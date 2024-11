Upwatt : impossible de trouver moins cher que ces kits solaires pendant la Black Week (jusqu’à -60 %)

Si vous avez enfin décidé de faire vos premiers pas vers la transition énergétique et vers la production d’électricité par le biais de panneaux solaires, vous ne devez absolument pas rater la Black Week chez Upwatt ! Pendant sept jours, des offres hallucinantes vont vous permettre d’obtenir vos kits solaires avec des réductions allant jusqu’à 60 % ! Je vous propose de découvrir trois de leurs produits phares, tous en promotion pour cette semaine de folie. N’hésitez plus, non seulement vous réaliserez des économies à l’achat, mais également sur les nombreuses années à venir, en produisant votre électricité, pour une autoconsommation directe.

Le kit solaire Plug and Play 3000 Wc Bifacial, DMEGC, Hoymiles

Ce premier kit solaire se destine aux particuliers avec une consommation électrique moyenne à élevée, et se compose de six panneaux solaires. Recommandé pour une installation sur votre toiture ou en pose au sol dans votre jardin, il ne nécessite aucune connaissance technique particulière, ni l’intervention d’un professionnel. Ce kit, qu’il suffit de brancher à une simple prise, se compose de 6 panneaux solaires DMEGC 500 Wc utilisant la technologie N-Type biverre et bifacial, procurant une puissance totale de plus de 3000 Wc.

Ces panneaux captent la lumière des deux côtés pour un rendement exceptionnel, avec une garantie de production de 30 ans. De plus, le kit intègre un micro-onduleur Hoymiles HMS, performant et fiable, qui optimise la conversion de l’énergie solaire en électricité utilisable. Avec une garantie de 12 ans, il assure durabilité et sérénité. Retrouvez les promotions de la Black Week sur le kit solaire Plug and Play 3000 Wc, Bifacial, DMEGC, Hoymiles au prix de 1149 euros au lieu de 1970,74 euros.

Le kit solaire 3 000 Wc Bifacial, DMEGC, TSUN, Communication intégrée

Ce second kit solaire est plutôt conçu pour les particuliers exigeants avec une puissance affichée de plus de 3 000 Wc grâce à ses 6 panneaux DMEGC 500 Wc bifaciaux qui utilisent la technologie N-Type de dernière génération. Le mode bifacial est un avantage considérable, car cela permet aux panneaux de capter la lumière des deux côtés, mais également la lumière réfléchie, par la neige par exemple.

De plus, le système inclut un micro-onduleur TSUN performant, assurant une conversion optimale de l’énergie produite et permettant un suivi en temps réel de votre production grâce à sa communication intégrée. Enfin, sachez que ce kit est « évolutif », ce qui veut dire que vous pourrez, plus tard, envisager l’ajout de futures batteries pour maximiser davantage votre production. Retrouvez les promotions de la Black Week sur le kit solaire 3 000 Wc Bifacial, DMEGC, TSUN, Communication intégrée au prix de 1149 euros au lieu de 2094,13 euros

La station solaire Plug and Play 1000 watts à brancher sur une prise

Avec un design pratique, aussi simple à installer qu’un kit Ikea, le fabricant assure qu’elle convient même aux débutants en énergie solaire, ce qui est mon cas à l’heure actuelle.

En termes de capacités, cette station solaire peut produire jusqu’à 1300 kWh par an, elle s’installe facilement sur une terrasse ou dans un jardin. Branchez-la à une prise pour alimenter directement les appareils de votre réseau électrique. Retrouvez les promotions de la Black Week sur la station solaire Plug and Play 1000 watts à brancher sur une prise au prix de 645 euros au lieu de 1290 euros.

Attention, ces trois offres proposées par Upwatt sont uniquement disponibles pendant la Black Week, du 22 au 29 novembre 2024 inclus. Dépêchez-vous, ce sont des prix imbattables, d’autant plus que la livraison est totalement gratuite. J’oubliais de préciser que de nombreuses vidéos sont disponibles sur la chaine YouTube de l’entreprise, pour vous aider à installer vos panneaux solaires. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .