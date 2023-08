Vous avez l’intention de changer de vélo électrique à la rentrée, mais ne savez pas lequel choisir devant la pléthore de modèles qui s’offrent à vous ? Dans ce domaine en constante évolution, nous avons un bon plan pour vous : le vélo tout terrain Eleglide M2. Ce vélo électrique se démarque par ses performances, son confort et les innovations qui en font l’un des meilleurs modèles du marché actuel. Ce VTT électrique haut de gamme propose une expérience de conduite sans pareille, grâce à une combinaison judicieuse de fonctionnalités et de spécifications exceptionnelles. Que vous soyez un amateur de sensations fortes ou un aventurier passionné de longues balades, l’Eleglide M2 est conçu pour répondre à vos besoins. Découverte.

Présentation du vélo électrique Eleglide M2, un tout terrain confortable

Commençons par vous faire découvrir son moteur de 36 V qui délivre une puissance instantanée maximale de 570 W et un couple de 55 N.M. Il offre aux utilisateurs une accélération fluide et une puissance, l’adaptant à toutes sortes de terrains, même les plus escarpés. Comme tous les vélos électriques homologués en France, sa puissance maximale en assistance est de 25 km/h. Il dispose aussi de cinq modes d’assistance au pédalage pour s’adapter à vos besoins. Une autre de ses caractéristiques surprenantes est sa suspension hydraulique haut de gamme. N’oublions pas que ce vélo est un VTT, sa suspension permettra donc d’aborder tous les terrains, sans se départir d’un confort maximal. Avec un débattement de 100 mm, cette suspension propose un équilibre parfait entre fermeté et souplesse.

De plus, grâce à son verrouillage, vous pouvez facilement ajuster la suspension en fonction de vos préférences de conduite. Au niveau de la batterie, c’est encore un signe de grande performance ! En effet, ce vélo électrique s’équipe d’une batterie amovible de 540 Wh, garantissant une autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 125 km en mode assistance. Que vous souhaitiez explorer la campagne pendant des heures ou simplement parcourir la ville, cette batterie vous accompagnera tout au long de votre voyage sans vous laisser tomber !

Que faut-il savoir de plus sur le vélo électrique Eleglide M2 ?

Plusieurs options intéressantes viennent s’ajouter au descriptif de ce vélo électrique. Elles en font un petit bijou de technologie, prêt à avaler des kilomètres de lacets en montagne ou de longues lignes droites en rase campagne ! Par exemple, l’écran LCD intégré à l’Eleglide M2 est votre hub de contrôle, vous fournissant des informations essentielles telles que la vitesse, le niveau de batterie, la distance parcourue et les différents niveaux d’assistance. Connecté, il se dote aussi d’une application qui vous permet d’activer différentes fonctions depuis votre Smartphone. Cette application vous permet de personnaliser votre expérience de conduite en ajustant des paramètres tels que la luminosité de l’écran, les niveaux d’assistance et bien plus encore.

Côté sécurité, l’Eleglide M2 propose des freins à disques hydrauliques, avec lesquels vous obtiendrez une puissance de freinage plus forte qu’avec des freins mécaniques. Pour votre sécurité, il se dote également d’un phare LED lumineux à l’avant, d’un réflecteur arrière et de quatre réflecteurs de rayons. Voir et être vu, comme pour tous véhicules, c’est d’une importance capitale. Enfin, ce vélo est fabriqué en alliage d’aluminium AL6061 de haute qualité, le cadre de l’Eleglide M2 assure la durabilité et la résistance nécessaires pour supporter des aventures exigeantes. Avec une taille de cadre de 27,5″ x 18″, il convient à une large gamme de tailles de pilote, recommandant une taille de 160 à 195 cm.

Toutes les caractéristiques techniques du vélo électrique Eleglide M2

L’Eleglide M2 incarne l’essence de l’ingénierie de pointe dans le monde des VTT électriques. Doté d’un design noir élégant, ce modèle brille par ses spécifications hautement performantes et ses fonctionnalités innovantes. Ce vélo électrique pèse seulement 22 kg et offre des dimensions de 1 800 × 680 × 1 060 mm pour une expérience de conduite confortable. Il se dote d’un cadre de 27,5″ x 18″, tandis que le guidon mesure 680 mm sans les couvercles de poignée et 700 mm avec ceux-ci. La selle offre une hauteur réglable de 34,3″ et 41,7″ à partir du sol. Elle est donc adaptée à tous les utilisateurs mesurant entre 160 et 195 cm, pour un poids maximal de 120 kg. Les niveaux d’assistance au pédalage sont variés, allant de 12 à 25 km/h, tandis que le mode marche permet une vitesse de 6 km/h.

