Bon Plan : une belle promotion sur le smartphone TCL 10 Pro !

Si vous avez besoin d’un nouveau Smartphone, c’est le moment d’en profiter. Le TCL 10 Pro d’Alcatel fait actuellement l’objet d’un bon plan : une dizaine d’euros de réduction sur son prix initial. C’est une excellente affaire quand on sait que la fiche technique du téléphone est très intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on vous dit tout sur ce Smartphone.

Ecran

Le TCL 10 Pro d’Alcatel est doté d’un écran incurvé de 6,47 pouces. La technologie d’affichage AMOLED offre une définition de 2340 x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 60 Hz. A cela s’ajoute une interface très fluide pour une navigation vraiment agréable.

Tout a été pensé pour offrir une qualité visuelle optimale : pour ce faire, le Smartphone embarque ainsi la technologie de vision NXTVISION. Combinée à son écran super AMOLED, elle permet d’offrir des couleurs, une clarté, un contrat, mais surtout un confort de visionnage optimal.

Appareil photo

Le TCL 10 Pro frappe fort avec cinq capteurs photo au total, arrière et avant confondu. Le Smartphone se distingue par sa caméra ultra haute résolution 64 MP qui embraque en prime un système de caméra quad AI NXTVISION puissant et polyvalent. L’ensemble permet de capturer des photos et des vidéos parfaitement claires et nettes, et ce, même en pleine nuit. A cela s’ajoute la fonctionnalité autoportrait qui permet de réaliser des autoportraits plus lumineux.

Performances et Stockage

La batterie Li-Po du TCL 10 Pro offre une puissance de 4 500 mAh. Sinon, le téléphone est doté d’un processeur Snapdragon 675 de la marque Qualcomm. La fréquence du processeur est de 2.0 GHz. Pour ce qui est de la RAM, vous avez le choix entre 6 à 8 Go. Les capacités de stockage sont de 128 è 256 Go, tout dépend du modèle que vous choisissez. Mis à part cela, la mémoire du Smartphone TCL 10 Pro est également extensible via microSD de 256 Go max.

Autres caractéristiques

Le TCL 10 Pro d’Alcatel fonctionne sous Android 10 Q. Il embarque également l’interface Android TCL UI, mais aussi Google Assistant. Le Smartphone est aussi doté d’un capteur d’empreinte digital sous l’écran. Il est compatible avec la connectivité 4G, mais pas encore avec la 5G. Sinon, pour ce qui est des autres fonctionnalités, le TCL 10 Pro propose également les options suivantes : un accéléromètre et une boussole électronique, un gyroscope ou encore un capteur de lumière ambiante. Enfin, le téléphone embarque également la fonctionnalité de charge rapide qui permet de recharger la batterie à 50 % en seulement 35 minutes.

En promo !

Le TCL 10 Pro pourrait bien vous séduire par son look résolument moderne. Selon vos goûts, vous pourrez choisir entre deux coloris : vert forêt ou encore gris ombré. Sinon, pour ce qui est du bon plan, le Smartphone est actuellement en promo : son prix passe de 439 euros à 239 euros jusqu’au 11 novembre 2021 à minuit, donc ne traine pas !

