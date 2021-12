James Cameron dévoile les premières images d’Avatar 2 et ça promet du lourd, du très lourd !

En 2009, sortait le film de James Cameron, Avatar, mais le réalisateur l’avait imaginé bien avant, en 1997. Juste après la sortie du film Titanic, Cameron écrit le script de ce qui doit être une trilogie (en 5 films). Mais les technologies de l’époque ne lui permettent pas de réaliser le projet auquel il a pensé. Il décide donc de patienter en attendant que les avancées technologiques lui permettent de mener à bien son projet.

Avec près de 15 millions d’entrées en France et des dizaines de prix remportés, il est l’un des plus grands succès de tous les temps… Avatar 2 doit sortir en 2022, et Cameron dévoile les premières images !

La genèse d’Avatar

Pour réaliser l’un des plus gros succès cinématographiques de tous les temps, Cameron demande à Robert Legato de concevoir un système de caméra virtuelle (Director Centric System) pour se projeter dans l’univers virtuel et visualiser en temps réel les personnages en images de synthèse… C’est le premier film de science-fiction de ce genre et il invente même le na’vi, une langue construite inventée que parlent les créatures humanoïdes indigènes de la lune Pandora.

Les premières images dévoilées

C’est le réalisateur en personne qui a dévoilé à Entertainement Weekly les premières images du film. Les fans n’ont probablement pas manqué de scruter ces images, d’autant que le réalisateur a aussi parlé du futur projet. Cameron explique en quelques mots que la suite s’annonce folle; évident quand on connaît le succès du premier ! Mais il reste très concret en expliquant aussi que si le premier volet ne lui avait pas rapporté autant d’argent, le deuxième aurait peut-être eu moins de saveur.

.@JimCameron recently sat down with @EW and shared a few exclusive photos from the #AvatarSequels. Check out the photos 😍 and read James Cameron's interview here:https://t.co/zdhrBvUKG5 pic.twitter.com/NyaNjWxPoY — Avatar (@officialavatar) December 14, 2021

Avatar, première film sur la capture de mouvement

En 2009, James Cameron, était le premier réalisateur à réaliser un film avec la capture de mouvement. Et dans le second volet, la technique sera évidemment la même, mais elle bénéficiera des avancées technologiques développées en 13 ans, et elles risquent d’être nombreuses.

Ce que l’on sait d’Avatar 2

Le deuxième volet de la saga devrait se situer 14 ans après le premier. Les rôles de Jake et Neytiri sont repris par Sam Worthington et Zoe Saldana, qui sont devenus parents de plusieurs enfants. Menacés par les humains, les Nav’i trouvent refuge auprès du peuple Metkayina, dans un coin de Pandora. La principale intrigue du film devrait donc se dérouler dans l’Océan que Cameron nomme le « Bora Bora sous stéroïdes ».

Et c’est justement parce qu’il se passe dans l’eau que le réalisateur a dû utiliser les avancées technologiques… Sur le premier volet, il devait capturer les mouvements sur « Terre », là il devra faire la même chose, mais dans l’eau !

L’équipe du film pensait d’ailleurs que c’était impossible, mais Cameron a su les convaincre que sa technique fonctionnerait… Et qu’elle signerait probablement encore une fois, une innovation sans précédent dans le monde du cinéma de science-fiction.

Si le planning est tenu, les quatre films de la saga devraient sortir en 2022, 2024, 2026 et 2028. Pourquoi 11 ans entre les deux premiers volets ? Les fans de la saga vont pouvoir se délecter des futures aventures des Nav’i !