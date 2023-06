Les mini-ordinateurs de bureau (mini PC) sont à prix cassés sur Geekbuying

Les vacances approchent à grands pas, mais comme toutes les bonnes choses, elles auront une fin ! Et, cette fin sonnera l’heure du retour à la fac, au bureau ou du télétravail. Si vous envisagiez de changer de PC pour un mini-ordinateur, c’est le moment de profiter de l’offre proposée par le site Geekbuying. En effet, jusqu’au 30 juillet 2023, le site spécialiste de la vente d’appareils électroniques en ligne, casse les prix sur trois mini-ordinateurs. Avec des prix défiants toute concurrence, il serait étonnant que vous ne trouviez pas votre bonheur. Focus sur le BMAX B7 Power Mini PC, le GK3 Plus Mini PC (16+512 GB) et le GK3 Plus Mini PC (8+256 GB). Découverte.

Présentation du BMAX B7 Power Mini PC

Le BMAX B7 Power Mini PC est un appareil puissant qui offre une expérience informatique exceptionnelle grâce à ses caractéristiques haut de gamme. Doté du système d’exploitation Windows 11 Pro 64 bits, il propose une interface conviviale et des fonctionnalités avancées. Le cœur de ce mini PC est le processeur Intel® Core™ i7-11390H, qui dispose de 4 cœurs et 8 threads, avec une fréquence originelle de 3,4 GHz et une fréquence de rafale impressionnante de 5,0 GHz. Cette puissance de traitement permet de réaliser des tâches gourmandes en ressources avec une grande fluidité. Du côté des performances graphiques, le BMAX B7 Power est équipé de la carte graphique Intel® Iris® Xe, qui garantit des visuels nets et immersifs pour les applications graphiques et les jeux. La mémoire RAM DDR4 de 16 Go assure une exécution rapide et efficace des applications, tandis que la ROM SSD de 1 To propose un espace de stockage généreux pour vos fichiers, documents et médias.

La connectivité est également bien prise en charge avec le BMAX B7 Power Mini PC. Il est compatible avec la norme IEEE WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, proposant une connexion Internet rapide et stable. De plus, la connectivité Bluetooth 5.2 permet de connecter facilement des périphériques sans fil tels que des claviers, des souris et des écouteurs. Enfin, le mini PC dispose de ports USB 3.0 et USB 2.0, de deux ports HDMI 2.0b et d’un port Type-C. D’autres ports tels que RJ45, DC 19V/2.5A et une prise casque stéréo 3,5 mm complètent les options de connectivité de cet appareil. Le BMAX B7 Power Mini PC est au prix de 319,99 € jusqu’au 30 juillet inclus sur le site Geekbuying avec le code de réduction NNNFRDEB7POWER

Présentation du GK3 (16+512 GB) Plus Mini PC

Le mini PC GK3 Plus est un appareil compact, mais puissant, équipé du processeur Intel Alder Lake-N95, offrant des performances supérieures à celles des processeurs précédents. Avec une fréquence originelle de 1,7 GHz et une fréquence de rafale maximale de 3,4 GHz, ce processeur dispose de 4 cœurs et d’un cache L3 de 6 Mo. De plus, il consomme moins d’énergie avec ses 15 W. Le mini PC GK3 Plus est livré avec une mémoire de 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD SATA de 512 Go. De plus, il est possible d’étendre le stockage grâce à un emplacement pour SSD SATA de 2,5 pouces (jusqu’à 2 To) et un SSD SATA M.2 2280.

Pour la connectivité et l’affichage, le GK3 Plus offre une flexibilité maximale avec ses deux ports HDMI prenant en charge une résolution 4K à 60 Hz, ainsi qu’un port VGA pour un total de trois écrans. Il est également équipé du Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz/5 GHz) et du Bluetooth 4.2 pour une connectivité sans fil facile avec d’autres appareils. Avec ses dimensions compactes de seulement 5,1 pouces x 5,1 pouces x 1,96 pouce, ce mini PC peut facilement être placé sur un bureau sans prendre trop de place. Enfin, côté connectivité, on retrouve 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0, un port 3,5 mm et une prise Ethernet Gigabit pour une connexion filaire rapide. Le GK3 Plus Mini PC est au prix de 154,99 € jusqu’au 30 juillet inclus sur le site Geekbuying avec le code de réduction NNNFRGK3MINI.

Présentation du GK3 (8+256 GB) Plus Mini PC

Le mini PC GK3 Plus est un ordinateur compact, mais puissant qui bénéficie du processeur Intel Alder Lake-N95, offrant des performances supérieures à celles des modèles précédents. Avec une fréquence de base de 1,7 GHz et une fréquence maximale de 3,4 GHz, ce processeur dispose de 4 cœurs et d’un cache L3 de 6 Mo. De plus, il est évalué à 15 W, ce qui en fait une option économe en énergie. Le GK3 Plus est équipé de 8 Go de RAM DDR4 et d’un disque dur SSD SATA de 256 Go. Vous avez également la possibilité d’étendre le stockage avec un disque dur de 2,5 pouces (jusqu’à 2 To) ou un SSD M.2 2280 SATA. Le GK3 Plus offre une connectivité polyvalente avec 2 ports HDMI prenant en charge une résolution 4K à 60 Hz, 1 port VGA, Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz/5 GHz), Ethernet Gigabit, 2 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.0 et un port 3,5 mm.

Malgré sa taille compacte de seulement 5,1 pouces * 5,1 pouces * 1,96 pouces, ce mini-ordinateur est suffisamment puissant et dispose d’un ventilateur intégré pour éviter une surchauffe excessive. Côté connectivité, on retrouve aussi d’une connectivité sans fil fiable grâce au support WiFi-5 et Bluetooth 4.2, permettant une connexion aisée avec des périphériques et des réseaux sans fil. Le GK3 Plus Mini PC est au prix de 119,99 € jusqu’au 30 juillet inclus sur le site Geekbuying avec le code de réduction NNNFRGK3N95.