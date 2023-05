Le vélo électrique pliant Moma Bikes (très bien noté) est à moins 50 % sur cette célèbre boutique

Les beaux jours reviennent progressivement, et avec lui, les balades à vélo dominicales. Vous recherchez peut-être un vélo électrique pratique, qui vous permettrait de vous déplacer en ville, comme à la campagne, sans vous soucier de votre autonomie. Pendant quelques jours, Cdiscount casse littéralement les prix sur le vélo électrique VAE pliant de ville – E -20.2″ de Moma Bikes. Habituellement vendu autour de 1 800 €, il coûte seulement 899,99 € en ce moment. Si vous voulez en profiter, c’est maintenant qu’il faut le commander, car comme toute promotion, celle-ci pourrait ne pas être éternelle. Découverte de cet étonnant vélo : petit par la taille, mais grand par ses performances.

Les points forts du vélo électrique VAE pliant de ville – E -20.2″ de Moma Bikes

Le vélo pliant Moma Bikes de 20″ présente plusieurs points forts qui en font un choix attrayant pour les cyclistes. Son cadre semi-rigide garantit une bonne stabilité et une conduite confortable, pour tous les cyclistes à partir de 16 ans. Avec une autonomie de 80 km, en mode éco, ce vélo procure une excellente capacité de parcours sans avoir à se soucier de la recharge fréquente de la batterie. Il est équipé d’un système de transmission à 7 vitesses grâce au dérailleur arrière Shimano TY-18, proposant une gamme de vitesses adaptée à différents types de terrains. Les freins V-Brake en aluminium assurent un freinage réactif et fiable, tandis que les jantes en aluminium garantissent une durabilité et une légèreté appréciables. Le vélo Moma Bikes, c’est l’alliance de la praticité, de la performance et du confort pour les déplacements urbains ou les aventures au grand air.

Quelques détails à connaître sur le vélo Moma Bikes

Le vélo pliant électrique 20.2 de Moma Bikes est le compagnon idéal pour se déplacer en ville sans effort. Son design élégant et léger en fait un choix esthétique et pratique. Grâce à son système de pédalage assisté, peu importe la distance ou le type de terrain, ce vélo vous permettra de vous déplacer facilement. Le vélo est équipé d’un moteur brushless silencieux de 250 W situé sur le moyeu arrière et d’une batterie lithium ion amovible de 36 V 16 Ah (576 Wh) placée sous la selle, garantissant une autonomie pouvant atteindre 80 km en mode éco. Le temps de charge de la batterie est de quatre heures. Le display intuitif installé sur le guidon vous permet d’accéder aux trois niveaux d’assistance ainsi qu’à des informations telles que la capacité de la batterie.

La transmission est assurée par un dérailleur arrière Shimano TY-18 à 7 vitesses et une manette Shimano avec poussoir, garantissant des changements de vitesse fluides et précis. La fourche avant Zoom avec suspension procure un confort supplémentaire, tandis que les feux avant et arrière-LED assurent une visibilité optimale. La selle ergonomique en aspect cuir et les poignées « soft » proposent un confort supérieur. Des équipements tels qu’une sonnette, une béquille et un porte-bagages sont inclus pour répondre à vos besoins.

Toutes les spécifications techniques

Cadre en aluminium 7005.

Pliable – Cadre (en 2) / pédales / guidon.

Dimensions du vélo plié : 80 × 72 × 40 cm.

Moteur Brushless : 250 W.

Batterie au lithium : 36 V 16 Ah (576 Wh) (amovible).

Dérailleur : Shimano TY 18 – 7 vitesses.

Pignon : Shimano.

Manettes : Shimano avec poussoir.

3 niveaux d’assistance (low – medium – high) et display indiquant : capacité de la batterie et Niveau d’assistance au pédalage.

Freins : V-Brake en aluminium.

Potence en aluminium.

Fourche avant Zoom avec suspension.

Jantes de 20” à double paroi.

Selle en aspect cuir.

Feux LED avant et arrière.

Poignets ergonomiques.

Sonnette, béquille, garde-boue et porte-bagage.

Temps de charge 4 h.

Vitesse max 25 km/h – Autonomie 80 km (Mode Eco).

Taille unique : pour cycliste de 1,55 m à 1,90 m.

Homologué en France, fabriqué en Europe.

Le vélo électrique Moma Bike E -20.2 est proposé à seulement 899,99 € (−50 % exclusivement sur Cdiscount).

