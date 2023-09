Une triple promotion exceptionnelle (plus des cadeaux) sur les vélos électriques Heybike EC 1 et EC 1-ST

Août s’en est allé avec les vacances et septembre est déjà là avec, pour principal sujet, la rentrée des classes, et par ailleurs celles des aoûtiens encore bronzés. Pour certains, la résolution de la rentrée sera de rouler « propre » pour aller travailler, en abandonnant son vieux moteur diesel pour un vélo électrique. Pour les trajets relativement courts, ce vélo électrique est devenu, en quelques années, l’un des modes de transports préférés des Français. Deux nouveaux modèles, le EC1 et le EC1 ST font leur apparition sur le marché. Des vélos électriques aux designs et couleurs originaux, et des performances intéressantes.

Présentation du vélo électrique EC1

Le vélo électrique EC1 est bien plus qu’un simple moyen de transport ; il incarne la promesse d’une mobilité urbaine réinventée. Disponible en deux tailles (M et L) et trois coloris (noir, blanc ou bleu), l’EC1 associe à la perfection forme, fonction et technologie pour vous procurer une expérience de conduite inégalée. Sa forme aérodynamique lui permet de se faufiler aisément dans les rues encombrées de la ville. Avec lui, les endroits les plus inaccessibles le deviendront, vous permettant de découvrir la ville sous un autre angle ! Pour vous emmener partout, au travail comme en balade, il dispose d’une autonomie impressionnante de 80 km et un temps de charge rapide de seulement 4-5 heures.

Les caractéristiques techniques de l’EC1 sont tout aussi remarquables. Ses pneus anti-crevaison, ses freins à disques hydrauliques et son moteur léger de 250W vous assurent une conduite stable, sûre et confortable. Le moteur procure une stabilité exceptionnelle, une résistance aux bosses et aux chocs, un fonctionnement silencieux et sans vibrations, ainsi qu’une durée de vie impressionnante. Le dérailleur sept vitesses Shimano vous permet d’ajuster la puissance de pédalage en fonction de vos besoins. La batterie Samsung de 360 Wh est le cœur de l’EC1. Avec une capacité de 10 Ah et une tension de 36 V, elle procure une autonomie exceptionnelle de 80 km* avec une seule charge, vous permettant de vous aventurer sans limites.

De plus, le cadre haut de l’EC1 est conçu avec une précision ingénieuse, offrant une conduite fiable et confortable. Ses tailles de cadre de 18” et 20” s’adaptent à différentes hauteurs de cycliste, allant de 160 cm à 200 cm, ce modèle étant plutôt réservé à la gent masculine. Grâce à l’écran LCD intuitif, vous allez aussi pouvoir personnaliser votre expérience de conduite, qui vous offre trois niveaux de mode auxiliaire. Enfin, l’EC1 est aussi un vélo électrique connecté via l’application HEYBIKE via Smarttech, vous permettant de suivre vos trajets et de construire un compteur kilométrique impressionnant pour vos balades. En choisissant l’EC1, vous optez pour une vie urbaine idéale, alliant confort, fiabilité et technologie intelligente. Alors, choisissez votre couleur préférée, prenez en main votre avenir de mobilité et partez à l’aventure avec l’EC1.

Quelques caractéristiques techniques supplémentaires

Cadre : alliage de magnésium de qualité aéronautique

Fourche avant en alliage d’aluminium

Phare : inclus (préinstallé)

Garde-boue avant et arrière : inclus

Béquille : incluse

Réflecteurs avant et arrière : inclus

Présentation du vélo électrique EC1 ST

Le vélo électrique EC1-ST redéfinit la mobilité urbaine en mariant élégance et performance. Ce modèle au cadre bas se destine plutôt aux femmes, leur permettant de porter jupe ou robe sans encombre. Lui aussi dispose d’une forme aérodynamique particulièrement bien pensée qui lui permet de se faufiler dans les rues de la ville, ouvrant la voie vers des endroits inaccessibles aux voitures. Conçu avec un cadre bas pour le confort et le style des femmes, il est disponible en trois coloris (blanc, bleu ou rose). Avec un temps de charge rapide de 4-5 heures, l’EC1-ST offre une autonomie impressionnante de 80 km, atteignant une vitesse maximale de 25 km/h. Son écran LCD intuitif avec trois niveaux de mode auxiliaire simplifie votre expérience de conduite. Les pneus anti-crevaison de 700 c × 40 c assurent une tranquillité d’esprit lors de vos déplacements. L’élément clé de l’EC1-ST est sa batterie Samsung de 360 Wh, qui garantit des performances exceptionnelles.

Vous pouvez parcourir jusqu’à 100 km avec une seule charge, vous offrant une liberté totale pour explorer la région. Le moteur léger de 250W de l’EC1-ST offre une stabilité exceptionnelle, une résistance aux chocs, un fonctionnement silencieux et une durabilité remarquable. Avec 37 Nm de couple et une transmission à sept vitesses Shimano, il vous permet de relever tous les défis de la route. Avec son design résolument moderne, le EC1 ST est plutôt conçu pour la ville dans laquelle il ne passera pas inaperçu.

Pour renforcer l’esthétisme, réduire la résistance au vent et minimiser les risques de collision, ses câbles sont cachés et il dispose d’un éclairage multiangles pour voir et être vu en toutes circonstances. Pour couronner le tout, l’EC1-ST se connecte à l’application HEYBIKE via Smarttech, vous permettant de suivre vos trajets et de construire un compteur kilométrique impressionnant. Avec une hauteur de cavalier de 155 à 185 cm et un poids de 19,2 kg, cet élégant vélo est disponible en taille 17″.

Quelques caractéristiques techniques supplémentaires

Cadre : alliage de magnésium de qualité aéronautique

Fourche avant en alliage d’aluminium

Phare : inclus (préinstallé)

Garde-boue avant et arrière : inclus

Béquille : incluse

Réflecteurs avant et arrière : inclus

Comment obtenir vos réductions ?

Cette promotion exceptionnelle est réalisée dans la cadre d’une prévente organisée par HeyBike, ce sont donc des offres exclusives à ne manquer sous aucun prétexte. Cette période de prévente dure jusqu’au 20 septembre 2023 et les livraisons se dérouleront entre le 25 septembre et le 5 octobre 2023.

Le vélo électrique EC1 coûte 1 599 € (au lieu de 1 799 €), nous vous offrons une réduction de 60 € grâce au code de réduction : NEOZONE soit un prix final de 1 539 €. Vous pouvez également obtenir 100 € de réduction en commandant deux vélos en même temps.

Et, ce n’est pas tout ! En passant commande, vous recevrez aussi gratuitement un pack contenant un casque, un porte-bagages arrière et un porte-bouteille d’une valeur de 143 €. Alors, la passez-vous cette commande ? L’occasion ne se représentera peut-être plus jamais !

*Les performances réelles varient en fonction de la température, de l’état de la route, du poids du cycliste, etc.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales