Les machines de gravure et de découpe laser Swiitol sont à prix cassé pendant le Black Friday

L’année 2023 se terminera bientôt, et vous avez l’intention de changer de voie professionnelle en vous lançant dans l’artisanat. Ce n’est pas la plomberie ou l’électricité qui vous intéresse, mais plutôt la création artistique, les objets en bois, ou en résine, un matériau très tendance actuellement. Pour devenir créateur, ou pour réaliser vos cadeaux personnalisés toute l’année, vous allez devoir vous équiper d’une machine gravure laser. Si vous ne la connaissez pas encore, nous vous proposons de découvrir la marque Swiitol, qui met tout en œuvre pour que leurs machines soient « des compagnons dans le parcours créatif de l’utilisateur ». Alliant haute technologie et facilité d’utilisation, découvrez deux de leurs modèles phares actuellement en promotion pendant le Black Friday : la C18 Pro 18W et la C24 Pro 24 W, pour créer et faire naitre toutes vos envies !

Présentation de la machine de gravure laser Swiitol C18 Pro 18W

La C18 Pro 18 W de Swiitol est une machine de gravure laser destinée au bricolage et à la création d’objets décoratifs. Sa capacité de coupe de pointe repose sur l’utilisation d’une nouvelle source lumineuse de 50 mm de longueur focale, assurant une capacité de coupe inégalée. Elle se dote également d’une technologie de couplage par points à double compression qui est optimisée avec une zone de mise au point laser ultra-fine réduite à 0,08*0,08 mm. Si vous souhaitez travailler le verre, le métal ou la céramique, sachez qu’elle dispose d’une vitesse de gravure 40 % supérieure à celle des modèles sans compression par points. En matière de gravure, la machine peut atteindre jusqu’à 30 000 mm/min pour une vitesse optimale de 24 000 mm/min. De plus, elle intègre une nouvelle structure avec un rail coulissant linéaire et une chaîne de réservoir qui améliore la précision structurelle sur une grande zone de gravure de 400 × 400 mm.

Une autre innovation consiste en une tige à vis intégrée qui remplace l’accouplement combiné, et assure un mouvement laser plus précis et un accouplement plus durable. Au niveau de la sécurité, elle s’équipe d’un nouveau filtre panoramique capable de bloquer 97 % de la lumière ultraviolette. Il n’est donc pas nécessaire de porter des lunettes spéciales pour l’utiliser. Enfin, techniquement, elle s’équipe d’une carte mère 32 bits, et se veut compatible avec divers logiciels de gravure tels que LaserGRBL et LightBurn, et divers systèmes d’exploitation comme Win XP / Win 7 / Win 8 / XP / Win 10 et MAc (LightBurn). Avec sa palette de couleurs 256 bits intégrée, cette machine peut couper ou graver plus de 1000 matériaux différents, proposant une variété infinie de possibilités créatives. La machine de gravure laser Swiitol C18 Pro 18W est vendue au prix de 466,41 € sur le site Swiitol.

Toutes les caractéristiques techniques de la machine de gravure laser Swiitol C18 Pro 18W

Modèle : C18 Pro

Règle de gravure : 400 × 400 mm

Puissance électrique : 90 W

Puissance optique de sortie laser : 15-18 W

Onde laser : 455 ±5 nm

Précision de gravure : 0,01 mm

Vitesse de gravure : Max. 30 000 mm/min (Vitesse idéale : 24 000 mm/min)

Poids net de l’équipement : 4,6 kg

Type de transmission de données : connexion USB

Type de mise au point : laser à mise au point fixe, pas de mise au point

Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn, avec système Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10

Mise au point laser : 0,08*0,08 mm

Matériau du produit : circuit imprimé V/PWM.

Fil : fil inversé de borne 22 #2P2.54 80 mm

Lentille optique : φ6/verre

Ventilateur : 12 V

Modèle de faisceau laser : spot

Mode de fonctionnement : fonctionnement par impulsion

Heures de travail : 10 000 h

Température de fonctionnement : 0 ℃ ~ 70 ℃

Température de stockage : -40 ℃ ~ 85 ℃

Température de frittage : 800℃

Matériaux qu’elle peut couper : tilleul, pin, paulownia, contreplaqué, pêche jaune, acajou, bambou, papier kraft, plastique, cuir, version PCB, alumine, métal galvanisé et laqué non réfléchissant, acier inoxydable miroir 304, verre, céramique, coton, panneau de roche, panneau de densité, papier kraft, panneau acrylique non transparent, résine, os de bœuf artificiel, caoutchouc, panneau de mousse haute densité, papier pour peinture à l’huile, papier A4, feuilles, etc.

