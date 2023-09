L’écran gaming KTC H27T22 de 27 pouces est à prix discount chez Geekbuying

La rentrée est faite pour vos enfants, adolescents et étudiants, et pour vous aussi d’ailleurs ! Désormais, c’est à Noël qu’il va falloir penser et aux sempiternels cadeaux qui orneront le pied du sapin. De plus en plus de personnes choisissent d’étaler les achats de Noël sur plusieurs mois afin d’éviter de pulvériser le compte bancaire en fin d’année. Parmi ces cadeaux, si votre famille compte un gamer, il est fort probable que celui-ci vous réclame un moniteur de jeu digne de ce nom. Cela tombe bien, le site Geekbuying vous offre une promotion sympathique que le moniteur de jeu 27 Pouces KTC H27T22 (2560 x 1440 QHD). Avec lui, l’expérience de jeu sera assurément immersive !

Quels sont les points forts du moniteur de jeu 27 Pouces KTC H27T22

L’un des premiers points forts du KTC H27T22 est sa résolution QHD de 2560 × 1440, qui garantit une image nette et de haute qualité. La dalle 8 bits de ce moniteur offre une couverture exceptionnelle de 99 % de la gamme sRGB, ainsi qu’un volume de couleurs de 131 %. Cela signifie qu’il peut afficher 16,7 millions de couleurs, offrant ainsi des images plus réalistes et des expériences visuelles immersives. Que vous jouiez à des jeux vidéo, regardiez des films ou travailliez sur des tâches créatives, la résolution et la gamme de couleurs du KTC H27T22 vous impressionneront à coup sûr ! Son second point fort réside dans son taux de rafraîchissement élevé et sa synchronisation adaptative.

Une condition sine qua non pour un jour que d’avoir une fluidité à toute épreuve. Ainsi, le panneau AUO8.2 Fast IPS du KTC H27T22 offre un taux de rafraîchissement impressionnant de 165 Hz, ce qui signifie que l’écran est capable d’afficher jusqu’à 165 images par seconde. Associé à un temps de réponse GTG de 1 ms, cela réduit efficacement le flou de mouvement et garantit que chaque action est rendue de manière fluide et précise. De plus, le KTC H27T22 est compatible avec les technologies Free Sync et G-Sync, ce qui élimine les latences et les saccades, offrant ainsi une expérience de jeu fantastique.

Que faut-il savoir de plus sur le moniteur de jeu 27 Pouces KTC H27T22

KTC se soucie des performances techniques de ces appareils, mais également de la sécurité de ses utilisateurs. C’est pourquoi le KTC H27T22 est conçu avec un mode bleu faible qui réduit les lumières bleues nocives à ondes courtes. Les sessions de jeu peuvent être longues, parfois très longues, et ce mode bleu faible est primordial pour jouer sans s’abîmer les yeux. Côté stabilité de l’appareil, il est livré avec un support réglable robuste qui assure une stabilité optimale sur votre bureau. Il se dote de plus d’un écran sur lequel vous pourrez ajuster la hauteur ainsi que les angles afin de vous offrir le meilleur visionnage possible. De plus, ce moniteur est conforme à la norme VESA, ce qui signifie qu’il peut aussi être monté solidement au mur, vous offrant ainsi une flexibilité maximale en termes d’emplacement.

Toutes les caractéristiques liées au jeu en lui-même !

Outre ses caractéristiques de base, le KTC H27T22 propose également des modes de jeu prédéfinis pour différents genres, notamment FPS (First-Person Shooter), RTS (Real-Time Strategy) et RAC (Race Game). Ces modes sont conçus pour optimiser l’affichage en fonction des exigences spécifiques de chaque genre de jeu, offrant ainsi une expérience de jeu encore plus immersive. De plus, des fonctionnalités de jeu améliorées telles que le Timer et le Sniper Sight sont par ailleurs fournies pour aider à améliorer les performances des joueurs. Avec le KTC H27T22, vous avez tous les atouts en main pour dominer vos adversaires. Et, concernant les couleurs, car c’est aussi primordial pour un joueur acharné, il se distingue par sa gestion des couleurs exceptionnelle.

