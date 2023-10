Les pellets de bois 100 % résineux (qualité supérieure) sont à 5,99 € pendant une durée et une quantité TRÈS limitée

Certains ont été « fourmis » et ont prévu leurs achats de pellets à l’avance pour affronter l’hiver qui pointe le bout de son nez. D’autres ont été plus « cigales » et sont présentement à la recherche de pellets de bois pour rallumer le poêle. Jusqu’au 6 novembre, c’est la « Castomania » chez Castorama, et c’est donc l’occasion de faire de bonnes affaires sur tout le magasin, mais également sur les pellets. En effet, dans certains magasins de France, il est possible jusqu’au 6 novembre inclus d’acheter des pellets Euro Energies, certifiés DIN Plus au prix de 5,99 € le sac de 15 kilos. Un prix que nous n’avons pas connu depuis quelques semaines. Si votre magasin fait partie de ceux qui proposent cette offre, c’est maintenant qu’il faut en profiter. Découverte.

Que faut-il savoir sur les pellets Euro Energies ?

Les pellets de bois Euro Energies, conditionnés en sacs pratiques de 15 kg, sont une solution de chauffage idéale pour diverses applications, notamment les poêles à granulés, les inserts à granulés et les chaudières à granulés. Chaque palette contient 72 sacs de pellets, mesurant 100 × 100 × 175 cm. Ces granulés de bois sont certifiés DinPlus, garantissant une qualité constante et contrôlée. Fabriqués à partir de sciures de bois séchées et compactées, ils possèdent une densité de 1,5 à 2 fois supérieure à celle des bûches, ce qui leur confère un pouvoir énergétique élevé.

Avec un pouvoir calorifique brut de ≥ 4,6 kWh.kg-1, un taux de fines inférieur à 1 %, un taux de cendres de ≤ 0,7 %, une masse volumique de ≥ 600 kg/m3, et une humidité sur brut de ≤ 10 %, ces granulés assurent une combustion propre et efficace. De plus, leur durabilité de ≥ 97,5 % garantit une utilisation économique et respectueuse de l’environnement. Avec une longueur comprise de 3,15 à 40 mm et un diamètre de 6 ±1 mm, ces granulés de bois sont une source de chaleur naturelle et confortable pour votre espace de vie.

La liste des magasins proposant l’offre

Castorama précise que la quantité est limitée à 280 800 sacs pour l’ensemble des magasins participants à l’opération. Vous pourrez bénéficier de cette offre promotionnelle dans les magasins suivants :

Aix Les Bains

Angoulême

Antibes

Béziers

Bordeaux Lormont

Fréjus

La Rochelle

Le Cannet

Limoges

Mandelieu

Marseille Saint Loup

Mérignac 1

Montpellier Lattes

Montpellier Saint-Clément

Nîmes

Niort

Plan de Campagne

Toulon La Garde

Toulon La Seyne

Villenave d’Ornon

Vitrolles

La livraison serait possible dans toute la France, mais il convient de vous renseigner au préalable auprès de votre magasin de secteur.

Et, pour les autres, quels autres pellets, et à quels prix ?

Les offres diffèrent également en fonction de votre région. Si votre magasin est dans la liste suivante, vous pouvez les pellets 100 % résineux Powerstixx en sacs de 15 kilos à 6,90 €. Voici les magasins concernés : Besançon, Colmar, Dijon, Kingersheim, Strasbourg, Chambourcy, Claye Souilly, Gonesse, Les Clayes Sous Bois, Pierrelay, Villemomble, Coignières, Créteil, Les Ulis, Melun, Montgeron, Ormesson, Villabé, Villacoublay. Hormis ces deux offres à moins de 6 € pour l’une et moins de 7 € pour la seconde, Castorama affiche un prix unique sur les sacs de 15 kilos de pellets, soit 7,50 € le sac. Vous aurez le choix entre différentes marques aux qualités similaires. Retrouvez tous les pellets vendus chez Castorama.

