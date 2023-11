Les pellets Cogra (produit engagé) sont à moins de 5,70 € dans cette incontournable boutique de bricolage

Avant, devant la machine à café, on discutait des vacances entre collègues ou éventuellement de la dernière bêtise des enfants, ou encore la dernière grosse soirée. Cette année, nous constatons que les conversations changent quelque peu et s’orientent sur les augmentations de l’énergie, la retraite qui a reculé et bien d’autres choses qui fâchent. Mais c’est aussi l’occasion de parler des « bons plans » et il y en a qui tient le haut de l’affiche : les pellets de bois. Eh oui, ils étaient tellement chers l’année dernière que l’on s’échange LE magasin qui propose de bons prix, donc autour de 5 à 7 € le sac de 15 kg. Nous n’avons pas de machine à café, mais cela ne nous empêchera pas de vous proposer deux bons plans pellets chez Leroy Merlin. Focus sur les pellets Cogra et la marque Forest Pellets. C’est parti !

Les pellets de la marque Cogra

Le granulé de bois Cogra incarne l’engagement en faveur de l’énergie bois de qualité et respectueuse de l’environnement avec une entreprise qui affiche une expérience de 40 ans dans le domaine. Ils sont fabriqués à partir du recyclage de sciures et de plaquettes de bois 100 % résineux. Ces matières premières proviennent des massifs forestiers environnants, des sites de production situés en Aveyron et en Haute-Loire. Les granulés de bois Cogra sont fabriqués à partir d’une variété d’essences de bois, notamment le pin, le sapin et l’épicéa, garantissant ainsi une source de chaleur fiable et efficace. Avec un faible taux d’humidité de seulement 10 %, ces granulés sont idéalement adaptés pour être stockés à l’intérieur dans un environnement sec. De plus, leur taux de production de cendres est particulièrement bas, ne représentant que 0,7 %, ce qui facilite grandement l’entretien de votre poêle à granulés. Le sac de 15 kg de pellets Cogra est vendu au prix de 5,69 €. Vérifiez la disponibilité dans votre magasin vendeur.

Les pellets de la marque Forest

Les granulés de bois de la marque Forest pellets sont certifiés En+A1, ce qui en fait un produit de qualité supérieure. Ces granulés sont fabriqués à partir de résineux 100 % pin, garantissant une combustion efficace et des performances optimales. Avec un taux d’humidité de seulement 7,4 %, ces granulés sont parfaits pour alimenter votre poêle ou votre chaudière à granulés. Ils sont conçus pour être stockés au sec à l’intérieur, afin de préserver leur qualité. De plus, leur faible production de cendres, à seulement 0,5 %, facilite l’entretien de votre système de chauffage. Le sac de 15 kg de pellets Forest est vendu au prix de 5,99 €. Vérifiez la disponibilité dans votre magasin vendeur.

Les autres promotions en cours chez Leroy Merlin

Certes, elle ne concerne pas les pellets de bois, mais en ce moment, vous pouvez bénéficier d’une remise de 15 % sur tous les produits de la marque Sauter. Cette offre est valable jusqu’au 21 novembre inclus. De plus, vous pouvez obtenir 10 € offerts dès 70 € d’achat sur les rayons éclairage, peinture et déco avec le code LM23DECOFID, en exclusivité avec Leroy & moi. Cette offre valable du 8 au 22 novembre 2023. Attention, il faut savoir que les pellets présentés ne sont pas disponibles dans tous les magasins de l’enseigne. En effet, Leroy Merlin privilégiant les approvisionnements en circuit court, il se peut que certaines marques ne soient pas disponibles. Que pensez-vous de ces bons plans ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .