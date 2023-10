Les prix des centrales solaires Fossibot (F3600, F2400, SP200 et F800) fondent au soleil dans cette boutique

L’hiver ne s’est pas encore installé et nous sommes pour le moment à l’abri d’éventuelles coupures de courant. Souvenez-vous l’an dernier, le gouvernement nous avait mis en garde quant au dépassement des capacités de production de la France. Celles et ceux qui possédaient déjà une petite centrale électrique portable avec panneaux solaires, étaient restés sereins, car ils avaient la solution pour pallier le problème. Pour vous préparer à l’éventualité d’un hiver rude, Geekbuying fait littéralement fondre les prix de ces petites centrales électriques portables FOSSiBOT, F3600, F2400, F800, toutes sont en promotion avec ou sans panneau solaire. Ne manquez pas cette offre, elle se terminera le 31 octobre, après, il sera trop tard pour faire des économies.

La centrale électrique portable FOSSiBOT F3600

La centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 est une véritable révolution en matière d’alimentation électrique mobile. Dotée d’une batterie LiFePO4 de 3 840 Wh, cette centrale assure une capacité impressionnante pour alimenter une multitude d’appareils en toute efficacité. Grâce à sa sortie CA puissante de 3 600 W, elle peut alimenter des dispositifs gourmands en énergie, tels que des appareils électroménagers et des outils électriques. Son générateur solaire de 2000 W permet une recharge propre et écologique grâce à l’énergie solaire, offrant une solution écoresponsable pour vos besoins énergétiques. De plus, la F3600 se distingue par sa rapidité de recharge, capable de retrouver sa pleine capacité en seulement 1,5 heure, ce qui est idéal pour les situations d’urgence ou lors de bivouacs hors réseau.

Avec ses 13 ports de sortie polyvalents, y compris des ports USB, des prises AC, vous pouvez simultanément charger une variété d’appareils électroniques. L’écran LCD intégré fournit des informations en temps réel sur l’état de la centrale, tandis que la lampe torche amovible et la lumière LED de 3 W offrent une source d’éclairage pratique en cas de besoin. Enfin, ses roulettes facilitent grandement son transport, vous permettant d’emporter cette centrale électrique portable partout où vous en avez besoin. La FOSSiBOT F3600 est un compagnon polyvalent et performant pour vous accompagner dans toutes vos aventures. La centrale électrique portable FOSSiBOT F3600 est au prix de 1 599 € au lieu de 2 837,09 € jusqu’au 31 octobre grâce au code de réduction NNNFRDEF3600. Retrouvez l’offre sur Geekbuying.

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 est un appareil innovant qui allie performance et polyvalence. Équipée d’une batterie LiFePO4 d’une capacité de 2048 Wh (soit 640 000 mAh), cette centrale garantit une alimentation fiable et durable. Elle dispose d’un générateur solaire puissant de 2400 W, avec une capacité de crête impressionnante de 4 600 W, offrant ainsi une source d’énergie robuste. Ses multiples sorties comprennent 3 prises AC pour les appareils standard, des ports USB Type-C et QC3.0 pour une charge rapide de vos dispositifs électroniques, ainsi que des prises DC5521 adaptées aux voitures et aux véhicules de loisirs (RV). De plus, les prises fournissent une onde sinusoïdale pure, garantissant une alimentation stable pour tous vos appareils. La FOSSiBOT F2400 se distingue par sa capacité de recharge rapide de seulement 1,5 heure.

Elle est aussi munie d’un contrôleur de charge MPPT et d’un système de gestion de batterie (BMS) pour une efficacité optimale. Cette centrale, disponible en noir, constitue une solution électrique performante et fiable pour répondre à vos besoins en énergie, que ce soit en camping, en voyage, ou en cas d’urgence. La centrale électrique est dotée d’une sortie CA performante avec une puissance nominale de 2 400 W, offrant une onde sinusoïdale pure et la capacité de fournir de l’énergie à trois ports de sortie. En cas de pic de puissance, elle peut gérer jusqu’à 4 600 W, garantissant une alimentation stable pour une variété d’appareils. La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 est au prix de 899 € au lieu de 1 796,82 € jusqu’au 31 octobre grâce au code de réduction NNNFRFF. Retrouvez l’offre sur Geekbuying.

