Vente Flash : Longer fracasse les prix sur le graveur laser (WiFi et écran tactile) Longer RAY5

Vous avez peut-être décidé de vous lancer dans la gravure, la découpe de matières et de créer de jolis objets de décoration. Si tel est le cas, nous vous proposons de découvrir le LONGER RAY5 Laser Engraver, un graveur laser de haute précision capable de graver sur le bois, le plastique, le papier, l’oxyde d’aluminium, placage non réfléchissant, métal laqué etc. La gravure au laser permet une personnalisation très fine d’un logo ou d’un texte promotionnel, c’est une technique de marquage élégante et précise qui durera plus longtemps que les techniques classiques… Et le graveur laser est actuellement en promotion sur LONGER, c’est le moment d’en profiter.

Quels sont les paramètres de gravure et de découpe ?

Le LONGER RAY5 Laser Engraver vous permettra donc de graver sur tissu non tissé, carton, bois léger, matériau acrylique, carton plastique fin etc. Cependant le constructeur met en garde et indique qu’il est totalement déconseillé voire dangereux de graver au laser sur le le PVC, le polycarbonate épais (Lexan), l’ABS, le HDPE, la fibre de verre, la mousse de polystyrène, le polypropylène ou encore la fibre de carbone enduite.

Quels sont les avantages du LONGER RAY5 ?

Son écran tactile couleur de 3.5 pouces sera parfait pour des gravures précises et la découpe hors ligne. Grâce à lui, la gravure est plus fine et plus stable. Vous pourrez tout commander depuis l’écran tactile sans jamais n’avoir à intervenir sur la machine. Normalement un graveur laser doit toujours être connecté pendant qu’il travaille, un arrêt impromptu provoquant l’arrêt de la gravure. Ce nouveau modèle fonctionne hors ligne, et l’écran tactile est connecté par une carte SD à la carte mère, ce qui empêche tout plantage et donc le gaspillage de matières. Ce qui veut dire aussi, que vous pouvez utiliser votre ordinateur pendant qu’il grave… Un gain de temps considérable lorsque l’on sait qu’en temps normal, il faut le laisser allumé durant toute la gravure. Le LONGER RAY5 peut fonctionner en simultané avec d’autres graveurs laser… Autrement dit, vous pouvez déclencher le même motif sur plusieurs LONGER RAY5 connectés ensemble afin de ne pas avoir à acheter un ordinateur par graveur. Cet appareil se veut facile à utiliser avec une interface simple et un processus de fonctionnement facile à maîtriser. Dans la mesure où il n’a pas besoin d’être connecté en permanence, les risques sont réduits et vous économisez aussi de l’énergie.

Quelques détails techniques

Avec un spot laser ultra fin de 0.08 x 0.08 mm, il possède une plus grande précision de gravure et peut percer des métaux beaucoup plus épais que les modèles de sa catégorie. A titre de comparaison, la technologie FAC permet de compresser le spot laser avec une plus grande précision, alors que la taille utilisée dans l’industrie (0.15 x 0.15 mm) ne le permet pas. Grâce à sa carte mère 32 bits, la gravure est plus fluide et plus rapide, elle fonctionne en 240 mhz mais se trouve financièrement plus abordable que ses concurrents. Sa vitesse est évidemment plus rapide qu’une carte mère 8 bits tout comme sa vitesse de transmission des commandes… D’ailleurs les cartes mères 8 bits ne prenant pas en charge les cartes SD, elles ne permettent pas le fonctionnement hors ligne comme c’est le cas pour le LONGER RAY5.

Une sécurité optimale pour ce graveur laser

Le LONGER RAY5 dispose de 5 protections de sécurité, ce qui en fait l’un des plus sûrs du marché actuel :

Protection thermique : lorsque le matériau gravé chauffe anormalement, la machine peut le détecter et s’arrêter immédiatement et automatiquement.

Protection contre les déplacements : si la machine subit un déplacement soudain, ou violent, elle s’arrête automatiquement et émet une alarme sonore.

Protection sans mouvement : si la tête ne bouge pas mais que le graveur reste allumé, elle émettra une alerte sonore au bout de 5 secondes seulement.

Bouton d’arrêt d’urgence : si quelque chose ne se passe pas correctement, il vous suffit d’appuyer sur le bouton d’arrêt pour stopper immédiatement le processus.

Protection des yeux : grâce à un couvercle en acrylique, les yeux sont protégés à 99% du laser, ce qui ne doit pas vous empêcher d’ajouter des lunettes de protection, mais le LONGER RAY 5 permet de l’utiliser si vous les avez oubliées par exemple.

Une compatibilité et une connectivité performantes

Grâce à son extrême expansibilité, le LONGER RAY5 fonctionne avec de nombreux systèmes d’exploitation comme WIN XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10), des logiciels comme LaserGRBL et LightBurn. Il est aussi compatible avec les ordinateurs Apple et le système Linux grâce au logiciel LightBurn. Pour la connexion, elle se fera évidemment en WIFI via la page Web ou l’application pour contrôler la gravure ou la découpe. Les fichiers d’importation prix en compte sont nombreux, à commencer par les plus courants comme BMP, JPG, PNG, DXF, AI, SVG, etc.

Les spécificités techniques du LONGER RAY 5

Modèle : RAY 5.

Technologie laser : Fibre diode laser.

Zone de travail : 400 x 400mm.

Laser Longueur d’onde : 450 nm.

Type de mise au point : Foyer fixe -30mm de portée focale.

Taille du spot à la mise au point optimale : 0.08 x 0.08 mm.

Puissance de sortie optique : 5W.

Plage de hauteur sur l’axe Z : Jusqu’à 65 mm.

Vitesse de gravure/découpe : 40-10000mm/min.

Sortie du graveur : DC 12V 5A.

Entrée du graveur : AC 110-240V.

Logiciel : LaserGRBL, compatible avec LightBurn.

Connexion : USB/ TF Card / Wifi.

Taille du graveur laser : 61 x 67 x 20 cm.

Taille de l’emballage : 59 x 31 x 15 cm.

Poids de l’emballage : 4.75 kg.

Actuellement, bénéficiez de 30$ de réduction, et payez le RAY5 Laser Engraver au prix de 259€ au lieu de 480€ avec le code RAY5$30. Il vous sera expédié depuis l’entrepôt européen situé en Allemagne. Retrouvez LONGER sur la page officielle Facebook ou sur le groupe officiel d’utilisateur, ou encore sur la chaîne Youtube LONGER officielle. (*Du 15 juin à 17h00 au 20 juin à 11h00 (UTC+8))

Que peut-on réaliser avec le LONGER RAY 5 ?

Dans le domaine personnel, vous allez pouvoir réaliser toutes sortes de petits objets décoratifs ou utiles au quotidien. Il sera parfait pour réaliser des petits sujets de Noël à mettre dans le sapin, en bois gravé…. Vous pourrez aussi choisir de créer des petits contenants en bois ou plastique pour y mettre des dragées de baptême ou de mariage… Et si vous êtes inventifs, il vous permettra même de créer votre propre puzzle avec une découpe parfaite et très fine de chacune des pièces qui le compose… Un cadeau personnalisé et très original.

