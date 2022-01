Soldes sur le vélo d’appartement MOMA BIKES chez CDiscount !

Le 1er janvier dernier, vous avez peut-être pris certaines bonnes résolutions. En général, le premier jour de l’année, on décide d’arrêter de fumer et de se mettre au sport. Si la deuxième résolution vous concerne, mais que les températures glaciales vous ont donné une bonne excuse de reporter, nous avons un bon plan à vous proposer. Les soldes se termineront le 8 février au soir, il vous reste encore une dizaine de jours pour faire de bonnes affaires. Le vélo d’appartement MOMA BIKES est actuellement en soldes sur Cdiscount. Et même s’il fait -15°C dehors, vous n’aurez plus l’excuse du froid pour vous dérober. Présentation.

Focus sur le vélo d’appartement MOMA BIKES

Le vélo MOMA BIKES est un vélo d’appartement professionnel doté d’un volant d’inertie de 24 kilos, qui lui garantit une fluidité de pédalage parfaite. Vous pourrez suivre votre progression grâce à un écran LCD et 4 capteurs cardiaques intégrés dans le guidon; le vélo MOMA BIKES est donc idéal pour un entraînement cardio régulier. Grâce à la selle et au guidon réglables, il s’adapter à toutes les morphologies et se veut stable et confortable. Seul impératif, le poids de l’utilisateur doit être inférieur à 120 kilos.

Vous allez évidemment pouvoir régler l’intensité de pédalage pour stimuler des pentes, descentes ou changements de terrains. Il dispose également d’un freinage d’urgence pour garantir la sécurité des utilisateurs. Quant à l’écran, il vous indiquera les calories brûlées, la distance parcourue, le temps d’entraînement, la fréquence cardiaque et votre vitesse. Et c’est une vraie bonne affaire puisque ce vélo MOMA est au prix de 269,99€ au lieu de 400€ ! Le paiement en 4 fois est possible pour ce vélo.

Découvrir l’offre sur CDISCOUNT

Pourquoi acheter un vélo d’appartement ?

On sait que les différents confinements que nous avons traversés ont fait exploser les ventes de vélos. Et c’est aussi le cas des vélos d’appartement ! Souvenez-vous, quand nous n’avions pas le droit de dépasser le kilomètre de notre domicile sans risquer une amende… Il était alors plus facile de faire 40 kilomètres dans son salon qu’à l’extérieur. C’est l’un des points forts du vélo d’appartement, évidemment ! Qu’il neige, qu’il vente ou qu’il fasse 40°C à l’extérieur, vous pourrez toujours pratiquer le sport à une température de 20°C.

Un vélo d’appartement, c’est également de sacrées économies par rapport à l’abonnement à une salle de sport. Un vélo que vous paierez 269€ sera amorti en 8 mois environ, pour un abonnement en salle tournant autour de 35€ par mois. Vous pourrez pratiquer quand vous voudrez, même en plein milieu de la nuit en cas d’insomnie… Et un dernier détail qui compte beaucoup en ce moment : vous ne gaspillerez pas d’essence pour vous rendre à la salle, parfois éloignée de plusieurs kilomètres de votre domicile.

Les bienfaits du vélo d’appartement sur le corps

Pratiquer une activité physique régulière est essentielle pour la santé, et il faut bien avouer que lorsque l’on travaille, ce n’est pas toujours évident. Le vélo d’appartement, toujours à disposition, va aider à maintenir votre corps (et votre esprit) en bonne santé. A raison d’une heure de pratique quotidienne, le vélo d’appartement est un allié précieux pour votre système cardiovasculaire.

Et si vous avez un cours à suivre, ou la fin d’une série Netflix à regarder, rien ne vous empêche de le faire en pédalant dans votre salon ! Ces séances vous feront gagner en muscles, en cardio et vous aérerons le cerveau. Le vélo d’appartement, c’est tout bénéfice pour vous avec les aléas climatiques en moins !

Découvrir l’offre sur CDISCOUNT