Oclean X Pro Elite : une belle promotion sur la brosse à dents

Le brossage des dents fait partie des gestes quotidiens pour bon nombre d’entre nous. Pourtant un sondage de Consoglobe explique que 23% des Français ne se laveraient pas les dents chaque jour. L’assurance maladie recommande deux brossages quotidiens d’une durée de 3 minutes pour un maximum d’efficacité. Elle recommande également l’utilisation de fil interdentaire pour parfaire le nettoyage de votre bouche et de vos dents.

Manuelle ou électrique, la brosse à dents devrait être changée tous les deux à trois mois. Le site Oclean propose en ce moment de jolies promotions pour vous équiper d’appareils performants. La nouvelle brosse à dents Oclean X Pro Elite vous indiquera même quand changer d’endroit à brosse pour une efficacité maximale. Présentation.

La brosse à dents Oclean X Pro Elite

Cette brosse à dents intelligente va vous permettre d’avoir des dents parfaitement propres et de gagner du temps. Le toucher intelligent vous autorise à personnaliser votre plan de brossage. Elle va détecter les angles morts sur 8 zones distinctes. Cette brosse à dents émettra également un rappel toutes les 30 secondes pour que chacune des zones soit brossée. Le brossage prendra donc 3 minutes en tout. Le moteur sans balai à lévitation magnétique possède une force de brossage de 220 gf.cm et une vitesse maximale de 42 000 tr/min.

Vous pourrez également constater vos résultats de brossage puisqu’ils seront affichés graphiquement sur l’écran tactile de l’appareil. Oclean X Pro Elite possède un « réveil intelligent », c’est-à-dire que lorsque vous soulevez la brosse de son socle, elle se met en fonction instantanément.

Avec seulement 45 décibels, elle est ultra silencieuse et se charge en 3h30 pour une autonomie de 35 jours, à raison de deux brossages quotidiens. Quatre modes de brossage sont disponibles et personnalisables dont un mode sensible pour les personnes aux gencives sensibles. Enfin, elle dispose d’un gratte langue à l’arrière de la tête pour un nettoyage de toute votre bouche. La brosse à dents Oclean X Pro Elite est disponible avec une réduction de 8% en ce moment. En insérant le code coupon OC8, elle vous reviendra à 54.50€ au lieu de 60.95€.

Les têtes de brosse à dents Oclean en promotion

Les têtes de brosses à dents, doivent comme une brosse à dents manuelle être changées tous les trois mois environ. Oclean propose également les têtes compatibles avec les modèles Oclean One/X/X Pro/ZI/SE. Les brosses sont en poils DuPont Tynex Brilliance pour offrir une meilleure expérience de brossage. Leur conception en forme de W facilite le brossage et le nettoyage interdentaire. Le bout des poils arrondi ne rayera pas vos dents et ne blessera pas vos gencives. Les matériaux utilisés pour les poils sont respectueux de l’environnement (PP de qualité alimentaire) et certifiés FDA. Les têtes de brosses à dents sont disponibles avec une réduction en ce moment. En insérant le code coupon OCLEAN7, vous réaliserez une économie de 5.93€ et les paierez donc 16.90€ au lieu de 22.83€.

Les garanties Oclean

Lorsque vous passez commande sur le site Oclean officiel, vous bénéficiez d’une politique de retour et d’échange de 30 jours. Elle est de 15 jours si vous commandez les produits sur AliExpress. La durée de garantie est de 2 ans sur le site officiel contre 1 an sur le site AliExpress. Si vous rencontrez le moindre problème, vous pourrez contacter le service client sur service@oclean.com. Un délai de 24 heures pour la réponse est à prévoir.