Avatar : James Cameron a décidé de tourner les trois suites en même temps pour une raison bien précise

Qui n’a jamais entendu parler du film Avatar ? Ce film de science-fiction a connu un réel succès dans le monde du cinéma. Réalisé par James Cameron, la trilogie Avatar devrait, à terme, se composer de 5 films au total. Cette œuvre fais partie des plus gros succès de tous les temps: sa recette s’élève à 2,847 milliards de dollars. Connu pour le succès de son film Titanic, James Cameron a aujourd’hui décidé de nous révéler le tournage de la deuxième partie du film.

Un tournage pas comme les autres

Afin de tourner sa trilogie, le réalisateur James Cameron a décidé d’opter pour une technique de tournage peu commune. En effet, il a décidé de tourner la quasi-totalité des trois films de sa saga science-fiction en parallèle.

La suite du premier film a succès, Avatar 2, fera son apparition sur le grand écran le 14 décembre 2022 pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les treize années qui se sont écoulées entre les deux films s’expliquent par la méthode de tournage que James Cameron a choisie. Il explique celle-ci dans une interview menée pour Variety.

En effet, le réalisateur confie que le tournage de la trilogie s’est réalisé de la même manière que pour une mini-série: toutes les scènes devant se tourner au même endroit ont été réalisées en même temps. James Cameron explique que lui et son équipe se sont rendus à Francfort qu’une seule fois et y ont tourné toutes les scènes d’Avatar 2 et d’Avatar 3 en même temps.

Ce qui parait assez logique. “On avait des enfants avec nous. Ils sont jeunes dans le 2 et le 3 et ils doivent vieillir de six ans dans le 4. Donc je devais rapidement tourner tout ce dont j’avais besoin avec eux quand ils étaient enfants, avant de m’occuper du reste une fois qu’ils avaient grandi.” Explique James Cameron.

Selon lui, cette méthode était la meilleure

Pour le réalisateur, la méthode utilisée était la plus adéquate et il estime être confiant du résultat. A l’heure actuelle, la deuxième partie de la saga est presque terminée, confie le réalisateur: “Nous avons un montage qui fonctionne que nous sommes en train de travailler avec les effets visuels. Je suis assez confiant du résultat”.

Bien qu’il lui reste encore beaucoup de travail sur la troisième partie, le réalisateur a déjà bien avancé grâce à sa méthode de tournage. En effet, le tournage live d’Avatar 3 est déjà quasiment terminé. Il reste cependant beaucoup de travail au réalisateur puisque le film est beaucoup trop long et certains effets visuels sont à retravailler.

Quelques détails sur l’intrigue d’Avatar 2

Le film Avatar 2 se déroule quatorze années après le premier film à succès. Dans celui-ci, les deux personnages principaux d’Avatar, Jake Sully et Neytiri deviennent parents, tandis que la Resources Development Administration, une organisation non-gouvernementale aux mauvaises intentions, débarque de nouveau sur Pandora.

Jake et sa famille sont dès lors contraints de quitter leur habitat naturel afin de se rendre sur les récifs. Mais à leur arrivée, ils tombent nez a nez avec un clan, les Metkayina. La cohabitation s’annonce très difficile… Bien entendu, les acteurs principaux du premier film Avatar sont de retour pour la suite des aventures ! Mais Avatar 2 connaitrait-il autant de succès que son prédécesseur ?