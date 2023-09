Vous cherchez une imprimante 3D ? Ca tombe bien, elles sont en solde chez Geekbuying

Vous êtes ce que l’on appelle un créatif et souhaitez, vous lancer dans l’impression d’objets 3D en tous genres ? Ou vous êtes du genre à offrir pour Noël, des cadeaux faits main ? C’est peut-être le moment pour vous d’investir dans une imprimante 3D digne de ce nom ! Afin de satisfaire votre esprit créatif, Geekbuying a sélectionné trois imprimantes 3D ayant, chacune, des performances exceptionnelles. Trois imprimantes 3D, trois gammes de prix, afin que les petits comme les gros budgets puissent accéder à du matériel performant. Vous découvrirez au fil de nos présentations, des codes de réduction à inclure dans votre panier pour bénéficier de remises sur chaque produit. Découverte.

Présentation de l’imprimante 3D artillery Sidewinder X2

L’imprimante 3D Artillery Sidewinder X2 offre un assemblage préalable à 95 %, ce qui veut dire qu’en trois minutes à peine, elle est déjà prête à fonctionner. Avec cette imprimante, vous pourrez travailler sur différents matériaux : PLA, ABS, PLA flexible, bois, PVA, HIPS. Du côté de sa vitesse d’impression, vous pourriez justement être impressionné puisqu’elle peut atteindre 150 mm/s, grâce à son extrudeuse à entraînement direct de 0,4 mm. De plus, elle bénéficie d’un nivellement automatique du lit et de la technologie Intellisense, le nivellement se fait donc sans votre contribution et offre des impressions très précises. Toujours concernant la stabilité, elle se dote du système Dual Z synchronisé, renforçant encore la précision des pièces imprimées. Avec trois butées de capteur inductif réglées individuellement sur l’axe XYZ, ces interrupteurs de fin de course de haute précision peuvent automatiquement calibrer et maintenir une excellente stabilité, même lors d’impressions à grande vitesse.

Le volume de construction vous permet de réaliser des pièces assez grandes puisqu’il est de 300 × 300 × 400 mm. Son contrôle par écran tactile couleur simplifie l’interaction avec l’imprimante, offrant ainsi plus de possibilités pour la création d’objets en 3D. De plus, cette imprimante dispose d’une plate-forme en verre trempé et d’un lit chauffant AC avec une chauffe rapide. Le lit chauffant AC peut atteindre 110 degrés Celsius en seulement deux minutes. La combinaison de la plate-forme en verre trempé et du lit chauffant garantit une adhérence optimale et des impressions fluides. Elle permet aussi une reprise d’impression lorsque vous arrivez en fin de rouleau de filament, ou en cas de coupure de courant. Enfin, le système ultra-silencieux, assisté par le pilote pas à pas exclusif, garantit un fonctionnement à faibles décibels tout au long du processus d’impression. Cette imprimante offre une expérience d’impression silencieuse et de haute qualité pour les passionnés de l’impression 3D. L’imprimante 3D artillery Sidewinder X2 est au prix de 199 € au lieu de 249,99 € sur le site Geekbuying jusqu’au 30 septembre inclus grâce au code de réduction : NNNFRARTX2

Présentation de l’imprimante 3D FLSUN V400 FDM

Avec ce second modèle, nous montons en gamme, puisqu’elle est peut être utilisée comme outil professionnel. Comme la précédente, elle est livrée pré-assemblée et le déballage pourrait s’avérer plus long que la mise en fonction. Elle se dote d’une vitesse d’impression de 400 mm/s, et s’équipe du micrologiciel Klipper complet, préinstallé pour une impression haute vitesse sans configuration fastidieuse. Grâce à sa structure de cadre entièrement métallique auto-conçue le temps d’impression est réduit de 70 % par rapport à un modèle équivalent. Elle se dote également d’une extrudeuse ultralégère à courte portée qui lui offre une force d’extrusion de 70N. Cette caractéristique lui permet de pouvoir utiliser des filaments durs tels que le PLA.

Pour la découpe, elle est équipée de Cura 5.0 avec des paramètres optimisés, adaptés autant aux utilisateurs novices que professionnels, offrant une grande flexibilité de configuration. L’écran interactif IPS grand angle de sept pouces simplifie l’opération de l’imprimante 3D FLSUN V400, avec une interface optimisée. Enfin, elle offre une taille d’impression de 300 × 300 × 410 mm, ce qui laisse de nombreuses possibilités quant à la création de pièces originales. Comme la plupart des imprimantes 3D actuelles, elle se dote d’une fonction de reprise d’impression en cas de coupure de courant ou de rupture du filament. L’imprimante 3D FLSUN V400 FDM est au prix de 579 € au lieu de 649 € sur le site Geekbuying jusqu’au 30 septembre inclus grâce au code de réduction : NNNFDV400

Présentation de l’imprimante 3D Creality K1 Max

Ce dernier modèle se destine aux professionnels, ou à celles et ceux qui se lancent dans une activité d’autoentrepreneurs par exemple. Bien sûr, elle est aussi utilisable pour les particuliers qui sont plutôt perfectionnistes et souhaitent des impressions parfaites sous toutes les coutures. Tout d’abord, elle offre une vitesse d’impression décoiffante de 600 mm/s, ce qui en fait l’une des imprimantes les plus rapides du marché. Elle se dote d’une extrudeuse directe à double engrenage, capable de chauffer jusqu’à 300 degrés Celsius, ce qui la rend polyvalente pour l’impression avec différents types de filaments. De plus, elle est équipée d’un système de mise à niveau automatique du lit, simplifiant le processus de préparation avant l’impression. Mais, ce n’est pas tout, cette imprimante est également intelligente puisque pilotée par l’Intelligence Artificielle. Elle se dote par ailleurs d’un purificateur d’air intégré et d’un écran tactile de 4,3 pouces.

Compatible avec divers logiciels de découpage, tels que Creality Print, Cura, Simplify3D et PrusaSlicer, elle offre ainsi de nombreuses opportunités créatives aux utilisateurs. Enfin, grâce à sa connectivité Wi-Fi, vous pourrez la déclencher à distance, mais aussi surveiller l’avancement de votre impression sans pour autant vous trouver dans la même pièce. Malgré son fonctionnement silencieux, il est toujours plus agréable de la laisser travailler dans une pièce pendant que vous vous trouvez dans une autre. Pour terminer, elle se dote d’un ‘axe Z amélioré qui offre un positionnement plus précis, réduisant les bandes Z, et d’un capteur G qui mesure les fréquences de résonance pour des impressions à grande vitesse sans problème. Pour le refroidissement, elle s’équipe de deux ventilateurs et d’un purificateur d’air intégré afin que vous puissiez continuer à travailler dans un environnement assaini. L’imprimante 3D Creality K1 Max est au prix de 819 € au lieu de 879 € sur le site Geekbuying jusqu’au 30 septembre 2023 inclus grâce au code de réduction : NNNFRK1MAX

Toutes les offres proposées ne dureront que jusqu’au samedi 30 septembre 2023, c’est le moment ou jamais de passer à l’action !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales