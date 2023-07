A peine dévoilé, le vélo électrique tout terrain Eleglide M2 (VTT) est déjà en promotion

Vous partez bientôt en vacances, mais vous n’avez pas encore déniché le vélo électrique qui vous y accompagnera ? Pas de panique, Eleglide vient de lancer le modèle M2, un alliage de puissance, de confort et de performance, qui vous réservera de belles surprises. Si votre départ se fait au mois d’août, il est encore temps de passer commande, et de vous installer confortablement pour partir à la découverte des paysages de montagnes, ou des plages du littoral. Le vélo Eleglide M2 est vendu pour quelques jours au prix de 849,99 €, mais cette promotion, ne sera pas éternelle, et c’est donc maintenant qu’il faut en profiter.

Les points forts du vélo tout terrain Eleglide M2

Le vélo électrique Eleglide M2 se dote d’un moteur sans balai (brushless) d’une puissance de 570 W, capable de fournir un couple de 55 Nm. Conformément à la réglementation européenne, ce vélo peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h en assistance électrique. Du côté de la batterie, il s’équipe d’une batterie lithium ion amovible de 15 Ah qui lui confère une autonomie pouvant atteindre 125 km en mode assistance. Les longues randonnées ne lui poseront donc aucun souci. Grâce à ses pneus larges de 27,5 pouces x 2,4 pouces, il est parfaitement stable, assure une conduite confortable, et arpentera avec aisance, les chemins les plus tortueux. Enfin, il s’équipe d’un dérailleur Shimano à 24 vitesses, qui lui assurera une conduite fluide et sans effort sur toutes les routes. La suspension hydraulique et les freins à disque hydrauliques ajoutent un confort et un contrôle supplémentaires à votre expérience de conduite.

Que faut-il savoir de plus, et où profiter des meilleurs prix ?

Le vélo électrique Eleglide M2 vous offrira également une gamme de fonctionnalités plus pratiques les unes que les autres. Grâce à ses 5 niveaux d’assistance, vous allez pouvoir choisir votre vitesse de croisière, et même vous déplacer en marchant à côté du vélo, grâce au mode marche (6 km/h). Cela vous évitera évidemment, d’avoir à la pousser physiquement, vous aurez juste besoin de le tenir et de le « suivre ».

Il se dote par ailleurs d’un écran LCD intelligent sur lequel vous aurez accès à diverses informations comme la vitesse, la distance parcourue et la charge restante de la batterie. De plus, grâce à l’application Eleglide, vous pouvez contrôler et personnaliser votre expérience de conduite en réglant des fonctions supplémentaires telles que le verrouillage du vélo et le réglage du délai d’attente de l’écran. Avec l’Eleglide M2, vous bénéficiez d’un vélo électrique puissant et pratique qui améliorera votre expérience de conduite à tous les niveaux.

Deux options s’offrent à vous pour acquérir le vélo électrique Eleglide M2 :

Sur le site Eleglide au prix de 849,99 € après utilisation du code de réduction de 50 euros : ELEGLIDEM2

Les 50 premières commandes bénéficieront d’un gratuitement un kit d’outils de réparation de vélo sur Geekmaxi.

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : Eleglide

Type : VTT

Modèle : M2

Couleur : Noir

Poids net : 22 kg

Taille dépliée : 1800 × 680 x 1 060 mm

Taille de pilote recommandée : 160-195 cm

Charge maximale du vélo : 120 kg

Vitesse de coupure de l’assistance électrique : 25 km/h (réglable à 32 km/h)

Niveaux d’assistance au pédalage : 12/16/20/23/25 km/h

Mode marche : 6 km/h

Niveau d’étanchéité : IPX4

Système de freinage : freins à disque hydrauliques et conception hors tension

Tension nominale du moteur : 36 V

Puissance instantanée maximale : 570 W

RPM maximum : 250

Couple de sortie maximal : 55 N.M

Batterie avec une capacité de 15 Ah

Tension : 36 V

Temps de charge : 10 h

Capacité d’alimentation : 540 Wh

Système de protection : oui

Application Eleglide : prise en charge du système : iOS (11.0+), Android (5.0+)