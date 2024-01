Sunity : des offres allant jusqu’à -45% sur un stock limité de panneaux solaires et batteries (aujourd’hui seulement)

Voilà, c’est fini pour l’année 2023, et nous entrons dans une année un peu particulière. 2024 sera l’année olympique en France bien entendu, et elle sera bissextile. Nous aurons donc un jour de plus pour en profiter. Et, si vous mettiez à profit cette journée supplémentaire pour produire un peu plus d’électricité verte. C’est peut-être l’année parfaite pour envisager de vous équiper en panneaux solaires. En effet, 2024 sera aussi, pour de nombreux français, l’année de la régularisation des factures d’électricité incluant les différentes augmentations. Pour cette année, ce sera trop tard, mais en vous équipant de kit solaire Sunity, vous anticiperez les probables nouvelles augmentations. Justement, Sunity propose des promotions sur tous ces produits ainsi qu’une promotion exceptionnelle réservée aux lecteurs de NeozOne… C’est parti pour les prix fracassés et les « VENTE PRIVÉE » avec jusqu’à 45 % de réduction sur les kits solaires et batteries.

Les kits Sunity qu’est-ce que c’est ?

Branchez, Produisez, Économisez. Avec les kits Sunity, chaque geste compte, et chaque geste vous fait économiser jusqu’à 170 € par kit chaque année. Chaque kit Sunity révolutionne votre manière de consommer l’énergie, en produisant l’équivalent annuel de 100 kWh pour 10 ampoules, 140 kWh pour un réfrigérateur, 100 kWh pour une TV LED, 95 kWh pour une box internet, 80 kWh pour un PC portable, et 135 kWh pour une machine. De plus, vous vous assurez une tranquillité d’esprit pendant 30 ans. En effet, Sunity garantit une production sur cette période, tout en promettant une rentabilité en 3 à 5 ans, en fonction de votre zone géographique et de son taux d’ensoleillement.

Comment fonctionnent les kits Sunity ?

En quelques minutes, installez votre kit Sunity en suivant le guide fourni, pas à pas. Au sol ou au mur, c’est vous qui décidez. Il vous suffit de brancher le bloc sur une prise classique pour que l’électricité produite par votre kit soit directement transmise à vos appareils branchés en continu. En électricité, il y a un principe avantageux pour les utilisateurs de ce type d’appareils : les électrons préfèrent les chemins les plus courts. C’est pourquoi vos appareils consommeront en priorité l’électricité produite par vos kits.

Maîtrise et suivi de votre consommation

Les kits Sunity sont tous dotés d’une application qui va permettre de suivre votre consommation, et surtout de la maîtriser. Le compteur de production wifi calcule en temps réel tous les kilowattheures que vous produisez grâce à votre kit Sunity. Ainsi, vous pouvez suivre votre production d’énergie en temps réel, réaliser votre bilan mensuel ou annuel, et optimisez vos économies. Par exemple, si vous constatez une consommation trop élevée, ce sera peut-être à cause d’une lumière extérieure restée allumée, ou à un radiateur oublié dans une chambre, etc.

Quelle est la technologie utilisée par les kits Sunity ?

Tous les kits Sunity s’équipent d’une technologie bifaciale, qui produit à l’avant et à l’arrière des panneaux solaires. Cette configuration technologique vous procurera jusqu’à 30 % de production supplémentaire en captant la lumière réfléchie, soit un potentiel de puissance max de 552 W. De plus, chaque année, vous économiserez 35 kg de CO², et réduirez donc votre impact environnemental. Les kits Sunity sont en conséquence bénéfiques pour votre porte-monnaie, et pour la planète. Pourquoi attendre pour vous équiper ?

Focus sur les kits panneaux + batterie

Depuis quelques mois, Sunity propose des kits panneaux et batterie, dont l’installation et le déplacement sont simplifiés au maximum avec SolarFlow, grâce à un système Plug&Play sans effort. Un unique câble suffit pour en profiter. Comme pour les kits panneaux solaires : branchez, chargez, démontez et utilisez l’énergie stockée. Avec une capacité extensible allant jusqu’à quatre batteries (3 840 Wh), SolarFlow représente la solution énergétique idéale pour les familles, ou les petites entreprises. Avec un prix raisonnable, les kits batterie Sunity proposent une solution de production et de stockage d’électricité propre à ceux qui ne peuvent pas investir dans des installations trop couteuses.

La puissance et la durabilité exceptionnelles caractérisent le système SolarFlow. Les produits de ces kits sont garantis pendant 10 ans, et le système est accompagné d’une batterie AB1000 offrant 6 000 cycles, pouvant atteindre une durée de vie de 15 ans pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible. De plus, les kits ont été conçus pour fonctionner de manière ultra silencieux puisque le niveau sonore mesuré est de 0 dB. Difficile de faire mieux en termes de nuisances sonores, non ?

Toutes les promotions spéciales en cours jusqu’au 9 janvier inclus

Voici les prix et offres que vous pourrez obtenir grâce au code de réduction VPNEOZONE sur les panneaux solaires :

Le premier kit panneau solaire vendu au prix de 598,50 € puis les suivants au prix de 499,50 € au lieu de 720 €, en cliquant sur le lien suivant : kit solaire.

Toujours grâce au code de réduction VPNEOZONE voici la promotion sur les packs kit + batterie :

La batterie 1 kWh + 2 kits solaires est au prix de 1799,10 € au lieu de 3 138 €, et la batterie 2 kWh + 2 kits solaires au prix de 2 204,10 € au lieu de 4 038 € en cliquant sur le lien pack kit + batterie.

Quels seront les prix proposés une fois la promotion terminée ?

Pour fêter l’arrivée de la nouvelle année, et une fois que la promotion spéciale réservée à nos lecteurs aura pris fin, voici les différents tarifs que proposera Sunity :

1 kit (425 W) au prix de 665 € au lieu de 720 € soit une réduction de 55 €.

2 kits (850 W) au prix de 1 220 € au lieu de 1 440 € soit une réduction de 220 €.

3 kits (1275 W) au prix de 1 775 € au lieu de 2 160 € soit une réduction de 385 €.

4 kits (1700 W au prix de 2 330 € au lieu de 2 880 € soit une réduction de 550 €.

Vous pourrez retrouver toutes les offres sur les kits panneaux solaires sur cette page.

Pour les kits panneaux + batterie, voici les tarifs qui seront proposés à partir du 10 janvier, lorsque l’offre sera terminée :

Kit Solaire 850 W + Batterie Plug & Play 1 kW au prix de 1 999 € au lieu de 3 138 € soit une réduction de 1 139 €.

Kit Solaire 850 W + Batterie Plug & Play 2 kW au prix de 2 499 € au lieu de 4 038 € soit une réduction de 1 539 €.

Vous pourrez retrouver toutes les offres disponibles en vous rendant sur cette page dédiée. Que pensez-vous de ces énormes promotions proposées par Sunity ? Pensez-vous que 2024 sera l’année charnière où vous passerez au solaire ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .