Microsoft organise un concours pour tenter de gagner un frigo Xbox Series X !

Depuis des mois, les gamers ne parlent plus que d’une chose : la Xbox Series X. La console prochaine génération de Microsoft suscite en effet le buzz. Au-delà de ses performances exceptionnelles, la Xbox Series X se démarque par son design qui est d’une grande simplicité.

La console de Microsoft bénéficie d’un look pour le moins minimaliste qui en a étonné plus d’un. Plusieurs memes sont même apparus sur la toile après que la firme de Redmond ait dévoilé le design de la Xbox Series X. Certains internautes l’ont, par exemple, comparé à un frigo. Ces memes ont donné une idée au géant de la tech. À travers un billet de blog, Microsoft a annoncé qu’il a créé un frigo Xbox Series X grandeur nature.

Un frigo pas comme les autres

Microsoft a utilisé les memes qui ont comparé la Xbox Series X à un frigo à son avantage. Dans un article de blog publié le 28 octobre 2020, la firme de Redmond a fait savoir qu’il avait construit un frigo Xbox Series X qui reprend aux détails près tous les éléments de la console.

Ce frigo est de couleur noire et révèle un intérieur équipé d’une lumière verte qui rappelle la console de la marque. On y retrouve des ports USB et HDMI situés à l’arrière et même une cartouche d’extension de stockage SSD. À l’avant, les utilisateurs retrouveront le célèbre logo Xbox qui s’allumera lorsque le frigo sera branché. Microsoft précise dans son billet de blog qu’il s’agit d’une « réplique à l’échelle de la Xbox Series X mesurant plus d’1m80 et pesant 200 kilos. »

Microsoft gatte Snoop Dog

La première personne qui a eu la chance de recevoir ce frigo Xbox Series X est le rappeur Snoop Dog. Microsoft lui a envoyé un exemplaire à l’occasion de son 49ème anniversaire. C’est sur le ton de l’humour que la firme de Redmond a dévoilé son frigo pas comme les autres.

« Pour fêter l’anniversaire de Snoop Dogg, légende de la musique et du jeu vidéo, Xbox lui a envoyé un gâteau sur mesure et le tout premier réfrigérateur le plus rapide et le plus puissant du monde : le frigo Xbox Series X. »

The one. The only. Xbox Series X Fridge giveaway. Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge. Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4 — Xbox (@Xbox) October 28, 2020

Il est à noter que Microsoft n’a pas l’intention de commercialiser ce frigo Xbox Series X. Toutefois, le géant de la tech vous donne une chance de l’obtenir à travers un concours qui se tiendra du 28 octobre au 4 novembre 2020. Pour y participer, il faudra juste retweeter le tweet (ci-dessus) qui a été publié par Xbox le 28 octobre 2020.