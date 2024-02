MWC24 Spotlight : IIIF150 Pionniers du Design Ultra-fin dans l’Arène des Téléphones Robustes

Dans le Hall 1, IIIF150 a créé un espace aux tons noirs intégrant des éléments inspirés de la nature, évoquant un sentiment de liberté et d’exploration. IIIF150 est connu pour ses designs audacieux, brisant le stéréotype des téléphones encombrants et résistants. Il présente trois gammes. La série Air vise à révolutionner le marché en proposant le téléphone robuste le plus fin, tandis que la série B offre des téléphones robustes classiques avec un design ultra-mince. La série R incarne la vision de la perfection selon IIIF150.

L’Air2 Ultra est présenté comme la quintessence des téléphones urbains robustes. Avec son design élégant de 8,55 mm, il allie parfaitement élégance et dynamisme sportif. Doté d’un module de caméra de style turbo et d’un superbe AeroLight, il redéfinit l’expérience de l’aventure en plein air. Plongez dans un monde captivant grâce à l’écran AMOLED flexible FHD+ de 6,8″, avec une fréquence de rafraîchissement de 1920 Hz et une luminosité de 1100 nits. Que vous jouiez, diffusiez ou naviguiez, profitez d’un écran fluide et réactif adapté à vos besoins. Déverrouillez-le facilement grâce au capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, faisant de l’Air2 Ultra le premier du genre au monde. Capturez les moments de la vie avec un système de caméra haute résolution, alimenté par un chipset 5G de 6 nm, offrant jusqu’à 24 Go de RAM et 2 To de stockage. Avec une charge rapide de 65 W et des capacités sans fil, l’Air2 Ultra établit une nouvelle norme en matière de style et de performances robustes.

Le Raptor est également exposé, un excellent téléphone professionnel robuste. Renouvellement du R2022, il arbore un design ultra-fin mais robuste et une batterie de 10 000 mAh. Axé sur l’exploration professionnelle en extérieur, il est équipé de fonctionnalités telles que l’imagerie thermique, la vision nocturne, le PTT, le baromètre et une classification STD-810H. C’est également le meilleur téléphone robuste à imagerie thermique disponible sur la plateforme d’achat en ligne Aliexpress.

IIIF150, votre compagnon intrépide en plein air. Nés en 2019, de jeunes esprits déterminés ont décidé de redéfinir la robustesse. Les défis sont leur terrain de jeu, la nature leur toile. En tirant parti des avantages de la chaîne d’approvisionnement, IIIF150 a introduit sur le marché d’étonnantes pièces ultra-minces qui repoussent les normes.