Matériaux de coupe : papier kraft, tissu non tissé, bois dur, paulownia, tilleul, pin, copeaux de bambou de moins de 2 mm, liège, panneau de mousse basse densité, acrylique non transparent, ABS, PP et autres feuilles de plastique de moins de 2 mm d’épaisseur

Formats de fichiers pris en charge : NC, BMP, JPG, PNG, DXF,

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz Sortie : 12 V 5 A.

Présentation de la machine de gravure laser Swiitol C24 Pro 24W

Ce second modèle est une machine de gravure pour le bricolage qui se veut un peu plus puissante que le modèle que nous venons de présenter. Cependant, elle se dote des mêmes innovations techniques que la C18 Pro 18 W. Le modèle C24 Pro, doté d’une règle de gravure de 400 × 400 mm, est une machine laser puissante avec une puissance électrique de 120W. Sa puissance optique de sortie laser, de 20-24W, garantit des performances exceptionnelles. Fonctionnant avec une onde laser de 455 ±5 nm, cette machine procure une précision de gravure remarquable, atteignant 0,01 mm, et une vitesse de gravure maximale de 30 000 mm/min (idéale à 24 000 mm/min). Avec un poids net de 4,6 kg, elle se distingue par son type de transmission de données via connexion USB.

Le modèle C24 Pro présente une mise au point laser de 0,080,1 mm et fonctionne avec des logiciels d’exploitation tels que LaserGRBL et LightBurn, compatibles avec les systèmes Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10. Elle utilise un laser à mise au point fixe, sans nécessité de mise au point, et est équipé d’une lentille optique de φ6 en verre. Le ventilateur de 12 V assure un refroidissement optimal lors des opérations. Avec un mode de fonctionnement par impulsion et une taille de point de 0,050,05 mm, cette machine propose une durée de travail de 10 000 heures. Elle peut fonctionner dans une plage de température de 0 ℃ à 70 ℃, tandis que la température de stockage varie de -40 ℃ à 85 ℃. Résistant à des températures de frittage jusqu’à 800℃, le modèle C24 Pro est polyvalent dans ses capacités de coupe, prenant en charge une variété de matériaux, tels que le bois, le plastique, le métal, le verre, la céramique, le cuir, et bien plus encore. Avec des formats de fichiers pris en charge tels que NC, BMP, JPG, PNG, DXF, cette machine est alimentée par une entrée de 100-240 V CA, 50/60 Hz, avec une sortie de 12 V 5 A. La machine de gravure laser Swiitol C24 Pro 24W est vendue au prix de 562,44 € sur le site Swiitol.

Toutes les caractéristiques techniques

Modèle : C24 Pro

Règle de gravure : 400 × 400 mm

Puissance électrique : 120 W

Puissance optique de sortie laser : 20-24 W

Onde laser : 455 ±5 nm

Précision de gravure : 0,01 mm

Vitesse de gravure : Max. 30 000 mm/min (Vitesse idéale : 24 000 mm/min)

Poids net de l’équipement : 4,6 kg

Type de transmission de données : connexion USB

Type de mise au point : laser à mise au point fixe, pas de mise au point

Logiciel d’exploitation : LaserGRBL, LightBurn, avec système Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10

Mise au point laser : 0,08*0,1 mm

Matériau du produit : circuit imprimé V/PWM.

Fil : fil inversé de borne 22 #2P2.54 80 mm

Lentille optique : φ6/verre

Ventilateur : 12 V

Modèle de faisceau laser : spot

Mode de fonctionnement : fonctionnement par impulsion

Taille du point : 0,05*0,05 mm

Heures de travail : 10 000 h

Température de fonctionnement : 0 ℃ ~ 70 ℃

Température de stockage : -40 ℃ ~ 85 ℃

Température de frittage : 800℃

Matériaux capables de couper : tilleul, pin, paulownia, contreplaqué, pêche jaune, acajou, bambou, papier kraft, plastique, cuir, version PCB, alumine, métal galvanisé et laqué non réfléchissant, acier inoxydable miroir 304, verre, céramique, coton, panneau de roche, panneau de densité, papier kraft, panneau acrylique non transparent, résine, os de bœuf artificiel, caoutchouc, panneau de mousse haute densité, papier pour peinture à l’huile, papier A4, feuilles, etc.

Matériaux de coupe : papier kraft, tissu non tissé, bois dur, paulownia, tilleul, pin, copeaux de bambou de moins de 2 mm, liège, panneau de mousse basse densité, acrylique non transparent, ABS, PP et autres feuilles de plastique de moins de 2 mm d’épaisseur.

Formats de fichiers pris en charge : NC, BMP, JPG, PNG, DXF,

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz

Sortie : 12 V 5 A.

Alors, quel sera votre choix, pour fabriquer vos cadeaux de Noël ou vous lancer dans une activité artisanale ? Quel que soit votre choix, ces deux machines à gravure laser de la marque Swiitol vous accompagneront dans vos futures œuvres d’art.