Ce VTT électrique est étanche selon la norme IPX4, et son cadre est fabriqué en alliage d’aluminium (AL6061) pour la combinaison optimale de durabilité et de légèreté. Le système de freinage est assuré par des freins à disque hydrauliques, accompagnés d’une conception hors tension pour une sécurité accrue. Le moteur que nous vous avons décrit plus haut, quant à lui, procure une rotation maximale de 250 RPM, une puissance instantanée maximale de 570 W et un couple de 55 nm. Quant à la batterie, elle offre une capacité de 15 Ah et une tension de 36 V.

Elle se recharge en 10 h, fournissant une capacité d’alimentation totale de 540 Wh. Un système de protection est en place pour garantir la sécurité de la batterie. Le chargeur offre une entrée de 90~264 V à ≤2.2 A, avec une sortie de 42 V à 2 A. Les pneus Kenda, de taille 27,5″x2,4″, équipent cet Eleglide M2, avec une pression recommandée de 40-65 PSI, atteignant idéalement 50 PSI à l’avant et 55 PSI à l’arrière pour une performance optimale. L’affichage ACL, de 1,75″, fournit des informations essentielles telles que la vitesse, le niveau de batterie, la distance parcourue, les niveaux d’assistance et bien plus encore.

Le contenu du colis

Un vélo électrique

Un manuel d’utilisation

Un chargeur 2 pédales

Un réflecteur arrière

Quatre réflecteurs de rayons

Un phare

Une selle

Un écran LCD

Deux clés

Comme vous pouvez donc le constater, ce vélo électrique Eleglide M2 offre de nombreuses fonctionnalités et l’assurance d’une utilisation alliant confort, sécurité et performances. Le vélo Eleglide M2 est au prix de 899 €* (au lieu de 949,99), mais nous avons une autre promotion pour vous. En effet, vous pouvez bénéficier de 50 € de réduction supplémentaire en achetant le vélo électrique Eleglide M2 sur le site Eleglide avec le code : M2FR50. Vous pouvez aussi obtenir 50 € de réduction en achetant le vélo électrique Eleglide M2 sur le site Geekmaxi avec le code : qHjWjuZz. En choisissant ce vélo électrique, éligible aux aides de l’État ou des régions, vous optez pour la qualité et le confort pour vos longues balades automnales !

*Les prix ont été relevés le 17 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales

Vélo électrique Eleglide M2 Design Montage Prise en main Freinage Autonomie Rapport Qualité / Prix Assistance électrique Un excellent rapport qualité prix Le tout-terrain Eleglide M2 est un vélo au prix très attractif et séduisant à plusieurs égards, mais pas exempt de quelques petits défauts. L'assistance électrique est très réactive (presque trop). L'assistance au pédalage démarre au quart de tour. Le vélo est également très maniable, malgré son poids d'un peu moins de 28 kg. Son apparence sobre, mais moderne, est hyper sympathique. Le freinage est puissant et régulier, sans à-coup, c'est vraiment agréable. La selle est un peu trop ferme à notre gout cependant, c'est anecdotique. Les poignées sont un peu courtes et les doigts frottent sur les sélecteurs de vitesses, un petit réglage devrait résoudre ce petit problème absolument pas rédhibitoire. Son plus gros défaut, le braquet. En effet, le vélo aurait sans doute nécessité un plus grand plateau, car sur du plat, on pédale vite dans le vide. Les plus exigeants (et surtout les plus sportifs) devront « rajouter des vitesses » en modifiant les plateaux. Pour conclure, le VTT électrique Eleglide M2 est un excellent vélo d'entrée de gamme après quelques réglages et peut-être quelques petites modifications (selon votre utilisation). Pour le prix, il est disponible sur le site Eleglide avec le code : M2FR50. Vous pouvez aussi obtenir 50 € de réduction en achetant le vélo électrique Eleglide M2 sur le site Geekmaxi avec le code : qHjWjuZz. User Rating: 4.65 ( 1 votes)