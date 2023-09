La météo du mois de septembre a été la plus chaude constatée en France depuis des décennies. En temps normal, et sans le dérèglement climatique, septembre est plutôt le mois où l’on pense à rallumer le chauffage. Cette année, c’est plutôt d’une piscine rafraîchissante que l’on a besoin. Il n’empêche qu’il faudra bientôt rallumer le poêle à pellets ! Et les petits pellets pourraient encore venir à manquer, tant les commandes sont nombreuses et ont été précoces. Au lieu d’acheter vos pellets de bois, peut-être pourriez-vous les fabriquer vous-même ? On vous explique comment procéder et quel matériel vous sera indispensable. C’est parti.

Quelles sont les principales étapes de la fabrication des pellets maison ?

La fabrication de ces pellets passe par plusieurs étapes essentielles : le broyage initial, le séchage initial, la compression et enfin, le dernier séchage. Pour commencer, on démarre en broyant les morceaux de bois à l’aide d’un broyeur. Le résultat de cette opération est ensuite soumis à un processus de séchage pour réduire son taux d’humidité. Cette étape revêt une importance capitale, car un taux d’humidité excessif peut altérer la qualité des pellets. Après cela, la sciure séchée est comprimée grâce à une machine à pellets, créant ainsi de petits granulés. Enfin, ces granulés sont soumis à un dernier séchage pour garantir leur conservation.

De quoi avez-vous besoin pour fabriquer vos pellets de bois ?

La première étape consiste à rassembler la matière première, qui est généralement de la sciure de bois ou des résidus de scierie. Renseignez-vous auprès des professionnels, qui vendent parfois les sacs de sciure de bois à bas prix. Attention, il est essentiel que cette matière première soit bien sèche afin de garantir la qualité des granulés. Tout d’abord, il faut réduire la matière première en une fine poudre. Ensuite, cette poudre est acheminée dans une machine à pellets, où elle subit une compression pour prendre la forme de petits granulés. Il faudra aussi posséder du liant à pellets ou une huile végétale. Enfin, il faudra que ces pellets soient parfaitement séchés avant d’être utilisés.

Quels sont les avantages et les inconvénients à fabriquer vos propres pellets ?

En produisant vos propres granulés, vous pouvez réaliser des économies sur vos factures d’énergie tout en contribuant à la réduction des émissions de CO2. Cependant, fabriquer ses pellets de bois, c’est aussi un investissement en temps et en matériel. De plus, la qualité des granulés peut varier en fonction de la qualité de la matière première utilisée et de la machine à pellets employée. En fonction de la puissance de votre machine à pellets, vous allez pouvoir produire de 200 à 500 kg de pellets. En sachant qu’il vous faudra environ une tonne de pellets de bois pour 100 m² de surface, il faudra donc avoir quelques heures à consacrer à cette fabrication.

Cette solution est viable, mais elle n’est pas immédiate. En effet, la première année, vous ne pourrez pas utiliser vos propres pellets, car ils devront sécher avant. Chaque année, il faudra en conséquence faire votre stock pour l’année suivante. En revanche, si vous disposez de matière première en quantité, ce peut être une excellente alternative à vos commandes de pellets de bois. Si vous cherchez des pellets de bois en sac ou en vrac, retrouvez notre annuaire des vendeurs de pellets, en attendant de fabriquer les vôtres ! Vous trouverez des machines à pellets sur Amazon, AliExpress ou Ebay.

