Vente flash : Cafago fracasse les prix sur trois trottinettes électriques incontournables

Que nous les appelions trottinettes ou scooters électriques, ils ont tous le vent en poupe, et la vocation à nous permettre un déplacement plus écologique, plus indépendant et aussi plus rapide… Ce genre d’engins électriques peut s’avérer un brin onéreux, sauf si vous profitez des bons plans qui vont suivre ! Si vous avez décidé de vous faire plaisir avec une trottinette ou un scooter électrique pour aborder l’été en toute sérénité, c’est peut-être le moment de profiter des ventes flashs proposées par Carfargo… Navee N65, Happyrun KR365 Max ou scooter EYU E9SM, ces trois produits sont disponibles quelques jours seulement à des prix défiants toute concurrence. Présentation.

La Navee N65 500W

La trottinette Navee est un petit engin au système de pliage innovant, à double rotation qui permet aux utilisateurs de gagner de la place lorsque celle-ci est rangée. Alimentée par une batterie au lithium de haute capacité de 48 V/12,5 Ah, elle dispose d’une autonomie de 65 kilomètres et d’une vitesse maximale de 25 km/h en assistance électrique. Dotée d’une puce BMS, elle a une durée de vie plus importante et offre plus de sécurité. Dotée de pneus de 10 pouces recouverts d’un motif de bande de roulement cross-country, elle offre une meilleure de tenue de route, et une plus fortes résistances aux terrains escarpés et aux crevaisons. De plus, ces pneus apportent une expérience de conduite agréable, toute en douceur. Le moteur sans balais 500 W de haute qualité, fournit une puissance stable et puissante, améliorant les performances en montée de 20 %, et permettant à la trottinette de monter jusqu’à 25 % d’inclinaison. Grâce à sa vitesse réglable à 2 niveaux, il est possible de choisir une vitesse maximale de 15 ou de 25 km/h que l’on peut régler directement sur le tableau de bord (LCD) La cadre en alliage de magnésium est élégante et antidérapante, ce qui rend le véhicule plus robuste et plus stable. La N65 peut accueillir une personne jusqu’à 120 kilos. Côté freinage, elle se dote du Secure Dual Braking, un système EABS à l’avant et un frein à disque à l’arrière, ce qui lui permet de réagir rapidement en cas de freinage d’urgence.

Les spécificités techniques de la Navee N65 500W

Matériau : Alliage

Couleur : Noir

Portée : 65 kg

Vitesse maximale : 25 km/h (homologuée en France)

Inclinaison maximale : 25%

Puissance nominale du moteur : 500 W

Pneus : 25,4 cm de large

Freinage : EABS avant + frein à disque arrière

Batterie : 48 V, 12,5 Ah

Temps de charge : environ 7-8 H

Niveau d’étanchéité : IPX4

Lumière : 1,8 W

La NAVEE N65 500W Moteur 10 pouces Pneumatiques Scooter Électrique pour Adultes/Adolescents (Code : CCN65SC) est au prix de 539€, livré depuis l’entrepôt polonais, pas de frais de douane, expédition rapide avec livraison gratuite Pour l’acheter, cliquez sur ce lien.

Le Happyrun KR365Max

Grâce à son moteur de 350W, le scooter électrique Happyrun KR365Max offre une puissance stable qui lui permet de gravir des pentes inclinées à 14°. Avec sa batterie lithium de haute capacité de 36 V, 7,8 Ah, elle possède une plus grande autonomie même à une vitesse plus élevée. Il est possible de choisir entre 3 vitesses réglables (10, 20 ou 25 km/h) et elle dispose d’une autonomie de 35 kilomètres en charge complète. Côté pneus, ils sont pleins et en nid d’abeille d’une dimension de 10 pouces… Ils sont parfaitement aptes à absorber les chocs et à la conduite sur des surfaces rugueuses. La cadre en alliage d’aluminium lui assure solidité, robustesse et une charge maximale de 100 kilos. La conception ergonomique du guidon convient à la plupart des gens et est plus pratique et confortable. Côté freinage, vous pourrez compter sur un frein à disque et un frein électronique. Contre le vol, elle dispose d’un système de verrouillage de voiture intelligent, que vous pouvez connecter à une application smartphone.

Les spécificités techniques du Happyrun KR365Max

Matériau : ABS + PC + alliage d’aluminium

Couleur : gris

Pneu : nid d’abeille de 10 pouces

Moteur : 350 W

Frein : Frein électronique + frein à disque

Capacité de charge : 25-100 kg / 55-220 lb

Angle d’escalade maximum : 14 °

Dégagement du terrain : 11 cm

Batterie : 36V, 7.8AH

Tension de charge : 42V

Temps de charge : 4-5 heures

Température de travail : -10℃-40℃

Niveau d’étanchéité : IP54

Taille dépliée : 115 * 109 * 43cm

Taille pliée : 109 * 50 * 43 cm

Poids de l’article : 14 kg

Le HAPPYRUN HR365MAX Scooter électrique 36V 350W 7.8AH Batterie Vitesse Max 25km/h est disponible au prix de 289,99€, livré depuis l’entrepôt de l’UE, pas de frais de douane, expédition rapide avec livraison gratuite Pour l’acheter, cliquez sur ce lien.

Le scooter électrique pliant EYU E9SM 200W

Ce scooter électrique s’équipe d’un moteur sans balais de 200 W et d’une batterie au lithium de 4800 mAh qui lui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie maximale de 12 km. Construit en alliage d’aluminium, sa structure lui permet de supporter un poids maximum de 100 kilos. Grâce à son guidon et à son corps, réglables, il s’adapte à toutes les hauteurs et se range très facilement pour être transporté. Il dispose aussi d’un compteur très pratique qui affiche la vitesse en temps réel, le changement de vitesse, la puissance de la batterie et le temps. Ses phares LED permettent une conduite dans l’obscurité et son avertisseur sonore de 70 décibels assure votre sécurité en cas de problème. Le EYU E9SM 200 W est parfait pour tous les déplacements urbains réalisés sur de courts trajets.

Les spécificités techniques du scooter électrique pliant EYU E9SM 200W

Matériau : Alliage d’aluminium

Max Inclinaison : 8°

Puissance du moteur : 200 W

Vitesse : 25 km/h

Kilométrage d’endurance : 12 km

Résistance à l’eau : IP54

Diamètre de la roue avant : 8 pouces

Diamètre de la roue arrière : 6,5 pouces

Batterie : batterie au lithium 29V 4800mAh 21700 (incluse)

Temps de charge : env. 5 heures

Paramètres de charge : 33,6 V 1 A

Frein : Frein à main et frein d’aile

Charge utile : Max.100 kg

Poids : env. 8,1 kg

Taille dépliée : (900-1080) * 920 * 440 mm

Taille pliée : 320 * 870 * 135 mm

Le scooter électrique pliant EYU E9SM 200W avec haut-parleur de compteur de phare (Code : CCE9SC) est disponible au prix de 189€, livré depuis l’entrepôt de l’UE, pas de frais de douane, expédition rapide avec livraison gratuite. Pour l’acheter, cliquez sur ce lien. Ces trois modèles sont à prix très réduits pendant quelques heures seulement, si vous envisagez un achat pour cet été, c’est vraiment le moment d’en profiter… Les prix sont cassés, mais la qualité reste de mise, la livraison est gratuite et l’expédition se fait depuis l’Europe pour tous les modèles présentés.

Article Partenaire