La centrale électrique portable FOSSiBOT F800 + le panneau solaire FOSSiBOT SP200

La combinaison de la centrale électrique portable FOSSiBOT F800 et du panneau solaire pliable FOSSiBOT SP200 constitue une solution électrique puissante pour une variété d’applications. La centrale électrique FOSSiBOT F800 est équipée d’une batterie LiFePO4 de 512 Wh, offrant une source d’énergie fiable pour vos besoins en camping, à la maison, en camping-car, en cas d’urgence ou en cas de pannes de courant. Elle peut alimenter divers appareils, que ce soit pour une fête animée avec haut-parleurs, guitares et glacière, ou d’autres besoins similaires. La durabilité est un atout majeur de la F800, grâce à sa batterie LiFePO4 capable de gérer plus de 3 500 cycles de charge, garantissant une alimentation stable pendant de nombreuses années. Le panneau solaire pliable FOSSiBOT SP200 est conçu pour maximiser l’efficacité énergétique, avec une conversion solaire élevée de 23,4 % grâce à des cellules solaires monocristallines de haute performance.

Il est robuste, résistant à l’eau, aux rayures, et conforme à la norme d’étanchéité IP67. Ces qualités font de lui un accessoire idéal pour les activités de plein air telles que le camping, la randonnée, la montagne, ou même en cas de conditions météorologiques défavorables. De plus, sa compatibilité étendue avec la plupart des générateurs solaires du marché, y compris ceux de la gamme FOSSiBOT, en réalité un choix polyvalent pour répondre à vos besoins énergétiques en toutes circonstances. Cette combinaison de la FOSSiBOT F800 et du SP200 représente une solution complète et fiable pour une alimentation électrique autonome et respectueuse de l’environnement. La centrale électrique portable FOSSiBOT F800 + le panneau solaire FOSSiBOT SP200 sont au prix de 519 € au lieu de 661,98 € jusqu’au 31 octobre grâce au code de réduction NNNFRFF8F. Retrouvez l’offre sur Geekbuying.

La station électrique portable FOSSiBOT F800

La Station de Charge Portable FOSSiBOT F800 est alimentée par une batterie 40 135 Lithium fer phosphate LiFePO4, offrant une capacité de 512 Wh (160 000 mAh). Sa puissance nominale de 800 W peut atteindre une puissance de crête de 1600 W pour répondre aux besoins énergétiques les plus exigeants. Elle fonctionne à une tension nominale de 25,6 V et génère une sortie AC de 110-220 V sous forme d’onde sinusoïdale pure, assurant une alimentation stable pour une variété d’appareils. En termes de sorties, elle dispose d’une prise 220 V conforme aux normes européennes, ainsi que de ports USB-A QC3.0 à 18 W, USB-C à 20 W et un puissant USB-C à 100 W pour charger divers dispositifs électroniques.

De plus, elle offre une sortie DC de 12 V à 3 A, deux ports DC5521, une prise allume-cigare de 12 V à 10 A, et un port XT-60 de 12 V à 25 A pour une connectivité étendue. Elle accepte une tension d’entrée Anderson de 12-50 V avec un courant d’entrée de 20 A-25 A et une puissance d’entrée de 400 W, et peut être rechargée à partir du panneau solaire de 200 W. La station électrique portable FOSSiBOT F800 est également vendue seule au prix de 279 € au lieu de 333,95 € jusqu’au 31 octobre grâce au code NNNFRFF8. Retrouvez l’offre sur Geekbuying. Que pensez-vous de ce bon plan sur les centrales solaires ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

