possédez une piscine, mais en avez assez de vous baigner dans de l’eau trop froide ? Il existe une manière de chauffer l’eau de votre bassin sans vous ruiner, c’est le tapis solaire que l’on qualifie aussi de chauffe-eau solaire. Dans ce domaine, il existe deux types de tapis solaires : celui que l’on pose sur l’eau (bâche solaire) et celui qui, posé à côté de la piscine, va permettre de réchauffer l’eau. C’est justement le cas du chauffage solaire AREBOS de 300 cm x 66 cm qui est actuellement en promotion chez plusieurs vendeurs. Relié à la pompe, l’eau le traverse et est chauffée par le soleil. Découvrez les avantages de ce système qui utilise les ressources naturelles pour chauffer votre piscine, sans coût supplémentaire en électricité. Vous pouvez acheter ce tapis solaire AREBOS sur Leroy Merlin (88,16 €), sur Amazon (75,56 €) ou sur Cdiscount (75,56 €) *.

Le tapis solaire de piscine AREBOS, qu’est-ce que c’est ?

Le chauffage solaire AREBOS offre une solution pratique et économique pour maintenir une température d’eau agréable dans votre piscine. Grâce à son système de captation des rayons solaires, l’eau de la piscine est chauffée naturellement pendant son passage dans le capteur solaire. Le chauffage solaire AREBOS est conçu pour une installation et une utilisation faciles. Grâce à ses dimensions de 300 cm de longueur et 66 cm de largeur, il offre une capacité de chauffage impressionnante. Fabriqué en polyéthylène résistant aux UV, il est adapté à une utilisation en extérieur et résiste aux intempéries. De plus, le chauffage solaire peut être personnalisé selon vos besoins en ajoutant d’autres modules de chauffage pour augmenter l’efficacité du chauffage de votre piscine. L’ensemble de dérivations inclus facilite la régulation du débit d’eau et protège la pompe.

Comment ça marche ?

Pour que ce chauffage solaire réchauffe l’eau de votre piscine, il suffit de l’intercaler entre votre piscine et la pompe. L’eau aspirée par le filtre va alors passer dans le tapis solaire, être chauffée par le soleil, puis renvoyée en sortie de pompe dans votre piscine. Pour un résultat optimal, vous avez aussi la possibilité de monter plusieurs tapis solaires « en série », en les connectant entre eux. Il est facile à installer et à ranger. Il offre, en effet, l’avantage d’être facilement enroulable, notamment pendant les périodes hivernales.

Pour l’installation, il vous suffit de connecter le by-pass à vos tuyaux d’eau, permettant ainsi de détourner l’eau lors des travaux de nettoyage. De plus, le débit d’eau peut être régulé grâce au by-pass, procurant une protection supplémentaire à la pompe de votre piscine. Avec l’achat du chauffage solaire, vous recevrez un ensemble complet de dérivation comprenant 6 colliers de serrage, 1 ruban isolant, 3 raccords de tuyau, 1 pièce en T et une vanne à trois voies. Ce kit vous permettra de réaliser aisément les connexions nécessaires pour une utilisation optimale de votre chauffe-eau solaire. Le tapis solaire AREBOS est actuellement disponible sur Leroy Merlin (88,16 €), sur Amazon (75,56 €) ou sur Cdiscount (75,56 €) *.

Toutes les caractéristiques techniques du tapis solaire AREBOS

Longueur : 300 cm

Largeur : 66 cm

Poids : 7,8 k g

Connecteur de tuyau : 1,5″

Matière : Polyéthylène

Marque : AREBOS

Contenu du colis : un tapis solaire pour piscine, un ensemble de dérivation de 12 pièces et un kit de matériel d’installation.

*Les prix ont été relevés le 18 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

