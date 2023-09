Celles et ceux qui aiment le café en consomment chaque jour plusieurs tasses, et ce, tout au long de la journée. Le café, c’est un peu « la drogue » des télétravailleurs et de ceux qui disposent d’une machine à café au bureau. Le résultat d’une machine à café industrielle s’apparente plus souvent à de l’eau caféinée qu’à un véritable café, énergisant et réconfortant. Pour éviter ce genre de désagrément, nous vous proposons de découvrir la machine à café expresso Philips Séries 2200. En ce moment, elle est au prix de 299,99 €* au lieu de 409,99 € sur Amazon. Vous pouvez aussi obtenir 30 € de réduction supplémentaire en cochant le coupon, valable jusqu’au 22 septembre 2023 inclus. Et si vous êtes plutôt réfractaire au géant de l’e-commerce américain, elle est aussi disponible chez Cdiscount (416 €*) ou Darty (367,40 €*). Présentation.

Présentation de la machine à expresso Philips Série 2200

Avec son design élégant en noir mat et ses caractéristiques innovantes, elle est conçue pour vous offrir une expérience de café exceptionnelle chez vous. L’une de ses principales caractéristiques étant de vous permettre de préparer de délicieuses boissons lactées grâce à son mousseur à lait Panarello. Composé de deux parties pour un nettoyage facile, il crée une mousse parfaite qui ajoute une touche de sophistication à chaque tasse de café que vous concoctez. Côté contrôle de vos boissons, elle s’équipe d’un écran tactile intuitif très simple à utiliser. Vous pouvez facilement sélectionner le type de café que vous désirez, qu’il s’agisse d’un expresso corsé, d’un cappuccino crémeux ou d’un café allongé. Un véritable jeu d’enfant pour utiliser cette machine à expresso !

La personnalisation est aussi au programme de cette machine

Grâce au menu My Coffee Choice, cette machine vous offre la possibilité de personnaliser votre expérience café. Vous pouvez ajuster l’intensité et le volume de votre café en fonction de vos préférences personnelles. Avec trois réglages différents, vous avez le contrôle total sur votre tasse de café parfaite. Du côté de l’entretien et de la filtration de l’eau utilisée, elle s’équipe du système AquaClean, qui garantit une eau claire et purifiée à chaque utilisation. Grâce au système AquaClean, vous pourrez oublier le détartrage tant que les 5 000 tasses de café n’auront pas été écoulées. Cela vous laisse de la marge, même à 10 tasses par jour, pour les accrocs à la caféine !

Que faut-il savoir de plus sur la machine à expresso Philips Série 2200 ?

Pour finir le « portrait » de cette machine à expresso, il faut savoir qu’elle dispose d’un broyeur de café, 100 % en céramique, et se dote de 12 réglages différents afin de pouvoir ajuster la mouture de vos grains. Vous pouvez passer de l’ultra-fine à un broyage plus grossier selon vos préférences. Cette polyvalence vous permet de préparer une variété de cafés, du ristretto intense au café filtre doux. Enfin, avec son design élégant, elle s’intégrera parfaitement dans votre intérieur et vous permettra de partager un café avec un ami, puisqu’elle peut réaliser deux tasses simultanément. N’attendez pas trop pour passer commande, les promotions ne sont jamais éternelles.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce bon plan sur cette cafetière à grains ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().

Philips Domestic Appliances Série 2200 Machine Expresso - Café à Grain - Mousseur à Lait Classique, Écran Tactile Intuitif, Noir Mat (EP2220/10) Mousse onctueuse : Mousseur à lait Panarello pour une mousse parfaite - Composé de deux parties pour un nettoyage facile PromoMeilleure Vente n° 1

*Les prix ont été relevés le 6 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales