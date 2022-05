Vente flash : 50€ de réduction sur les nouveaux vélos électriques Eleglide E-Trekking : T1 et T1 Step-Thru

En ce mois de mai 2022, Eleglide présente deux nouveaux modèles de vélos électriques qui se destinent au e-trekking… Ils allient confort, stabilité et fiabilité pour un prix raisonnable. Le T1 et le T1 Step-Thru viennent d’être lancés par la marque, et ils pourraient vraiment vous séduire… De plus, nous vous réservons une petite offre sympathique, à découvrir en fin de présentation. C’est parti !

L’Eleglide T1

L’Eleglide T1 est propulsé par un moteur sans balai de 250W et peut atteindre la vitesse maximale autorisée en Europe soit 25 km/h avec assistance électrique. Grâce à sa batterie de 450 Wh il possède une autonomie de 100 kilomètres en mode assistance… Cela le rend évidemment idéal pour les randonnées à vélo qui peuvent durer un peu dans le temps. Grâce à un cadre de 17,5 pouces fabriqué en alliage d’aluminium solide et rigide, la conduite reste souple et la stabilité du vélo est assurée. Ses roues de 27 pouces et ses pneus CST haut de gamme lui permettent de s’adapter à tous les types de routes et terrains, même les plus escarpés. Côté confort, on retrouve une selle agréable, un porte-bagages résistant à toute épreuve avec une charge possible de 25 kilos. Le dérailleur est un Shimano à 7 vitesses, les suspensions sont hydrauliques et peuvent être verrouillées sur les terrains plats, ce qui augmentera votre vitesse de croisière. Enfin, le T1 s’équipe d’un tableau de bord LCD qui affiche toutes les informations nécessaires comme la vitesse ou le niveau de la batterie. Certaines fonctions comme le changement de vitesse ou le mode croisière peuvent être activées directement depuis le tableau de bord.

L’Eleglide T1 Step-Thru

Ce qui frappe d’abord avec l’Eleglide T1 Step-Thru c’est son élégance et la sensation de confort qui s’en dégage. Comme le T1, il dispose d’un moteur de 250W, d’une batterie de 450 Wh, d’un tableau de bord LCD, de suspensions hydrauliques verrouillables, d’un porte-bagage et d’un dérailleur Shimano à 7 vitesses. La différence entre les deux réside dans le cadre qui est de 17 pouces à marche forcée… Cela veut dire qu’il est renforcé par une barre solide qui lui assure une meilleure stabilité. Une autre différence avec le premier : sa potence réglable qui vous permet de modifier son angle pour adapter votre position. De plus il se dote d’une selle SR ergonomique qui vous permet de vous asseoir confortablement et de rouler sur de longues distances.

Quels sont les prix de ces deux modèles e-trekking ?

Pour célébrer le lancement de ces deux nouveaux modèles Eleglide propose en ce moment le T1 au prix de 899,99€ et le T1 Step-Thru au prix de 949,99€ du 17 au 24 mai seulement. A ce prix, vous bénéficierez tout de même d’une garantie de 3 ans et d’un service de retour de 14 jours. Et nous vous offrons encore 50€ de réduction sur le prix indiqué grâce au code NEOZONE50 Elle n’est pas belle la vie à vélo électrique Eleglide ? C’est, en tout cas, le moment ou jamais d’en profiter… Jusqu’au 24 mai seulement !