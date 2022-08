Oclean Air 2T Sonic, une brosse à dents électrique efficace et silencieuse

Le brossage des dents est un geste à faire quotidiennement, et même plusieurs fois par jour… C’est le meilleur rempart contre les caries, la mauvaise haleine mais également contre de nombreux maux qui peuvent provenir d’une infection dentaire… Et pour se brosser les dents, mieux vaut faire confiance à des accessoires performants et confortables, comme ceux proposés par la marque Oclean, expert en brossage et nettoyage dentaires… Sur le site de la marque, vous pourrez trouver de nombreuses brosses à dents électriques, fils dentaires et accessoires intelligents, mais également bénéficier de la livraison gratuite… En ce mois d’août, nous vous proposons de découvrir la nouvelle brosse à dents intelligente : la brosse à dents électrique sonique Oclean Air 2T. C’est parti.

Oclean c’est qui ?

Chez Oclean, c’est l’excellence qui est visée, et l’entreprise se consacre exclusivement à la santé bucco-dentaire de ses clients, ainsi qu’à l’amélioration et aux innovations dans ce domaine en pleine expansion. L’entreprise met un point d’honneur à présenter des produits de soins bucco-dentaires de qualité, intelligents et élégants, allant des brosses à dents électriques soniques aux stérilisateurs de brosses à dents, en passant par les irrigateurs bucco-dentaires professionnels sans fil, afin de défendre l’idée d’une routine de soins bucco-dentaires plus complète et efficace. Acheter un produit Oclean, c’est s’assurer de la performance, du confort et de prix accessibles au plus grand nombre… La santé bucco-dentaire ne doit pas être une histoire d’argent !

La brosse à dents électrique sonique Oclean Air 2T c’est quoi ?

Commençons par la présentation esthétique de cette brosse à dents… Conçue dans un coloris vert clair, unisexe, elle se fondra dans la décoration de votre salle de bain… Elle est livrée dans une trousse de voyage, avec son système pour l’accrocher à ventouse… Avec ses 95 grammes, vous pourrez l’emporter partout avec vous et même laisser le chargeur à la maison si vous partez moins d’un mois… Elle impressionne par ses performances puisqu’elle dispose de 30 jours d’autonomie de la batterie et d’un temps de charge rapide de 2,5h.

Les filaments DuPont Tynex et Pedex filaments qui sont un peu la Rolls Royce des filaments de brosse à dents, vous assure un nettoyage parfait, mais également une bonne tenue des têtes de brosses à dents… Avec 80 000 mouvements pour un nettoyage profond et puissant, le brossage des dents sera des plus efficaces… Vous n’aurez pas besoin de frotter pour que le brossage se fasse, l’Oclean Air 2T s’occupera des moindres interstices dentaires. Enfin, grâce à sa technologie de réduction du bruit, vous n’aurez pas à réveiller toute la maison lors de votre brossage matinal… Elle n’affiche que 37 décibels, ce qui en fait l’une des plus silencieuses du marché actuel. Cette brosse à dents est la première brosse à dents électrique avec la technologie de réduction du bruit. Elle dispose également d’un programme de brossage qui dure 2 minutes et qui vous indique toutes les 30 secondes, qu’il faut changer de zone de brossage… On vous l’a dit, elle est aussi intelligente que performante la brosse à dents électrique sonique Oclean Air 2T ! La brosse à dent Oclean Air 2T est disponible à 59.99€ sur le site officiel.

Quels sont les avantages d’une commande sur le site Oclean ?

Il existe plusieurs avantages à passer commande sur Oclean, une marque toujours à la recherche de l’excellence, du détail et de la perfection, que ce soit pour la fabrication de leurs produits ou pour la satisfaction des clients… Ains que le site Oclean, la livraison gratuite dans le monde entier et les prix indiqués inclus la TVA… Tous les produits sont garantis deux ans et bénéficient d’une garantie de remboursement de 30 jours… Lorsque vous rencontrez un problème de service après-vente avec l’un de vos produits, le service client met un point d’honneur à vous répondre en 24 h sur les jours ouvrables.