Pour les pros, sachez qu’avec une gamme de couleurs en volume impressionnante, il atteint 93 % du spectre NTSC, 97 % d’Adobe RGB CIE1976, et 97 % de DCI-P3. De plus, la couverture des couleurs est également très compétitive, avec 84 % d’Adobe RGB CIE1976, 92 % de DCI-P3, et une impressionnante couverture de 99 % de la gamme sRGB. Avec la prise en charge de 16,7 millions de couleurs, ce moniteur offre un niveau de détail et de réalisme exceptionnel, que ce soit pour la retouche d’images professionnelle, la création artistique ou tout simplement une expérience de visionnage visuellement époustouflante.

Quelles sont les promotions en cours ?

Avant de vous proposer la promotion sur le moniteur de jeu KTC H27T22 ? Sachez que vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5 % de réduction, jusqu’à 20 $ de réduction pour toute commande en entrant le code de réduction SUPERSALE2. De plus, en entrant votre mail sur la page du site, vous obtiendrez un coupon de 500 $ à 50 $ et un coupon de 300 $ à 30 $. Enfin, vous pourrez doubler la proportion de déduction de vos points. Retrouvez toutes les promotions en cours sur ce lien. Quant au moniteur de jeu 27 pouces KTC H27T22, il est au prix de 229,99 € au lieu de 259,99 €, soit 30 € de réduction en entrant le code de réduction : 7VK3UUVN

Toutes les caractéristiques techniques du moniteur et le contenu du colis

Les caractéristiques techniques

Taille du panneau : 27 pouces

Type de panneau : FAST IPS

Rapport d’aspect : 16:9

Rétroéclairage : ELED

Résolution : 2560 × 1440

Angle de vision (CR≥10) : 178°(H), V : 178°(V)

Luminosité : 300 cd/m² (Min), 350 cd/m² (Typ)

Rapport de contraste : Typ : 1000:1

Temps de réponse (avec OD) : 1 ms (Typ)

Gamme de couleurs (Volume) : 93 % NTSC, 97 % Adobe RGB CIE1976, 97 % DCI-P3 , Gamme de couleurs, 131 % sRGB

(couverture) : 84 % Adobe RGB CIE1976, 92 % DCI-P3, 99 % sRGB

Prise en charge des couleurs : 16,7 M

Synchronisation adaptative : AMD Free Sync Premium, compatible G-Sync

Interfaces 1 x HDMI 2.0 (2 560 × 1 440 à 144 Hz)

2 x DP 1.2 (2 560 × 1 440 à 165 Hz)

1 x USB 2.0 (uniquement pour la mise à niveau)

1 x sortie audio

Caractéristiques Faible lumière bleue : Prise en charge

Sans scintillement : oui

HDR : Prise en charge

MPRT : Prise en charge

KVM : Compatible FreeSync et G-sync non pris en charge : oui

Lumière ambiante : RVB

PIP/PBP : Non pris en charge

Mode de jeu : oui

Mécanique Inclinaison : -5°~20° (avant/arrière)

Pivotement : ±45° (gauche/droite)

Pivot : ±90° (horizontal/vertical)

Réglage de la hauteur : 130 mm (± 5 mm)

Support mural : 100 mm x 100 mm

Entrée d’alimentation : DC12V / 4,5 A

Consommation d’énergie (type) : ≤54 W

Consommation d’énergie (veille) : ≤0,5 W

Le contenu du colis

1 moniteur

1 base

1 carte de garantie

1 guide de démarrage rapide

1 câble de signal

1 adaptateur

1 cordon d’alimentation

Le KTC H27T22 est un moniteur de jeu de 27 pouces qui offre une résolution QHD, une large gamme de couleurs, un taux de rafraîchissement élevé, et de nombreuses autres fonctionnalités avancées pour une expérience de jeu inégalée. Passionné ou professionnel des écrans, jeux, ou vidéos en tous genres, il saura vous régaler et devenir votre allié de chaque instant. C’est le moment ou jamais d’en profiter peut-être, non ?

