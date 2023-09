Pellets : les granulés de bois Woodstock et Cogra sont encore à 6,50 € le sac, mais pour combien de temps ?

Ces derniers jours, nous enregistrons les températures les plus chaudes depuis 1949. Avec 37 °C à Poitiers, 36,6 °C à Niort ou 36 °C à Bourges, le thermomètre s’affole et cela devrait continuer quelques jours. À l’évidence, ces folles températures nous feraient presque oublier que nous arriverons bientôt en automne, le 22 septembre, et qu’il faudra rallumer le chauffage. La course aux pellets de bois ou au bois de chauffage, quant à elle, a déjà commencé depuis quelques mois. Pour ceux qui n’ont pas encore fait leurs stocks, il va falloir vous dépêcher dans l’éventualité où les prix flamberaient de nouveau. Dans certains magasins Leroy Merlin, deux marques de pellets de bois, Woodstock et Cogra, sont vendues au prix de 6,50 € le sac de 15 kg. Attention, cela pourrait ne pas durer, c’est donc peut-être le moment de passer commande. Présentation.

Les pellets de bois Woodstock

Le granulé Woodstock bois est un produit véritablement engagé en faveur de l’environnement. Composé exclusivement de copeaux et de sciures de bois compactés, il est 100 % naturel et issu de forêts gérées durablement. En optant pour ce concentré d’énergie pour votre chauffage, vous faites un choix à la fois efficace et écologique. Ces granulés sont fabriqués grâce à des sous-produits de scieries, contribuant ainsi à la valorisation des ressources forestières de manière responsable. Leur performance de chauffe et leur rendement inégalé sont garantis grâce à une production dans des usines à la pointe de la technologie. De plus, ils sont certifiés NF et DINplus, avec un taux d’humidité de seulement 8 % et une production de cendre minimale de 0,5 %. En choisissant les granulés Woodstock Bois, vous assurez un chauffage efficace tout en respectant pleinement l’environnement. Le sac de pellets Woodstock est, en ce moment, proposé au prix de 6,50 €* le sac de 15 kg. Attention, ce prix n’est pas identique dans tous les magasins de l’enseigne.

Les pellets de bois Cogra

Avec une expertise de près de 40 ans dans le domaine, le granulé de bois Cogra représente l’excellence en matière de chauffage. Son processus de fabrication sophistiqué garantit une qualité de chauffe exceptionnelle. Ces granulés sont élaborés à partir du recyclage de sciures et de plaquettes, exclusivement issues de bois résineux à 100 %. Cette matière première de haute qualité provient des massifs forestiers entourant les sites de production en Aveyron et en Haute-Loire.

Certifiés NF et DINplus, les granulés Cogra sont disponibles en essences de bois telles que le pin, le sapin et l’épicéa, avec un taux d’humidité de 10 % et une production de cendre minimale de 0.7 %. En optant pour le granulé de bois Cogra, vous choisissez une solution de chauffage haut de gamme et respectueuse de l’environnement. Le sac de pellets Cogra est, en ce moment, proposé au prix de 6,50 €* le sac de 15 kg. Attention, ce prix n’est pas identique dans tous les magasins de l’enseigne !

Les normes NF et DINplus, qu’est-ce que c’est ?

La norme DINplus

C’est une norme allemande délivrée par l’organisme de certification DIN CERTCO. Elle répond aux normes EN 14961-2 et ISO 17225-2. Les pellets certifiés par cette norme ont les caractéristiques suivantes :

PCI ≥ 4,6 kWh / kg

Taux d’humidité ≤ 10 %

Taux de cendres ≤ 0,7 %

Masse volumique du pellet ≥ 600 kg / m3

De plus, les pellets certifiés DINplus doivent être 100 % naturels et contenir moins de 2 % d’additifs.

La norme NF

C’est une norme française NF de biocombustible qui existe depuis 2009, elle est délivrée par l’Afnor. Elle certifie que le bois est de haute performance et qu’il convient à tous les poêles à pellets. Elle est semblable à la norme DINplus en termes de taux de cendres, d’humidité, etc.

*Les prix ont été relevés le 6 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs. De plus, ils ne sont pas valables dans tous les magasins Leroy Merlin de France.

