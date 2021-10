Oclean : trois modèles de brosse à dents électriques sont en promo !

Les dents c’est sacré ! Il est important de les brosser trois fois par jour après chaque repas. C’est encore mieux lorsque c’est fait avec une brosse à dent de qualité. Et quoi de meilleur qu’une brosse à dents électrique !

Si vous n’avez pas encore la vôtre, c’est l’occasion d’en profiter pour vous en offrir une : la marque Oclean propose en effet des promos à ne pas rater sur ses brosses à dents électriques… avec des cadeaux à la clé ! On vous dit tout.

Trois modèles au choix

La brosse à dents électrique Oclean F1

Comme son nom l’indique, l’Oclean F1 Sonic embarque un super moteur qui lui permet d’offrir 36 ​​000 coups de brosse par minute. Résultat : adieu les taches et les résidents d’aliments coincés entre les dents ! Surtout qu’en fonction de vos besoins, le modèle propose 3 modes de nettoyage : pour changer de mode, il suffit simplement d’appuyer deux secondes sur le bouton prévu à cet effet. L’autonomie est de 30 jours, pour une charge rapide de deux heures.

Prix Normal : 36.99$

Prix après réduction : 26.99$ (10$ de réduction) (23.20€ environ)

Oclean One : Je profite de la promotion

La brosse à dents électrique Oclean X Smart

L’Oclean X Smart est une brosse à dents électrique boostée à l’intelligence artificielle pour un brossage de dents personnalisée et un maximum de propreté. A cela s’ajoute des poils conçus en 3D qui offre un nettoyage en profondeur. La douceur reste toutefois de mise grâce à l’IA qui réduit automatiquement la puissance en cas de brossage excessif. L’autonomie est de 30 jours en une seule charge. La brosse à dents est accompagnée d’un support mural qui fait également office de chargeur.

Prix Normal : 54.99$

Prix après réduction : 44.99$ (10$ de réduction) (38,70€ environ)

Oclean X : je profite de la promotion

La brosse à dents électrique Oclean One

L’Oclean One Smart est également boostée à l’intelligence artificielle : en fonction de vos besoins, elle offre ainsi un brossage intelligent pour un nettoyage en profondeur. Le modèle vient avec une application pour prédéfinir et personnaliser le brossage. La brosse à dents offre 60 jours d’autonomie en une seule charge. Le modèle, de coloris noir, est livré avec un support mural.

Prix Normal : 79,99$

Prix après réduction : 39.99$ (50% de réduction) (34,38€ environ)

Oclean X : je profite de la promotion

Proposés à prix discount !

Rendez-vous sans attendre sur le site web d’Oclean pour retrouver ses trois modèles de brosses à dents électrique en promo. Profitez alors d’une remise de 50 % pour le modèle Oclean One Smart dont le prix passe de 79,99 dollars à 39,99 dollars ! Pour l’Oclean X Smart, la promotion est de 10 dollars : la brosse à dents coûte ainsi 44,99 dollars au lieu de 54,99 dollars. Enfin, pour ce qui de l’Oclean F1, son prix passe de 36,99 dollars à 26,99 dollars, ce qui fait ainsi une remise de 10 dollars.

Des cadeaux pour les premiers arrivés

En plus de ses brosses à dents en promo, Oclean offre également de nombreux cadeaux et bons plans pour les premiers arrivés : la marque propose notamment un fil dentaire Oclean gratuit pour toutes les commandes de plus de 10 dollars. Pour les commandes de plus de 99 dollars, c’est un sac de voyage Oclean qui vous est offert.

Ensuite si vous dépensez plus de 169 dollars sur le site, c’est un stérilisateur UVC Oclean S1 que vous recevrez gratuitement. Sinon, le cadeau est une brosse à dents électrique Oclean Z1 pour les commandes de 249 dollars et plus. Et pour les 200 premières commandes de brosses à dents électriques sur son site, Oclean offre deux têtes de brosses P2. La marque propose aussi 20 % de rabais sur les accessoires à partir de 39 dollars.

Dans tous les cas, pas besoin de code promo, le/les cadeaux gratuits sont aussitôt ajoutés à votre panier une fois la commande passée. A noter toutefois qu’il n’est possible de profiter qu’à une seule promotion par client. Il en est de même pour les cadeaux physiques : un seul cadeau par client et par commande. Le bon plan n’en reste pas moins intéressant, rendez-vous sur le site sans attendre !