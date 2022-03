Vente Flash : La trottinette électrique Xiaomi NAVEE N65 (500W) à -35% pendant quelques jours seulement

Et si, avec le printemps qui revient, vous passiez à la trottinette électrique ? Moins d’efforts à fournir que sur un vélo ou en marchant, du temps gagné sur vos trajets urbains avec les tracas des transports en commun en moins ! Libres d’aller où vous voulez, quand vous voulez sans dépendre de contraintes horaires et sans supporter la foule des trains, métros ou bus ! Si vous envisagez cette solution dans un avenir très proche, le nouveau modèle de la marque XIAOMI, la NAVEE N65 devrait satisfaire tous vos besoins. Cette nouvelle trottinette électrique vous assure des déplacements plus faciles, plus sûrs et plus intelligents… Le plus simple étant peut-être de vous la présenter en détail tout de suite !

La NAVEE N65 pour quels usages ?

L’entreprise XIAOMI qui se dote d’une branche écologique, propose en exclusivité, le nouveau modèle N65 qui offre un haut niveau de performance et permet un style de voyage plus sûr, plus facile et plus intelligent. La manque d’autonomie des trottinettes électriques était un problème majeur, mais avec la NAVEE N65, ce n’est plus un problème puisqu’elle possède une autonomie de 65 kilomètres grâce à une puissante batterie et à un système de récupération d’énergie. La recharge de la la batterie n’est donc plus nécessaire au quotidien, tant que vous n’avez pas parcouru les 65 kilomètres de distance.

Le moteur de la NAVEE N65, un autre point fort !

La NAVEE N65 s’équipe d’un puissant moteur de 500W et permet d’atteindre la vitesse de 25 km/h (vitesse légale autorisée en France) ou de monter une côte de 25% sans aucun problème. Rappelons que la plupart des trottinettes électriques qui se situent dans la même catégorie n’y parviennent pas, et que les côtes se montent donc en poussant la trottinette !

Le système de freinage et les pneus de la NAVEE N65

Le système de freinage de la NAVEE N65 est plus sûr et technologiquement plus avancé que sur un traditionnel système de frein à disque. Il se compose d’un système ABS avant et d’un frein à disque arrière qui peuvent arrêter la trottinette rapidement et en toute sécurité. En outre, le NAVEE N65 est équipé de pneus de 10 pouces. Des pneus plus grands et donc plus stables que les autres modèles habituellement équipés en 8 pouces. Grâce à ses pneus de 10 pouces, elle peut appréhender en douceur les nids-de poules que vous aurez à franchir tout en conservant une conduite confortable.

Les autres avantages de la NAVEE N65

Les performances techniques que nous venons d’évoquer ne sont pas les seuls avantages de la NAVEE N65. Elle possède également d’autres atouts qui allient le confort et l’intelligence. Comme un marchepied de 17 cm de large avec un tapis en silicone antidérapant sur lequel les cyclistes peuvent se tenir confortablement, un tableau de bord LED intelligent qui peut être contrôlé avec une application et 3 modes de vitesse pour répondre à différents besoins. NAVEE N65 peut également se ranger très facilement grâce à un système de pliage avec guidon rotatif qui la rend pratique à transporter et à utiliser

Combien coûte la NAVEE N65 ?

Cette étonnante trottinette électrique de la marque XIAOMI et déjà disponible sur la plateforme de commerce électronique Geekbuying qui réalise la méga vente de mars du NAVEE N65.

Du 21 au 27 mars inclus, la NAVEE N65 est vendue 599,99€ et un cadeau vous sera offert. 349.99€ de réduction sur le prix d’origine.

Je profite de la promotion sur la Xiaomi Navee N65

Une fois les promotions terminées, la NAVEE N65 retrouvera son prix d’origine, soit 699,99€… C’est probablement le bon moment pour vous offrir une excellente trottinette électrique à un prix tout doux non ?