Une grosse baisse de prix (et de température) sur le climatiseur mobile Equation Cool Silent (A+)

En cette mi-juillet, de nombreux départements français ont déjà connu quelques alertes orange à la canicule. Rappelons que l’on qualifie une période de canicule quand la température nocturne ne descend pas sous les 20 °C, une mesure qui peut cependant varier d’une région à l’autre. Lors de ces épisodes, le corps humain souffre et le moindre effort se transforme en calvaire insurmontable ! Pour remédier à la canicule et rester au frais chez soi, nous sommes nombreux à vouloir nous équiper d’une climatisation mobile, moins chère et plus facile à installer qu’une climatisation pérenne. Et c’est justement à ce moment de l’année que Leroy Merlin casse les prix sur le climatiseur mobile Equation Cool Silent 2500 W en le proposant à 279,30 €* au lieu de 399 €. Découvrez ce climatiseur puissant et efficace, et dépêchez-vous de passer commande, les promotions ne sont jamais éternelles !

Présentation du climatiseur mobile Equation Cool Silent 2500 W

Le climatiseur mobile Equation Cool Silent 2500 W est un appareil performant avec une classe énergétique A+, garantissant une efficacité énergétique optimale. Concernant sa puissance frigorifique, elle est de 9 500 BTU, soit en puissance restituée de 2500 W. Il possède donc la capacité de déshumidifier approximativement un litre par heure et son débit d’air atteint 300 m³/h. Ce qui assure une circulation d’air dans la pièce, permanente et efficace.

Il se dote également d’un filtre anti-poussière, permettant la purification de l’air de la pièce. Ce qui n’est pas le cas de tous les climatiseurs, qui peuvent parfois brasser de l’air vicié. Pesant 28,4 kg, il offre une stabilité lors de son utilisation. Ce modèle est classé en classe énergétique A+ pour son fonctionnement en mode froid, garantissant une consommation énergétique réduite. Il est important de noter qu’il n’est pas compatible avec l’application Enki.

Que faut-il savoir de plus sur ce climatiseur mobile ?

Le climatiseur est spécialement conçu pour offrir une puissance optimale dans une pièce allant jusqu’à 18 m². Avec sa capacité de refroidissement de 2 500 W, il est idéal pour rafraîchir votre salon ou votre chambre. Les trois vitesses de ventilation disponibles vous permettent d’ajuster facilement l’appareil en fonction de vos besoins en temps réel. Elles se définissent ainsi : refroidissement, ventilation et déshumidification. En plus de sa performance, ce climatiseur est également très commode à utiliser.

Il dispose d’un mode silencieux qui réduit le niveau sonore jusqu’à 59 dB, assurant ainsi votre confort pendant son fonctionnement. De plus, il est équipé d’une poignée et de roulettes, ce qui facilite son déplacement d’une pièce à l’autre selon vos besoins. Grâce à sa minuterie programmable jusqu’à 24 h, l’appareil s’arrêtera automatiquement selon vos préférences. Enfin, il est aussi respectueux de l’environnement. Il utilise le gaz réfrigérant R290, qui présente un faible indice de potentiel de réchauffement planétaire (PRP) conforme aux réglementations environnementales les plus récentes.

Toutes les caractéristiques techniques :

Classe énergétique (A+++ à D) : A+

Déshumidificateur (en l/h) : 1

Type de filtre : antipoussière

Puissance frigorifique restituée (en W) : 2 500

Débit d’air (en m³/h) : 300

Niveau sonore intérieur (en dB) : Plus de 50

Classe énergétique à froid : A+

Largeur (en cm) : 44

Hauteur (en cm) : 71.5

Profondeur (en cm) : 33.5

Poids du produit nu (en kg) : 28.4

Thermostat : oui

Minuterie (en h) : 24

Avec roues : oui

Longueur du tuyau (en m) : 1.5

Compatible avec l’application Enki : non

Efficacité du refroidissement (BTU) : 9 000

Ce produit est disponible chez Leroy Merlin (279,30 €).

*Les prix ont été relevés le 13 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.